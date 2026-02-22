Mùng 6 Tết, Đà Lạt vẫn rộn ràng khách du xuân
Mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026, các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Đà Lạt vẫn thu hút lượng lớn du khách tham quan
Ngày 22-2 (Mùng 6 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), trung tâm Đà Lạt, đặc biệt là quanh hồ Xuân Hương đông đúc du khách đổ về khiến giao thông tại các điểm như cầu Ông Đạo, vòng xoay trước chợ Đà Lạt, vòng xoay trước nhà hàng Thủy Tạ tăng cao. Đa số du khách đi xe con mang biển kiểm soát đến từ TP HCM (gồm Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương cũ), Đồng Nai, Khánh Hòa hoặc khu vực Bình Thuận (cũ).
Lực lượng CSGT có mặt điều tiết từ sớm nên dù lượng phương tiện rất lớn nhưng dòng xe vẫn di chuyển được dù có hơi chậm. Trong dịp nghỉ Tết, lực lượng CSGT - Công an tỉnh Lâm Đồng huy động tối đa quân số để điều tiết, phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân và du khách du xuân.
Chợ Đà Lạt sáng Mùng 6 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 có khá đông du khách đến mua sắm đặc sản như dâu tây, atisô, bánh mứt
Trên mặt hồ Xuân Hương, dịch vụ dịch vụ thuyền đạp vịt (pelado) lúc nào cũng đông suốt những ngày qua. Cuối năm 2024, dịch vụ này ngừng hoạt động để thực hiện một số thủ tục pháp lý, phải đến tháng 8-2025 thì hình ảnh những chiếc thuyền này mới trở lại trên mặt nước danh thắng quốc gia hồ Xuân Hương
Những "nàng thơ" check-in bên cạnh ngôi biệt thự cổ và cây hoa ban trên đường Hồ Tùng Mậu. Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, ước tính kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, địa phương đón gần 1 triệu du khách - tập trung chủ yếu từ ngày 18 đến 20-2 (nhằm mùng 2 đến 4 Tết), doanh thu ước tính hơn 1.800 tỉ đồng.
