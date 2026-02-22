Huyền thoại xe số vạn người mê Honda Super Cub lột xác ngoạn mục, giới đại gia Việt đứng ngồi không yên

Theo thông cáo báo chí chính thức từ nhà sản xuất Honda, vào ngày 6 tháng 3 tới đây, hãng sẽ chính thức ra mắt thị trường phiên bản màu mới nhất của dòng xe máy đô thị nổi tiếng Super Cub C125.

Sự kiện ra mắt này đang thu hút sự quan tâm vô cùng lớn từ cộng đồng yêu xe trên toàn cầu, đặc biệt là tại thị trường châu Á. Mức giá bán lẻ đề xuất tại thị trường Nhật Bản là 495.000 yên (tương đương khoảng 83 triệu đồng), đã bao gồm thuế tiêu thụ mười phần trăm, một mức giá vô cùng cạnh tranh cho một sản phẩm mang tính biểu tượng lịch sử to lớn.

Super Cub C125 là mẫu xe kế thừa phong cách thanh lịch và hiện đại từ mẫu xe đầu tiên của dòng xe này là "Super Cub C100".

Mẫu xe Super Cub C125 tự hào kế thừa phong cách thanh lịch từ người tiền nhiệm đầu tiên là chiếc Super Cub C100. Các kỹ sư Honda đã khéo léo kết hợp đường nét cổ điển cùng nhiều công nghệ tiên tiến nhất hiện nay.

Vẻ đẹp ngoại thất khắc họa tinh tế qua ghi-đông hình dáng mô phỏng đôi cánh chim sải bước. Tấm chắn bùn trước thiết kế độc lập hoàn toàn với bộ phận chuyển động nối xuống hệ thống phuộc, tạo nên tổng thể hài hòa. Đường nét chữ S uốn lượn chạy dọc từ thân xe tới phần chắn bùn sau gợi nhớ dáng vẻ quý phái của những mẫu xe cổ.

Trái tim của Super Cub C125 là khối động cơ bốn thì, dung tích 125cc, làm mát bằng không khí vô cùng bền bỉ. Điểm nổi bật nhất là sự xuất hiện của công nghệ phun xăng điện tử PGM-FI. Hệ thống này cung cấp lượng nhiên liệu lý tưởng, giảm thiểu tối đa khí thải, và mang lại hiệu suất tiết kiệm nhiên liệu vô cùng xuất sắc.

Theo công bố của Honda, xe đạt mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng lên tới 70,0 km/L ở tốc độ ổn định 60km/h. Tuy nhiên, mức tiêu hao nhiên liệu này được đo lường trong điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn, kết quả thực tế có thể thay đổi theo môi trường, thói quen lái và tình trạng xe.

Thiết kế của xe mang đặc trưng là dáng vẻ quý phái gợi nhớ đến mẫu xe đời đầu, thể hiện qua phần ghi-đông lấy cảm hứng từ cánh chim đang bay, tấm chắn bùn độc lập với bộ phận chuyển động nối từ ghi-đông xuống phuộc trước, và đường nét chữ S vuốt dài đến tận chắn bùn sau.

Về truyền động, xe trung thành với hệ thống ly hợp ly tâm tự động độc quyền của dòng Super Cub, kết hợp hộp số bốn cấp kiểu return. Người lái thao tác đạp cần số nhẹ nhàng là có thể thay đổi tốc độ xe một cách vô cùng dễ dàng. Hệ thống tự động chuyển sang cơ chế rotary khi xe dừng lại hoàn toàn. Nhờ ứng dụng các chi tiết cơ khí tinh xảo, trải nghiệm sang số trở nên êm ái, tĩnh lặng, triệt tiêu tối đa tiếng ồn cơ học.

Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối, hệ thống phanh trước của xe được trang bị phanh đĩa hiện đại để tối ưu hóa lực phanh. Bánh trước còn được tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS một kênh, nâng tầm cảm giác an tâm khi phanh gấp trên đường trơn. Hệ thống chiếu sáng ứng dụng công nghệ LED tiên tiến cho toàn bộ cụm đèn. Cụm đèn pha tròn cổ điển phát ra ánh sáng trắng phong cách, cải thiện đáng kể khả năng nhận diện. Đèn hậu dọc thanh lịch kết hợp cụm xi-nhan gợi nhớ mẫu xe đời đầu giúp diện mạo đuôi xe sắc nét, cuốn hút.

Xe được trang bị động cơ 4 thì 125cc làm mát bằng không khí. Nhờ hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI (Programmed Fuel Injection System) cung cấp nhiên liệu lý tưởng, xe giúp giảm thiểu khí thải, thân thiện với môi trường, đồng thời đạt hiệu suất tiết kiệm nhiên liệu xuất sắc 70,0 km/L (ở tốc độ ổn định 60km/h).

Bảng đồng hồ sở hữu thiết kế cao cấp với hai thấu kính viền mạ chrome xếp chồng lên nhau đầy nghệ thuật. Vòng ngoài hiển thị thông số dạng analog, phần lõi trong sử dụng màn hình kỹ thuật số, giúp người lái dễ dàng quan sát mọi thông tin.

Dàn chân trang bị bộ vành đúc hợp kim nhôm chuyên dụng, tùy theo phiên bản mà được gia công cắt gọt lấp lánh hay sơn xám nhám cứng cáp. Kết hợp lốp không săm an toàn, người dùng có thể an tâm tuyệt đối. Sự thoải mái được nâng cao qua chiếc yên xe dày dặn, cùng khóa thông minh Honda SMART Key giúp dễ dàng thao tác khởi động và tìm kiếm xe.

Dưới góc nhìn và lăng kính của thị trường Việt Nam, dòng xe Super Cub nói chung và mẫu C125 nói riêng luôn chiếm giữ một vị trí vô cùng đặc biệt trong trái tim người tiêu dùng. Tại mảnh đất hình chữ S thân thương, chiếc Cub không chỉ đơn thuần là một phương tiện di chuyển hàng ngày mà còn là chứng nhân lịch sử, một biểu tượng của sự bền bỉ, sang trọng và đẳng cấp vượt thời gian.

Hạ tầng giao thông đô thị hiện nay ngày càng trở nên đông đúc, khiến một chiếc xe sở hữu động cơ 125cc nhỏ gọn nhưng vô cùng mạnh mẽ như thế này trở thành sự lựa chọn lý tưởng và hoàn hảo nhất. Thêm vào đó, mức tiêu hao nhiên liệu cực kỳ tiết kiệm của xe cũng đánh trúng vào tâm lý tiêu dùng thực dụng của người dân Việt Nam giữa thời điểm giá cả hàng hóa luôn có nhiều biến động khó lường.

Cuối cùng, những trang bị an toàn hiện đại như hệ thống phanh ABS hay chìa khóa thông minh chính là những yếu tố then chốt giúp mẫu xe chinh phục giới khách hàng cao cấp tại Việt Nam - những người luôn sẵn sàng chi trả số tiền lớn để tận hưởng phương tiện di chuyển tuyệt vời và an toàn nhất.



