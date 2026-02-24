Ảnh minh họa

Châu Âu đang trên đà thiết lập kỷ lục mới về nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trong tháng Hai, trong bối cảnh khu vực này khẩn trương bổ sung nguồn cung khi dự trữ khí đốt suy giảm nhanh.

Theo dữ liệu của Kpler được hãng tin Reuters dẫn lại, tổng lượng LNG nhập khẩu của châu Âu trong tháng 2 được dự báo đạt 14,20 triệu tấn, vượt mức 13,67 triệu tấn của tháng 1 và tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu được xác nhận, đây sẽ là mức cao kỷ lục theo tháng của khu vực.

Đáng chú ý, nguồn cung từ Mỹ tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, tương đương 57% tổng lượng nhập khẩu, với khoảng 8,05 triệu tấn trong tháng này. Tuy nhiên, châu Âu vẫn duy trì nhập khẩu LNG từ Nga, với khối lượng dự kiến đạt 1,6 triệu tấn, giảm nhẹ so với mức 1,68 triệu tấn của tháng trước.

Một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy lượng LNG đổ về châu Âu là nhu cầu suy giảm từ Trung Quốc, qua đó khiến giá LNG giao ngay trở nên cạnh tranh hơn.

Theo Kpler, nhập khẩu LNG của Trung Quốc trong tháng 2 ước đạt 3,38 triệu tấn – mức thấp nhất kể từ tháng 4/2018 và giảm mạnh so với 4,47 triệu tấn cùng kỳ năm 2025. Diễn biến này đã tạo điều kiện để các khách hàng châu Âu thu hút thêm nguồn cung trên thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh mùa đông khiến nhu cầu tiêu thụ tăng cao, mức dự trữ khí đốt của Liên minh châu Âu (EU) hiện chỉ còn khoảng 30%, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 5 năm là 49% tại cùng thời điểm.

Kpler dự báo nhập khẩu LNG từ Mỹ của châu Âu có thể tăng lên 11,19 triệu tấn trong tháng tới, khi EU tăng tốc bổ sung kho dự trữ trước mùa cao điểm tiêu thụ tiếp theo.

Song song với xu hướng gia tăng xuất khẩu LNG sang châu Âu, phía Mỹ cũng đưa ra các kiến nghị liên quan đến khung pháp lý của EU.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ, ông Chris Wright, đã kêu gọi EU bãi bỏ hoặc miễn trừ các quy định về khí metan đối với các nhà xuất khẩu LNG của Mỹ đến năm 2035. Theo kế hoạch hiện hành, yêu cầu theo dõi, báo cáo và xác minh phát thải khí metan sẽ có hiệu lực từ năm 2027.

Ngoài ra, phía Mỹ cũng bày tỏ quan ngại về hai chỉ thị khác của EU liên quan đến tiêu chí bền vững, cho rằng các quy định này có thể làm gia tăng chi phí và ảnh hưởng tiêu cực đến dòng chảy LNG sang thị trường châu Âu.

Trong bối cảnh địa chính trị và chính sách năng lượng tiếp tục biến động, diễn biến nhập khẩu LNG của châu Âu sẽ là yếu tố then chốt định hình cán cân cung – cầu trên thị trường khí toàn cầu trong các tháng tới.

Theo Oilprice﻿