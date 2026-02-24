Trung Quốc khiến thế giới bất ngờ khi chôn "trái tim" ở độ sâu 500m: Chưa có quốc gia nào làm như vậy

Công trình tích trữ thủy điện tích năng lai lớn nhất thế giới, đang được xây dựng tại đập Lương Hà Khẩu ở Trung Quốc. Dự án này đã đạt được một cột mốc quan trọng trong quá trình xây dựng. Công tác đào móng cho "trái tim nhà máy điện" của dự án đã hoàn tất, đồng thời việc xây dựng hồ chứa nước ở hạ lưu cũng đã bắt đầu.

Khi nguồn cung năng lượng tái tạo từ các nhà máy điện gió và điện mặt trời tăng lên, các quốc gia cũng nỗ lực phát triển các giải pháp lưu trữ năng lượng hiệu quả để tích trữ lượng điện dư thừa do các nhà máy này sản xuất khi nhu cầu thấp. Pin lithium-ion có mật độ năng lượng cao nhưng chi phí sản xuất hàng loạt cao, dẫn đến việc cần sử dụng các giải pháp sáng tạo.

Khi nói đến việc lưu trữ điện năng, thủy điện tích năng đang nhanh chóng trở thành lựa chọn được ưa chuộng.

Vì sao hệ thống lưu trữ thủy điện tích năng hoạt động hiệu quả?

Hệ thống thủy điện tích năng hoạt động bằng cách chuyển đổi năng lượng tái tạo dư thừa thành năng lượng tiềm năng bằng cách bơm nước từ hồ chứa ở độ cao thấp hơn lên hồ chứa ở độ cao cao hơn. Trong thời gian nhu cầu năng lượng cao, nước từ hồ chứa ở độ cao cao hơn sẽ được cho chảy xuống dốc qua các tuabin để tạo ra điện.

Hệ thống tích trữ thủy điện bằng bơm nước khác với các nhà máy thủy điện thông thường ở chỗ nước được tích trữ để tái sử dụng, cho phép vận hành quanh năm. Trong các nhà máy thủy điện thông thường, nước chỉ chảy xuống dốc, dẫn đến việc ngừng sản xuất điện trong thời kỳ khan hiếm nước.

Hệ thống tích trữ thủy điện tích năng có thể được sử dụng để cân bằng lưới điện và khắc phục sự không ổn định của các nhà máy điện tái tạo. Nước được tích trữ hoạt động như một loại pin có thể được sạc và xả khi cần thiết. Tuy nhiên, các dự án này cần nhiều năm lập kế hoạch và thực hiện trước khi có thể được triển khai trong thực tế.

Đây là lý do tại sao việc xây dựng cơ sở lớn nhất thế giới thuộc loại này là một thành tựu đáng kể, và dự án ở Trung Quốc đã hoàn thành những cột mốc quan trọng.

Cơ sở tích trữ năng lượng bằng bơm lớn nhất thế giới

Được xây dựng ở độ cao 3.000 mét trên cao nguyên Tây Tứ Xuyên, công trình tích năng thủy điện lai lớn nhất thế giới bao gồm bốn tổ máy, mỗi tổ máy có công suất 300 megawatt (MW). Dự án bao gồm hai hồ chứa: hồ chứa Lương Hà Khẩu, nơi cũng có một nhà máy thủy điện thông thường và đóng vai trò là hồ chứa thượng nguồn cho công trình tích năng thủy điện.

Hồ chứa nước phía dưới đang được xây dựng gần Nhà máy thủy điện Yagen cấp 1. Trọng tâm của dự án là nhà máy điện ngầm, còn được gọi là "trái tim điện lực", được xây dựng ở độ sâu gần 500m bên dưới ngọn núi.

Công trình nhà máy điện có chiều dài gần 200m và chiều cao gần 60m, độ sâu chôn lấp lên đến hơn 650m. Dự án đã hoàn thành việc đào móng cho nhà máy điện ngầm, đồng thời bắt đầu đổ bê tông cho bể chứa phía dưới.

Khi hoàn thành, hệ thống thủy điện tích năng kết hợp với nhà máy thủy điện truyền thống 3.000 MW của dự án Lương Hà Khẩu sẽ có tổng công suất 4,2 GW, trở thành hệ thống thủy điện tích năng lai lớn nhất thế giới. Điều này sẽ đảm bảo rằng cơ sở này có thể cung cấp cả điện năng từ dòng chảy và điện năng sản xuất theo hai chiều trong tương lai.

Nhà máy thủy điện tích năng này được thiết kế để hấp thụ năng lượng xanh từ 7 GW các nhà máy năng lượng tái tạo đang được xây dựng trên cao nguyên, biến nó thành "ngân hàng năng lượng siêu cấp" của khu vực.