Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không còn là tin đồn: thêm một ‘tượng đài’ Nhật Bản phải chuyển giao mảng kinh doanh chủ lực cho người Trung Quốc

24-02-2026 - 08:14 AM | Thị trường

Mảng kinh doanh TV của thương hiệu này tại châu Âu và Bắc Mỹ sẽ được chuyển giao từ tháng 4/2026.

Tập đoàn điện tử khổng lồ Panasonic của Nhật Bản sẽ chuyển giao hoạt động bán hàng tivi tại Bắc Mỹ và châu Âu cho nhà sản xuất thiết bị gia dụng lớn của Trung Quốc, Skyworth Group, vào tháng 4 này. Hãng sẽ tập trung vào doanh số bán hàng trong nước và sản xuất các mẫu tivi cao cấp.

Panasonic đã ký một thỏa thuận hợp tác toàn diện với Skyworth bao gồm hoạt động kinh doanh tivi tại châu Âu và Bắc Mỹ, trong đó có việc chuyển giao hoạt động bán hàng.

Năm 2024, doanh số bán tivi của Panasonic tại Nhật Bản và châu Âu gần như ngang nhau, chiếm từ 80% đến 90% tổng doanh số trong khi sức bán ở Mỹ vẫn ở mức kém.

Việc thu hẹp dòng sản phẩm tivi cỡ nhỏ và trung bình tại châu Âu đã dẫn đến sự sụt giảm doanh số gần đây khi cạnh tranh với các nhà sản xuất Trung Quốc ngày càng gay gắt. Việc chuyển giao doanh số bán hàng tại châu Âu và Mỹ cho Skyworth sẽ giúp giảm các chi phí cố định như chi phí quảng cáo và hậu cần.

Một người quen thuộc với quyết định này cho biết: "Việc có thể giảm thiểu rủi ro kinh doanh là một yếu tố quan trọng". Panasonic đặt mục tiêu hợp tác với Skyworth trong phát triển và sản xuất để cung cấp các sản phẩm chất lượng, cạnh tranh về giá cả và công nghệ. Công ty mẹ Panasonic Holdings đang sa thải khoảng 12.000 nhân viên trên toàn thế giới. Việc chuyển giao hoạt động bán hàng TV cho Skyworth sẽ không dẫn đến việc cắt giảm thêm nhân viên hoặc cơ sở vật chất.

Công ty mẹ đã cân nhắc việc đóng cửa hoặc bán mảng kinh doanh TV đang gặp khó khăn của mình trong một thời gian. Vào tháng 10/2025, Giám đốc điều hành của công ty đã ám chỉ rằng một giải pháp có thể sắp được tìm ra. "Thỏa thuận với Skyworth là chìa khóa cho lối thoát đó," một nguồn tin cho biết.

Panasonic sẽ tập trung sản xuất nhiều TV cao cấp, có lợi nhuận cao tại các cơ sở nội bộ ở Đài Loan và Malaysia. Ngoài ra, hãng sẽ tiếp tục xử lý việc bán hàng tại Nhật. Tại các thị trường châu Á khác, Panasonic có kế hoạch tìm hiểu các chiến lược tối ưu hóa cục bộ, bao gồm cả việc hợp tác tiềm năng hơn nữa với Skyworth.

Sự hiện diện của các công ty Nhật Bản trên thị trường TV đang ngày càng giảm mạnh. Vào tháng Giêng, Sony đã thông báo sẽ giao lại mảng kinh doanh TV của mình cho một liên doanh thành lập cùng TCL. Các nhà sản xuất điện tử Nhật Bản khác, bao gồm Sharp và Toshiba, cũng đã chuyển giao quyền kiểm soát mảng kinh doanh TV của họ cho các công ty nước ngoài.

Sony bán 51% mảng kinh doanh TV cho TCL

PV

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam vừa đón một tin cực vui từ Trung Quốc

Việt Nam vừa đón một tin cực vui từ Trung Quốc Nổi bật

Honda Việt Nam sắp thêm xe mới giống Lead: Mặt tiền như SH, màn tròn độc đáo, giá quy đổi ngang Lead bản cao nhất

Honda Việt Nam sắp thêm xe mới giống Lead: Mặt tiền như SH, màn tròn độc đáo, giá quy đổi ngang Lead bản cao nhất Nổi bật

"Siêu máy" gần 2.000 tỷ đồng đầu tiên ở châu Á, Việt Nam vừa đặt mua làm được những gì?

"Siêu máy" gần 2.000 tỷ đồng đầu tiên ở châu Á, Việt Nam vừa đặt mua làm được những gì?

08:02 , 24/02/2026
Nóng: Bảo Tín Mạnh Hải thay đổi chính sách bán vàng 0,1 chỉ từ 24/2/2026

Nóng: Bảo Tín Mạnh Hải thay đổi chính sách bán vàng 0,1 chỉ từ 24/2/2026

06:58 , 24/02/2026
Chưa từng có: Châu Âu thiết lập kỷ lục nhập khẩu 14 triệu tấn LNG trong 1 tháng, một quốc gia đón tin vui

Chưa từng có: Châu Âu thiết lập kỷ lục nhập khẩu 14 triệu tấn LNG trong 1 tháng, một quốc gia đón tin vui

06:06 , 24/02/2026
Phát hiện mỏ đất hiếm quy mô cực lớn tại quốc gia chuyên sản xuất dầu mỏ, trữ lượng 20 triệu tấn quặng

Phát hiện mỏ đất hiếm quy mô cực lớn tại quốc gia chuyên sản xuất dầu mỏ, trữ lượng 20 triệu tấn quặng

00:01 , 24/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên