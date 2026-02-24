Không còn là tin đồn: thêm một ‘tượng đài’ Nhật Bản phải chuyển giao mảng kinh doanh chủ lực cho người Trung Quốc

Tập đoàn điện tử khổng lồ Panasonic của Nhật Bản sẽ chuyển giao hoạt động bán hàng tivi tại Bắc Mỹ và châu Âu cho nhà sản xuất thiết bị gia dụng lớn của Trung Quốc, Skyworth Group, vào tháng 4 này. Hãng sẽ tập trung vào doanh số bán hàng trong nước và sản xuất các mẫu tivi cao cấp.

Panasonic đã ký một thỏa thuận hợp tác toàn diện với Skyworth bao gồm hoạt động kinh doanh tivi tại châu Âu và Bắc Mỹ, trong đó có việc chuyển giao hoạt động bán hàng.

Năm 2024, doanh số bán tivi của Panasonic tại Nhật Bản và châu Âu gần như ngang nhau, chiếm từ 80% đến 90% tổng doanh số trong khi sức bán ở Mỹ vẫn ở mức kém.

Việc thu hẹp dòng sản phẩm tivi cỡ nhỏ và trung bình tại châu Âu đã dẫn đến sự sụt giảm doanh số gần đây khi cạnh tranh với các nhà sản xuất Trung Quốc ngày càng gay gắt. Việc chuyển giao doanh số bán hàng tại châu Âu và Mỹ cho Skyworth sẽ giúp giảm các chi phí cố định như chi phí quảng cáo và hậu cần.

Một người quen thuộc với quyết định này cho biết: "Việc có thể giảm thiểu rủi ro kinh doanh là một yếu tố quan trọng". Panasonic đặt mục tiêu hợp tác với Skyworth trong phát triển và sản xuất để cung cấp các sản phẩm chất lượng, cạnh tranh về giá cả và công nghệ. Công ty mẹ Panasonic Holdings đang sa thải khoảng 12.000 nhân viên trên toàn thế giới. Việc chuyển giao hoạt động bán hàng TV cho Skyworth sẽ không dẫn đến việc cắt giảm thêm nhân viên hoặc cơ sở vật chất.

Công ty mẹ đã cân nhắc việc đóng cửa hoặc bán mảng kinh doanh TV đang gặp khó khăn của mình trong một thời gian. Vào tháng 10/2025, Giám đốc điều hành của công ty đã ám chỉ rằng một giải pháp có thể sắp được tìm ra. "Thỏa thuận với Skyworth là chìa khóa cho lối thoát đó," một nguồn tin cho biết.

Panasonic sẽ tập trung sản xuất nhiều TV cao cấp, có lợi nhuận cao tại các cơ sở nội bộ ở Đài Loan và Malaysia. Ngoài ra, hãng sẽ tiếp tục xử lý việc bán hàng tại Nhật. Tại các thị trường châu Á khác, Panasonic có kế hoạch tìm hiểu các chiến lược tối ưu hóa cục bộ, bao gồm cả việc hợp tác tiềm năng hơn nữa với Skyworth.

Sự hiện diện của các công ty Nhật Bản trên thị trường TV đang ngày càng giảm mạnh. Vào tháng Giêng, Sony đã thông báo sẽ giao lại mảng kinh doanh TV của mình cho một liên doanh thành lập cùng TCL. Các nhà sản xuất điện tử Nhật Bản khác, bao gồm Sharp và Toshiba, cũng đã chuyển giao quyền kiểm soát mảng kinh doanh TV của họ cho các công ty nước ngoài.