Bộ Ngoại giao Anh vừa chính thức công bố các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào hệ thống vận chuyển và kinh doanh dầu mỏ của Nga. Động thái này được thực hiện vào thời điểm tròn bốn năm kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine.

Theo thông tin từ cơ quan ngoại giao Anh, đợt trừng phạt này nhắm trực tiếp vào 175 công ty thuộc 2Rivers - một mạng lưới kinh doanh năng lượng quốc tế.

Bên cạnh đó, tập đoàn PJSC Transneft cũng nằm trong danh sách bị hạn chế. Đây là một trong những doanh nghiệp sở hữu hệ thống đường ống dẫn dầu lớn nhất thế giới. Chính phủ Anh xác định Transneft chịu trách nhiệm vận chuyển hơn 80% tổng lượng dầu xuất khẩu của Nga ra thị trường quốc tế.

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper đã đưa ra tuyên bố về mục tiêu của các biện pháp mới. Bà khẳng định Vương quốc Anh quyết tâm phá vỡ các nguồn tài chính và trang thiết bị quân sự của Nga. Chính quyền Anh mô tả đây là gói biện pháp có quy mô lớn nhất kể từ những tháng đầu của cuộc xung đột.

Các lệnh trừng phạt đã khiến hoạt động xuất khẩu dầu khí của Nga suy giảm nghiêm trọng, thiệt hại 450 tỷ USD.

Trước đó đã có nhiều báo cáo chỉ ra sự tồn tại của mạng lưới 2Rivers. Mạng lưới này có liên quan đến các thương nhân người Azerbaijan là Etibar Eyyub và Tahir Garayev. Hệ thống này đóng vai trò then chốt trong việc duy trì cung ứng hàng trăm triệu thùng dầu thô của Nga cho thị trường toàn cầu. Hoạt động này diễn ra bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế đã được áp đặt từ trước đó.

Mạng lưới các công ty ngoài khơi này tiền thân được biết đến với tên gọi Coral. Tổ chức này đã phát triển nhanh chóng về quy mô hoạt động trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt từ Liên minh châu Âu và Anh từ năm 2024 đã làm suy giảm đáng kể năng lực vận hành của hệ thống. T

rước các cáo buộc, luật sư của ông Garayev đã lên tiếng phủ nhận mọi mối liên hệ với tập đoàn Rosneft hoặc ông Eyyub. Phía ông Garayev cũng khẳng định cá nhân ông không tham gia vào bất kỳ hoạt động dầu khí nào kể từ cuối năm 2022. Trong khi đó, đại diện của các công ty thuộc quyền sở hữu của ông Eyyub hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức về sự việc.

Các chuyên gia nhận định rằng những lệnh trừng phạt mới đang gây ra nhiều khó khăn về mặt tài chính. Chi phí cho mỗi giao dịch dầu khí của Nga đã tăng lên đáng kể. Các ngân hàng và công ty bảo hiểm phương Tây hiện nay chủ động tránh xa các giao dịch liên quan để hạn chế rủi ro pháp lý.

Tình trạng này buộc mạng lưới vận tải của Nga phải chi trả mức phí bảo hiểm cao hơn thông thường. Các tàu chở dầu phải chấp nhận lộ trình di chuyển dài hơn để né tránh sự kiểm soát. Ngoài ra, tính minh bạch trong các giao dịch cũng bị sụt giảm nghiêm trọng.

Sự thiếu hụt đối tác dịch vụ chuyên nghiệp khiến Nga buộc phải giảm giá bán trên mỗi thùng dầu. Nhiều nhà môi giới và đơn vị vận hành cảng biển quốc tế đã từ chối giao dịch trực tiếp với các thực thể bị trừng phạt. Một số đơn vị khác lựa chọn tăng phí dịch vụ để bù đắp rủi ro cho chính mình.

Theo số liệu từ Bộ Ngoại giao Anh, các lệnh trừng phạt quốc tế lũy kế đã khiến Nga thất thu khoảng 450 tỷ đô la Mỹ. Cơ quan này cũng đánh giá số tiền thất thu tương đương với nguồn kinh phí đủ để tài trợ cho các hoạt động quân sự của Nga trong hai năm tới.