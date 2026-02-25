Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Choáng: Rất ‘ghét’ vàng nhưng Warren Buffett từng bỏ ra 650 triệu USD mua bạc, lý do gây bất ngờ

25-02-2026 - 15:31 PM | Thị trường

Lượng bạc Warren Buffett từng mua tương đương 25% sản lượng bạc toàn thế giới.

Giá vàng đang trải qua một giai đoạn tăng trưởng phi thường. Giá kim loại quý này từng chạm đỉnh lịch sử 5.589 USD/ounce vào ngày 28/1/2026 trước khi điều chỉnh, rồi nhanh chóng tăng trở lại, hướng tới tháng tăng thứ tám liên tiếp. Ngân hàng trung ương, các quỹ ETF và nhà đầu tư cá nhân đều đang đổ tiền vào vàng.

Tuy nhiên, Warren Buffett, nhà đầu tư huyền thoại được xem là biểu tượng của giới tài chính toàn cầu vẫn hoàn toàn đứng ngoài cuộc.

Tập đoàn Berkshire Hathaway hiện không nắm giữ bất kỳ khoản đầu tư trực tiếp nào vào vàng, ngay cả khi giá kim loại này dao động quanh mức 5.100 USD/ounce. Dù Buffett đã bàn giao vai trò CEO cho Greg Abel vào cuối năm 2025, triết lý đầu tư của ông vẫn chi phối toàn bộ Berkshire và trong triết lý đó, vàng chưa bao giờ có chỗ đứng.

Tuy nhiên, Buffett không hoàn toàn “dị ứng” với kim loại quý một cách tuyệt đối. Năm 1997, Berkshire đã mua 129,7 triệu ounce bạc, tương đương khoảng 25% sản lượng toàn cầu khi đó với chi phí khoảng 650 triệu USD, chiếm chưa tới 2% danh mục.

Lý do khiến bạc hấp dẫn Buffett nằm ở chênh lệch cung - cầu có thể đo lường được: Nhu cầu công nghiệp vượt xa sản lượng khai thác. Đây là một bài toán giá trị mà ông có thể đưa vào mô hình và định lượng. Khoản đầu tư này mang lại lợi nhuận trước thuế 97,4 triệu USD trong năm 1997.

Tuy nhiên, Berkshire đã bán toàn bộ số bạc này vào năm 2006. Buffett từng đùa tại đại hội cổ đông năm đó: “Tôi mua rất sớm. Tôi bán cũng rất sớm. Ngoài chuyện đó ra, mọi thứ tôi làm đều hoàn hảo”.

Vàng, theo ông, chưa bao giờ mang lại một bối cảnh tương tự: Ít giá trị sử dụng công nghiệp ở quy mô lớn, giá cả bị chi phối bởi tâm lý hơn là các yếu tố cơ bản có thể đưa vào bảng tính. Với một nhà đầu tư giá trị, sự khác biệt này là cốt lõi.

Lập luận phản đối vàng của Buffett nhất quán và được ông nhắc lại suốt nhiều thập kỷ. Trong thư gửi cổ đông năm 2011, ông xếp vàng vào nhóm tài sản “không bao giờ tạo ra bất cứ thứ gì”.

Theo Buffett, hy vọng duy nhất của người mua vàng là có người khác sẵn sàng trả giá cao hơn trong tương lai. Ông viết rằng chủ sở hữu vàng “không được truyền cảm hứng từ khả năng tạo ra giá trị của chính tài sản đó” bởi “nó sẽ mãi mãi vô tri”, mà chỉ trông chờ vào niềm tin rằng người khác sẽ muốn nó nhiều hơn sau này.

Tại đại hội cổ đông Berkshire năm 2018, Buffett đưa ra phép so sánh đơn giản nhưng gây sốc: 10.000 USD đầu tư vào chỉ số S&P 500 từ tháng 3/1942 sẽ tăng lên 51 triệu USD vào năm 2018. Trong khi đó, cùng số tiền đầu tư vào vàng chỉ mang lại khoảng 400.000 USD. Kết luận của ông: Với mỗi 1 USD tạo ra từ doanh nghiệp Mỹ, người mua vàng chỉ thu về chưa đến 1 cent.

Buffett cũng thẳng thắn chỉ ra sức hấp dẫn mang tính cảm xúc của vàng. Trong bức thư năm 2011, ông viết: “Điều thúc đẩy phần lớn người mua vàng là niềm tin rằng số người sợ hãi sẽ ngày càng nhiều”.

Theo ông, nỗi sợ không phải nền tảng cho một luận điểm đầu tư dài hạn. Trang trại tạo ra lương thực. Căn hộ mang lại chỗ ở. Doanh nghiệp tạo ra hàng hóa và lợi nhuận. Còn vàng thì chỉ… chờ người mua tiếp theo.

Theo: The Street, BI

Theo Phương Linh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thuế nhập khẩu trung bình hàng hóa Việt Nam vào Mỹ giảm còn bao nhiêu?

Thuế nhập khẩu trung bình hàng hóa Việt Nam vào Mỹ giảm còn bao nhiêu? Nổi bật

Mỹ giảm mạnh thuế chống bán phá giá, tôm Việt Nam vẫn gặp áp lực từ 1 đối thủ lớn

Mỹ giảm mạnh thuế chống bán phá giá, tôm Việt Nam vẫn gặp áp lực từ 1 đối thủ lớn Nổi bật

Thuế giảm, tôm Việt tăng tốc vào thị trường Mỹ

Thuế giảm, tôm Việt tăng tốc vào thị trường Mỹ

15:00 , 25/02/2026
Giá bạc tăng mạnh

Giá bạc tăng mạnh

14:58 , 25/02/2026
Honda City thế hệ mới có thể trông thế này: Như Prelude lai concept xe điện, thêm loạt trang bị 'xịn' đấu Vios, Accent

Honda City thế hệ mới có thể trông thế này: Như Prelude lai concept xe điện, thêm loạt trang bị 'xịn' đấu Vios, Accent

14:01 , 25/02/2026
Không còn đường lui, Toyota cùng các đối thủ hợp tác để sinh tồn trước cơn lốc xe điện Trung Quốc

Không còn đường lui, Toyota cùng các đối thủ hợp tác để sinh tồn trước cơn lốc xe điện Trung Quốc

12:44 , 25/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên