Sáng nay, nhà đầu tư đội mưa gió, xếp hàng từ sớm mua một sản phẩm bạc lần đầu xuất hiện

Sáng 24/2 (tức mùng 8 tháng Giêng), bất chấp thời tiết mưa lạnh, hàng dài người đã có mặt từ sớm tại điểm bán của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI ở Hà Nội, xếp hàng chờ đến lượt mua dòng sản phẩm bạc vật chất hoàn toàn mới.

Ghi nhận của phóng viên tại Tòa nhà DOJI Tower, khu vực giao dịch bạc chật kín khách. Trong đó, sản phẩm mới được giới thiệu là dòng “Ngân Bảo DOJI” gồm Ngân Bảo Hà (01 lượng) và Ngân Bảo Lâm (05 lượng), đánh dấu việc doanh nghiệp này chính thức tham gia thị trường bạc vật chất.

Diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh thị trường bạc những tuần đầu năm 2026 trở nên sôi động hơn. Giá bạc quốc tế biến động mạnh, mức độ quan tâm trên thị trường trong nước gia tăng rõ rệt. So với vàng – kênh đầu tư truyền thống đã quen thuộc – bạc được nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ xem là lựa chọn có giá trị thấp hơn theo đơn vị sản phẩm, phù hợp để đa dạng hóa danh mục tài sản.

Tuy nhiên, thực tế thời gian qua cho thấy nguồn cung bạc vật chất chuẩn hóa trên thị trường chưa thực sự dồi dào. Số lượng đơn vị tham gia còn hạn chế, quy cách và cơ chế niêm yết giá giữa các bên chưa đồng nhất, khiến hoạt động giao dịch ở một số thời điểm rơi vào tình trạng quá tải.

Trong bối cảnh đó, sự tham gia của một doanh nghiệp lớn trong ngành vàng bạc đá quý được cho là sẽ bổ sung thêm nguồn cung và tạo thêm lựa chọn cho người mua. Theo thông tin từ doanh nghiệp, giá bạc được cập nhật theo diễn biến quốc tế và niêm yết công khai để khách hàng tiện theo dõi.

Ngoài kênh mua trực tiếp tại hệ thống trung tâm vàng bạc, sản phẩm cũng được tích hợp giao dịch qua ứng dụng eGold, cho phép khách hàng đặt mua và theo dõi giá theo thời gian thực. Dù vậy, ngay trong buổi sáng mở bán, app cũng gặp tình trạng quá tải và lỗi hệ thống.

Một số khách cho biết họ lựa chọn mua thử sản phẩm 1 lượng vì tò mò, trong khi những người khác chọn loại 5 lượng nhằm tích lũy dài hạn. Bên cạnh nhu cầu đầu tư, không ít khách hàng quan tâm tới yếu tố quà tặng và sưu tầm do thiết kế sản phẩm mang tính biểu trưng.

Theo kế hoạch phân phối, sản phẩm hiện có tại hơn 20 điểm ở Hà Nội và 3 trung tâm tại TP.HCM, trước khi mở rộng ra các thành phố khác. Doanh nghiệp cũng công bố chính sách mua lại và đổi ngang theo quy đổi trọng lượng giữa các sản phẩm trong giai đoạn ra mắt, nhằm tăng tính linh hoạt cho người nắm giữ.

"Năm 2026, DOJI tập trung vào nhóm khách hàng đầu tư, tích lũy bền vững, nhóm mua quà tặng lưu niệm và nhóm yêu thích sưu tầm, đồng thời tiếp tục nghiên cứu mở rộng danh mục sản phẩm nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của thị trường" ﻿ - vị đại diện DOJI cho biết.

Các chuyên gia cho rằng, sự sôi động của phân khúc bạc vật chất phản ánh xu hướng rộng hơn trên thị trường kim loại quý. Khi biến động kinh tế toàn cầu còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhu cầu tìm kiếm tài sản hữu hình để tích trữ có xu hướng gia tăng.

Việc một thương hiệu lớn chính thức gia nhập thị trường có thể góp phần thúc đẩy tính minh bạch và chuẩn hóa trong giao dịch bạc vật chất. Song về dài hạn, mức độ hấp dẫn của kênh này vẫn sẽ phụ thuộc chủ yếu vào diễn biến giá thế giới, cung - cầu thực tế và tâm lý nhà đầu tư.