Giá sầu riêng Việt Nam lập đỉnh trong 3 năm, chuyện gì đang xảy ra?

Ảnh minh họa

Theo khảo sát tại các vựa sầu riêng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, giá sầu riêng Monthong loại A hiện nay được thương lái thu mua 146.000-155.000 đồng/ kg, tăng hơn gấp đôi so với mức 40.000-70.000 đồng cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây.

Thương lái cũng đang thu mua loại B với giá 126.000-127.000 đồng một kg. Đối với sầu riêng Ri 6, thương lái mua loại A ở mức 80.000-87.000 đồng/kg, còn loại B khoảng 70.000 đồng/ kg, gấp đôi so với cùng kỳ.

Việc giá trái cây tăng mạnh vào đầu năm đã giúp nông dân thu được lợi nhuận khoảng 30.000–50.000 VND/kg, tùy thuộc vào chất lượng trái cây và chi phí sản xuất.

Theo lý giải của các chuyên gia, vào giai đoạn này giá sầu riêng luôn tăng cao vì Việt Nam "một mình một chợ". Thái Lan gần đây cũng phát triển sầu riêng vụ nghịch, nhưng năm nay thất thu vì vừa qua mưa lũ bất thường khiến họ chịu thiệt hại nặng, sản lượng giảm.

Một yếu tố khác khiến giá sầu riêng tăng là các doanh nghiệp đang đa dạng hóa thị trường xuất khẩu rất mạnh khiến nhu cầu tiêu thụ tăng cao. Cụ thể trong năm 2025, ngoài Trung Quốc đại lục, thị trường Hồng Kông tăng tới 102%; đặc biệt là Malaysia tăng 358%. Bên cạnh đó, các thị trường quan trọng khác như Papua New Guinea, Đài Loan, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Úc… cũng tăng trưởng đến 2 con số. Điều này cho thấy tiềm năng và cơ hội của sầu riêng VN trong năm 2026 là rất lớn và hứa hẹn sẽ vượt xa cột mốc 3,86 tỉ USD của năm 2025.

Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết sầu riêng hiện là cây ăn quả mang lại lợi nhuận cao nhất cả nước, thúc đẩy sự mở rộng nhanh chóng diện tích canh tác trong những năm gần đây. Số liệu từ Cục Sản xuất và Bảo vệ cây trồng cho thấy diện tích trồng sầu riêng của Việt Nam đã vượt quá 150.000 ha vào năm 2025, chủ yếu tập trung ở Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long và khu vực Đông Nam Bộ.

Mặc dù việc mở rộng mang lại tiềm năng tăng trưởng đáng kể, nhưng cũng đặt ra những thách thức trong quản lý chất lượng, kiểm soát nguồn cung theo mùa và tiếp cận thị trường.

Theo số liệu hải quan, xuất khẩu sầu riêng đạt 3,86 tỷ USD vào năm ngoái, tăng 20% so với năm 2024. Các chuyên gia cho rằng nếu doanh nghiệp và nông dân đáp ứng tốt yêu cầu kỹ thuật và kiểm soát dư lượng, sầu riêng Việt Nam vẫn có lợi thế nhờ sản lượng lớn và thời vụ linh hoạt.

Tuy nhiên, giới chuyên môn cũng nhận định khi bước vào chính vụ, nguồn cung tăng có thể khiến giá nội địa điều chỉnh. Vì vậy, triển vọng vượt mốc 4 tỷ USD không chỉ phụ thuộc vào nhu cầu thị trường mà còn tuỳ vào khả năng thích ứng chính sách và tổ chức sản xuất bền vững của toàn chuỗi ngành.