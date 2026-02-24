Đây là iPhone 18 Pro màu Deep Red?

Apple được cho là đang chuẩn bị tạo “cú hích” mới cho dòng iPhone cao cấp khi tin đồn về màu đỏ thẫm (Deep Red) trên iPhone 18 Pro xuất hiện dày đặc trong những tuần gần đây.

Theo nhà báo công nghệ Mark Gurman, Apple đang thử nghiệm màu sắc này cho cả iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, và đây có thể trở thành tùy chọn nổi bật nhất khi thế hệ iPhone 18 ra mắt vào mùa thu 2026.

Sắc đỏ thẫm được mô tả không phải là một “đỏ rực rỡ” như trên các dòng (PRODUCT)RED trước đây, mà gần giống burgundy – một tông màu đỏ trầm, mang cảm giác cao cấp hơn. Nếu Apple quyết định đưa màu này lên iPhone Pro, đây sẽ là lần đầu tiên dòng Pro/Pro Max xuất hiện với tông đỏ kể từ iPhone 14 và iPhone 14 Plus cách đây vài năm.

Nguồn tin của Gurman cho rằng bước đi này có thể là phản ứng của Apple đối với thành công bất ngờ của màu Cam Vũ Trụ (Cosmic Orange) trên iPhone 17 Pro/Pro Max. Phiên bản màu cam từng tạo hiệu ứng mạnh ở thị trường như Trung Quốc, nơi người dùng còn đem so sánh nó với sắc cam của thương hiệu Hermes. Vì vậy, Apple có thể tận dụng hiệu ứng màu sắc để tạo sự khác biệt cho sản phẩm mới.

Trước đó, nhiều rò rỉ từ mạng xã hội Trung Quốc cũng hé lộ rằng Apple từng thử nghiệm nhiều tông màu ấm khác nhau cho iPhone 18 Pro, bao gồm nâu cà phê, tím và đỏ tía (burgundy). Các màu này đều thuộc gam trầm hơn so với bảng màu lạnh, kim loại truyền thống, cho thấy hãng có thể đang muốn làm mới diện mạo cho dòng cao cấp nhất của mình.

Tuy nhiên, không phải tất cả các nguồn đều khẳng định về việc iPhone 18 Pro sẽ có nhiều màu cùng lúc. Một số leaker uy tín cho rằng Apple cuối cùng chỉ có thể chọn một màu chủ đạo mới để đưa vào sản xuất, có thể là phiên bản đỏ thẫm đã nêu, thay vì cả ba lựa chọn như trước.

Bên cạnh màu sắc, iPhone 18 Pro dự kiến sẽ tiếp tục được Apple trang bị những nâng cấp quan trọng về phần cứng như chip xử lý mới A-series, camera cải tiến và thiết kế được tinh chỉnh.