Sắp có ‘xe du lịch thương hiệu THACO’ - Ô tô nội địa thứ 2 sau VinFast

Trong thông điệp số 21 phát đi vào đầu năm 2026, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO), đã công bố kế hoạch phát triển các dòng xe mang thương hiệu riêng của tập đoàn.

Theo đó, sau một thời gian dài tập trung vào lắp ráp và phân phối các thương hiệu quốc tế, đơn vị này dự kiến sẽ chính thức gia nhập thị trường xe du lịch (xe con) với thương hiệu THACO vào năm 2027.

Sẽ có ô tô con mang thương hiệu THACO trong thời gian tới? Ảnh dựng đồ họa: AP

Trước khi ra mắt dòng xe du lịch, lộ trình của doanh nghiệp này sẽ bắt đầu bằng việc giới thiệu dòng xe minibus mang thương hiệu THACO vào tháng 6/2026. Đây là bước đi tiếp nối sau những kinh nghiệm sản xuất xe tải và xe khách. Việc ra mắt xe minibus có thể là bước đệm kỹ thuật để chuẩn bị cho dây chuyền sản xuất xe con hoàn chỉnh sau đó một năm.

Về định hướng sản phẩm, hiện THACO chưa công bố chi tiết về phân khúc cụ thể của các mẫu xe du lịch sắp tới. Tuy nhiên, nhìn bối cảnh thị trường hiện tại, có thể dự đoán hãng sẽ tập trung vào những dòng xe gầm cao, đa dụng vốn đang chiếm tỷ trọng lớn.

Bên cạnh đó, dựa trên cơ sở hạ tầng hiện có tại khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai, các dòng xe mới này hoàn toàn có thể tận dụng hệ thống nội địa hóa mà đơn vị này đã đầu tư trong nhiều năm lắp ráp các mẫu xe của Mazda, Kia và Peugeot.

THACO có nhiều năm kinh nghiệp lắp ráp ô tô tại Việt Nam. Ảnh: THACO

Vấn đề công nghệ động cơ cũng là một điểm đáng lưu ý. Với xu hướng chuyển dịch xanh, dòng xe du lịch thương hiệu THACO vào năm 2027 có khả năng sẽ bao gồm các tùy chọn động cơ mới bên cạnh động cơ thuần đốt trong truyền thống. Việc này phù hợp với định hướng phát triển bền vững mà tập đoàn đã đề ra trong các báo cáo gần đây.

Nếu kế hoạch này được thực hiện đúng thời hạn, thị trường Việt Nam có thể sẽ có thêm một thương hiệu ô tô con nội địa bên cạnh VinFast. Điều này đồng nghĩa với việc người tiêu dùng sẽ có thêm lựa chọn từ một nhà sản xuất có nền tảng sản xuất cơ khí tại chỗ.

Theo kế hoạch kinh doanh được ông Trần Bá Dương chia sẻ, THACO AUTO đặt mục tiêu doanh thu cho mảng ô tô vào năm 2027 là khoảng 72.000 tỷ đồng, tăng so với mục tiêu 65.500 tỷ đồng của năm 2026.