THACO của tỉ phú Trần Bá Dương phấn đấu nộp ngân sách 27.000 tỉ đồng năm 2026

Ngày 23-2, tại xã Núi Thành (TP Đà Nẵng), Tập đoàn Trường Hải (THACO) tổ chức lễ ra quân đầu năm Bính Ngọ 2026, đồng thời khánh thành các nhà máy thiết bị dân dụng, thiết bị chuyên dụng, nội thất ô tô và xuất khẩu những lô hàng đầu tiên của năm.

Tham dự buổi lễ có ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng lãnh đạo thành phố và các địa phương.

Ông Phạm Đức Ẩn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn bày tỏ niềm vui trước những kết quả nổi bật của THACO trong năm 2025. Theo ông, doanh nghiệp đã đóng góp gần 30% tổng thu ngân sách thành phố, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của kinh tế địa phương và tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng bày tỏ tin tưởng trong giai đoạn phát triển mới, THACO sẽ tiếp tục phát huy nội lực, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chủ động thích ứng với biến động kinh tế và tích cực tham gia các dự án trọng điểm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của Đà Nẵng.

Chủ tịch HĐQT THACO Trần Bá Dương trò chuyện cùng lãnh đạo TP Đà Nẵng và các đại biểu

Theo ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT THACO, năm 2025 tập đoàn ghi nhận bước phát triển mạnh trong lĩnh vực logistics khi đưa vào vận hành bến cảng 50.000 tấn, hoàn thành nạo vét luồng hàng hải Kỳ Hà và mở thêm nhiều tuyến vận tải biển quốc tế. Những bước đi này góp phần nâng cao năng lực cảng Chu Lai và thúc đẩy giao thương khu vực.

Năm qua, THACO đã đóng góp hơn 21.000 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước, riêng tại Đà Nẵng hơn 17.000 tỉ đồng, đồng thời giải quyết việc làm cho hơn 15.000 lao động địa phương. Bước sang năm 2026 — năm tăng tốc trong chiến lược phát triển — tập đoàn đặt mục tiêu đóng góp ngân sách hơn 27.000 tỉ đồng, trong đó tại Đà Nẵng phấn đấu hơn 21.000 tỉ đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành nhà máy nội thất ô tô

THACO cũng đặt mục tiêu đến năm 2027 trở thành tập đoàn công nghiệp đa ngành mang tầm khu vực ASEAN, tiếp tục mở rộng đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong ngày ra quân, THACO INDUSTRIES khánh thành 3 nhà máy mới với tổng vốn đầu tư 70 triệu USD trên diện tích hơn 92.000 m². Cụ thể, Nhà máy Thiết bị dân dụng (25.000 m², vốn 20 triệu USD) có công suất 150.000 thiết bị thể dục, 140.000 xe đẩy siêu thị, 100.000 sản phẩm gia dụng và 50.000 bộ nội thất cao cấp mỗi năm.

Lô hàng gần 500 container được xuất khẩu trong ngày làm việc đầu năm mới Bính Ngọ

Nhà máy Thiết bị chuyên dụng (60.000 m², vốn 30 triệu USD) đạt công suất 75.000 thiết bị công nghiệp – nông nghiệp và 23.000 tấn kết cấu thép/năm.

Bên cạnh đó, Nhà máy Nội thất ô tô (7.000 m², vốn 20 triệu USD) có công suất hơn 100.000 bộ sản phẩm/năm, sản xuất máy lạnh xe du lịch, tappi sàn, la phông trần… trên dây chuyền khép kín, tự động, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.

Các nhà máy mới được kỳ vọng nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, tăng năng lực cạnh tranh và góp phần hình thành trung tâm cơ khí chế tạo – công nghiệp hỗ trợ chiến lược tại Chu Lai – Đà Nẵng. Doanh thu xuất khẩu của hai nhà máy thiết bị dự kiến đạt 60 triệu USD năm 2026 và 100 triệu USD năm 2027.

Trong không khí ra quân đầu năm, gần 500 container hàng hóa của các tập đoàn thành viên thuộc THACO và doanh nghiệp miền Trung đã được xuất khẩu qua Cảng quốc tế Chu Lai đến nhiều thị trường quốc tế, tạo khí thế khởi đầu sôi động cho năm mới.