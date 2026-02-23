Thủ tướng chỉ đạo VNR: Hà Nội 10 năm tới phải hoàn thành 600km đường sắt đô thị, tốc độ gấp 60 lần

Sáng 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác đã đến kiểm tra công trường thi công Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm đoạn Nhổn-Ga Hà Nội; kiểm tra công tác phục vụ vận tải dịp Tết của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) tại Ga Hà Nội.

Dự án đường sắt đô thị số 3 Nhổn – Ga Hà Nội dài 12,5km, tổng mức đầu tư hơn 34.000 tỷ đồng. Đoạn trên cao Nhổn – Cầu Giấy đã vận hành an toàn từ 8/8/2024. Phần ngầm dài 4km với 4 ga đạt 76,3% khối lượng; lũy kế giải ngân hơn 72,5%; phấn đấu vận hành thương mại toàn tuyến vào tháng 12/2027.



Trực tiếp xuống hầm tại các ga S9 – Kim Mã, S11 – Văn Miếu, S12 – Trần Hưng Đạo, Thủ tướng biểu dương tinh thần làm việc xuyên Tết của cán bộ, kỹ sư, công nhân; ghi nhận nỗ lực bảo đảm an toàn, chất lượng, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, những năm qua,Chính phủ đã tháo gỡ nhiều khó khăn về cơ chế, chính sách, công nghệ, huy động nguồn vốn… cho các dự án đường sắt.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm. Do đó, Thủ tướng đề nghị: 17 năm qua, Hà Nội mới làm được 21km, 10 năm tới, theo Kết luận của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Hà Nội phải làm 600km đường sắt đô thị gồm cả đường sắt trên cao và tàu điện ngầm. Nếu với tốc độ như thời gian qua thì không đáp ứng yêu cầu đầu tư phát triển trong giai đoạn hiện nay.



Muốn đáp ứng tốc độ gấp 60 lần so hơn 20 năm qua, Thủ tướng yêu cầu phải có tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình để phát triển đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị nói riêng để khắc phục quy hoạch, hướng tuyến, đường vành đai đầy đủ; quy hoạch có tầm nhìn xa 100 năm trở lên; quy hoạch công nghệ thống nhất, hiện đại, tối ưu hóa nhất cho đầu tư; quy hoạch bảo hành, bảo dưỡng, duy tu phải tự chủ; quy hoạch phát triển nguồn nhân lực.



Thủ tướng nhấn mạnh, phải "hợp đồng tác chiến" giữa các bộ, ngành và Hà Nội; không lãng phí thời gian, nguồn lực, đất đai; đẩy mạnh chuyển giao, làm chủ công nghệ, nội địa hóa hệ thống điều hành; đa dạng hóa nguồn vốn, nghiên cứu phát hành trái phiếu phát triển đường sắt ngay trong quý I.



Thủ tướng quán triệt tinh thần "1 mục tiêu, 2 bảo đảm, 3 có, 4 không, 5 hóa, 6 rõ"; yêu cầu tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp", tăng tốc nhưng bảo đảm tuyệt đối an toàn, chất lượng, phòng chống tiêu cực, lãng phí; góp phần hoàn thiện mạng lưới hơn 600km đường sắt đô thị Thủ đô vào năm 2045, vì lợi ích nhân dân và phát triển bền vững.﻿