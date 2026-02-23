Chủ tịch VNR báo cáo với Thủ tướng về những kết quả trong công cuộc đổi mới ngành đường sắt

Từ kết quả đó, thu nhập bình quân của người lao động được cải thiện, đạt gần 14 triệu đồng/người/tháng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2024. Thưởng Tết bình quân đạt hơn 21 triệu đồng/người.

Đây là con số rất đáng khích lệ khi năm 2025, toàn ngành đường sắt đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là thiên tai bão lũ tại khu vực Nam Trung Bộ.

Tuy nhiên, dưới sự quan tâm, lãnh đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, tập thể CBCNV, người lao động Tổng công ty Đường sắt VN đã nỗ lực, đoàn kết vượt qua khó khăn với những kết quả đáng khích lệ.﻿

Về kế hoạch năm 2026, đường sắt phấn đấu doanh thu đạt 11.770 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2025. Lợi nhuận trước thuế 150 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 880 tỷ đồng.

Riêng đợt vận tải Tết Bính Ngọ năm 2026, ông Đặng Sỹ Mạnh cho biết, đường sắt tổ chức chạy 906 chuyến tàu với 384.000 chỗ trên tuyến Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh. Các tuyến khác tổ chức chạy 988 chuyến tàu với 377.700 chỗ, tương đương Tết Ất Tỵ năm 2025.

Đến ngày 20/2, đã bán được 590.998 vé tàu Tết, doanh thu đạt 449,6 tỷ đồng. Trong đó vé bán online chiến 59%, bán tại các cửa vé 41%. Tỷ lệ tàu đi, đến đúng giờ đạt cao, trên 90%.﻿

Chủ tịch Tổng công ty Đường sắt VN cũng cho biết, năm 2026 tổng công ty tập trung cao độ thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm mang tính chiến lược: Quản lý, khai thác, vận hành, bảo trì đảm bảo an toàn, hiệu quả đường sắt hiện hữu, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 2 con số; Chuẩn bị kịp thời, kỹ lưỡng để tham gia xây dựng, quản lý vận hành, khai thác bảo trì các tuyến đường sắt mới, đường sắt điện khí hoá.



Đồng thời đảm bảo tiến độ triển khai các nhiệm vụ được giao liên quan đến các tuyến đường sắt mới. Trong đó, xây dựng Đề án tái cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt VN giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2035 theo định hướng mô hình tập đoàn;



Tích cực làm việc với đối tác để hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án "Xây dựng Tổ hợp công nghiệp đường sắt"; thực hiện phương án triển khai Đề án Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt Việt Nam của tổng công ty đến năm 2035, định hướng đến năm 2045…﻿

Sau khi nghe những báo cáo từ Chủ tịch VNR, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương đường sắt thời gian qua đã có nhiều đổi mới, nhiều sản phẩm mới, đặc sắc, đặc biệt là đã mang được nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc, Tết cổ truyền vào các sản phẩm vận tải trên tàu, dưới ga.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ 3 việc phải làm đối với ngành đường sắt:

Thứ nhất, chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 145 năm ngành đường sắt Việt Nam - một trong những ngành sớm nhất nước ta. Đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm trong xây dựng, phát triển đường sắt nói chung và đường sắt đô thị nói riêng, không lãng phí thời gian, tiền bạc, công sức, không gian…

Thứ hai, xây dựng đường sắt và đường sắt đô thị phải có tầm nhìn trên 100 năm. Phát triển toàn diện, dựa vào nguồn lực bên trong là cơ bản, chiến lược, lâu dài, mang tính quyết định; nguồn lực bên ngoài là quan trọng và đột phá.

Nguồn lực bên trong bao gồm con người, thiên nhiên, đất đai, truyền thống lịch sử văn hóa. Nguồn lực bên ngoài bao gồm công nghệ, nguồn vốn, tư duy quản lý.



Thứ ba là tiết giảm chi phí, cải tiến môi trường làm việc, cải tiến đầu tư và các công tác khác có liên quan để hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh của ngành đường sắt. Khi đó nhân dân được thụ hưởng một sản phẩm tốt hơn với chi phí rẻ hơn, thời gian tiết kiệm hơn.

"Tất cả chúng ta phải đổi mới tư duy, đổi mới phương pháp luận, đổi mới cách tiếp cận, đổi mới cách làm, đổi mới cách tổ chức và phải vượt lên chính bản thân chúng ta để phát triển đất nước nhanh và bền vững, toàn diện, xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội", Thủ tướng nhấn mạnh.