Doanh nghiệp địa ốc trả lương lãnh đạo ra sao trong năm 2025?

Thu nhập của lãnh đạo tại các doanh nghiệp bất động sản biến động trái chiều trong năm 2025, với nơi tăng mạnh ở Ban điều hành nhưng cũng có doanh nghiệp ghi nhận thù lao của HĐQT có sự sụt giảm đáng kể.

Theo thông tin ghi nhận tại Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 của Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, MCK: DIG, sàn HoSE) ghi thù lao của các thành viên HĐQT trong năm 2025 không biến động đáng kể.

Cụ thể, ông Nguyễn Hùng Cường và bà Nguyễn Thị Thanh Huyền lần lượt nhận 1,95 tỷ đồng và 1,3 tỷ đồng. Trong khi đó, Tổng giám đốc Nguyễn Quang Tín nhận lương, thưởng và các phúc lợi hơn 1,9 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Ảnh minh họa

Tại CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (MCK: AGG, sàn HoSE), ông Nguyễn Bá Sáng - Chủ tịch HĐQT nhận hơn 3,3 tỷ đồng trong năm qua, cao hơn 46,9% so với năm trước đó, cao nhất trong các Thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

Tương tự, bà Nguyễn Mai Giang- Phó Tổng Giám đốc nhận thu nhập gần 2,1 tỷ đồng, tăng 66,1% so với cùng kỳ năm trước. Ông Nguyễn Thành Châu- Kế toán trưởng có thu nhập tăng 42,4%, lên mức gần 1,8 tỷ đồng.

Tại CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL, sàn HoSE), ông Bùi Thành Nhơn- Chủ tịch HĐQT nhận mức thù lao cao nhất với 1,2 tỷ đồng trong năm 2025, không thay đổi so với năm 2024.

Ở Ban Điều hành, ông Dương Văn Bắc nhận mức lương cao nhất với 4,8 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Các Phó Tổng Giám đốc gồm bà Trần Thị Thanh Vân và ông Cao Duy Nam nhận mức lương lần lượt là 2,88 tỷ đồng và gần 2,69 tỷ đồng.

Trái ngược với các doanh nghiệp trên, thù lao và thưởng của các Thành viên trong HĐQT tại CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, MCK: HDC, sàn HoSE) trong năm 2025 ghi nhận sự sụt giảm rõ rệt.

Theo đó, thu nhập của ông Đoàn Hữu Thuận- Chủ tịch HĐQT giảm 54% so với cùng kỳ, xuống còn hơn 351 triệu đồng, còn lại các Thành viên trong HĐQT nhận mức thù lao 221 triệu đồng.

Đáng chú ý, mức lương thưởng của Ban Điều hành lại tăng gấp đôi so với năm ngoái. Cụ thể, ông Đoàn Hữu Thuận- Chủ tịch HĐQT nhận mức lương, thưởng hơn 4,5 tỷ đồng; ông Lê Viết Liên Tổng Giám đốc nhận hơn 4 tỷ đồng; ông Đoàn Hữu Hà Vinh- Phó Tổng Giám đốc nhận hơn 3,8 tỷ đồng.

Còn tại CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Phát Đạt, MCK: PDR, sàn HoSE), lãnh đạo có mức thu nhập cao nhất là ông Bùi Quang Anh Vũ- Tổng Giám đốc với tổng mức lương gần 1,87 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức thu nhập này vẫn giảm 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lãnh đạo có mức lương cao thứ hai tại Bất động sản Phát Đạt là ông Nguyễn Văn Đạt- Chủ tịch HĐQT với hơn 544,9 tỷ đồng trong quý IV/2025. Mức thu nhập này cũng ghi nhận giảm 49,8% so với cùng kỳ.