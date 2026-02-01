Bán lẻ Việt Nam bùng nổ quy mô 7 triệu tỷ lớn chưa từng có, Thái Lan gấp rút đưa ra kêu gọi quan trọng

Siêu thị bán lẻ Việt Nam

Theo The Nation Thailand, trong một báo cáo được đăng tải trên trang web của DITP, Thương vụ Thái Lan tại Hà Nội dẫn số liệu từ Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2025 của Việt Nam đã đạt 268,5 tỷ USD (khoảng 6.981.000 tỷ đồng), tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo nêu rõ doanh thu bán lẻ tăng 8% so với năm trước đó, trong khi lĩnh vực dịch vụ mở rộng tới 20,2%. Cụ thể hơn, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng trưởng 14,6% nhờ lực đẩy từ các sự kiện lớn và lượng khách du lịch quốc tế dồi dào, song hành cùng sự cải thiện về thu nhập và mức sống tại Việt Nam.

Cơ quan DITP lưu ý rằng các thương hiệu đang ngày càng tích cực áp dụng công nghệ và nền tảng kỹ thuật số để thúc đẩy mô hình bán lẻ đa kênh, kết hợp trải nghiệm tại trung tâm thương mại với phương thức mua sắm trực tuyến linh hoạt và nhanh chóng hơn.

Trong đó, thương mại điện tử được nhấn mạnh là động lực tăng trưởng then chốt nhờ tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh và internet ở mức cao.

Nguồn dữ liệu: The Nation Thailand

Năm 2025, quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam được định giá ở mức 32 tỷ USD (khoảng 832.000 tỷ đồng), chiếm 12% tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ toàn quốc với mức tăng trưởng trung bình hàng năm đạt trên 20%, đứng thứ hai tại khu vực Đông Nam Á.

Sự bứt phá này không chỉ phản ánh sự chuyển dịch trong hành vi người tiêu dùng mà còn cho thấy các doanh nghiệp đang mạnh tay đầu tư vào công cụ kỹ thuật số, từ hệ thống quản lý hàng tồn kho, thanh toán không tiền mặt đến các nền tảng trực tuyến và bán hàng qua livestream.

Bức tranh hạ tầng bán lẻ của Việt Nam tiếp tục được mở rộng với 1.293 siêu thị, 276 trung tâm thương mại và hơn 8.274 chợ truyền thống trên cả nước, cho thấy dấu hiệu của sự dịch chuyển dần từ mô hình truyền thống sang các xu hướng tiêu dùng hiện đại hơn.

Dẫn lại báo cáo Xu hướng Thương mại Hiện đại tại Cửa hàng Bán lẻ Việt Nam 2025 của Q&Me, Thương vụ Thái Lan tại Hà Nội cho biết số lượng cửa hàng tiện lợi và siêu thị mini đã tăng từ 7.362 điểm bán năm 2024 lên 7.806 điểm vào năm 2025. Trong đó, mạng lưới WinMart và WinMart+ của WinCommerce nắm giữ 4.592 điểm bán, tương đương 58,8% tổng quy mô toàn quốc.

Riêng trong năm 2025, doanh nghiệp này đã mở mới 764 cửa hàng, bao gồm 602 điểm WinMart+ tại các vùng nông thôn, chiếm 80% số lượng mở mới và phát đi tín hiệu rõ ràng về chiến lược bành trướng về các tỉnh lẻ.

Theo nhận định của DITP, mức đỉnh 5 năm này không chỉ minh chứng cho đà tăng trưởng thu nhập của Việt Nam mà còn là kết quả của việc liên tục mở rộng hạ tầng thương mại nội địa. Với việc các nhà bán lẻ đang tăng tốc vượt ra khỏi những thành phố lớn để tiến sâu vào các tỉnh nông thôn, DITP đánh giá xu hướng này sẽ mở ra cơ hội khổng lồ cho các nhà phân phối hàng tiêu dùng và doanh nghiệp xuất khẩu Thái Lan trong những năm tới.

Báo cáo cũng chỉ ra những rào cản hiện hữu như thủ tục hành chính, chi phí mặt bằng, chất lượng nguồn nhân lực và những khoảng trống về kết nối giao thông, thanh toán cũng như viễn thông, đặc biệt là ở khu vực nông thôn. Điều này đi kèm với những biến động về tỷ giá hối đoái, áp lực lạm phát ngoại biên và mối lo ngại về việc làm trước sự phát triển nhanh chóng của tự động hóa và AI.

Mặc dù vậy, DITP khẳng định quy mô dân số trẻ và thu nhập bình quân đầu người đang lên của Việt Nam hoàn toàn có thể định vị quốc gia này trở thành thị trường bán lẻ lớn nhất Đông Nam Á trong giai đoạn 2026-2030, với quy mô thương mại điện tử dự kiến chạm mốc 50 tỷ USD (khoảng 1.300.000 tỷ đồng) vào năm 2030.