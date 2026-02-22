Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai "xông đất" doanh nghiệp của “Bầu Đức"

Sáng 22-2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).



Tại đây, ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn HAGL, cho biết năm 2025, tập đoàn nỗ lực không ngừng, HAGL đạt lợi nhuận sau thuế "kỷ lục" 2.243 tỉ đồng, cao gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước. Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của HAGL đã chính thức vượt mốc tỉ đô khi chạm ngưỡng 26.892 tỉ đồng, tăng hơn 4.600 tỉ đồng so với thời điểm đầu năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn kỳ vọng trong thời gian tới, HAGL sẽ trở thành doanh nghiệp đầu tàu trong lĩnh vực chế biến

Trong năm 2026 và tầm nhìn đến 2030 , HAGL sẽ đặt mục tiêu nâng tầm giá trị nông sản địa phương. Riêng năm 2026, mục tiêu lợi nhuận 4.000 tỉ đồng, hướng tới vị thế công ty nông nghiệp số một Việt Nam vào năm 2030. Để thực hiện kế hoạch này, HAGL sẽ hoàn thiện 10.000 ha cà phê, đồng thời đầu tư xây dựng nhà máy chế biến cà phê hòa tan.

Theo ông Đức, lợi thế về hạ tầng của Gia Lai với "2 cảng, 2 sân bay" cùng đất đỏ bazan màu mỡ là điều kiện lý tưởng để các cây trồng chủ lực như cà phê bứt phá.

"Tôi sinh ra ở Đông Gia Lai, trưởng thành ở Tây Gia Lai. Suốt thời gian qua, cá nhân tôi và tập đoàn luôn nỗ lực cống hiến hết mình vì quê hương. Trong chặng đường sắp tới, HAGL mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ về cơ chế, chính sách và đặc biệt là sự động viên tinh thần từ lãnh đạo tỉnh để doanh nghiệp tiếp tục phát triển" - ông Đoàn Nguyên Đức chia sẻ.

Lắng nghe những chia sẻ từ phía doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả mà HAGL đã đạt được. Ông Tuấn nhìn nhận tinh thần "máu lửa" của bầu Đức không chỉ thể hiện trong bóng đá mà còn là nguồn năng lượng tích cực cho kinh doanh trong giai đoạn hiện nay.



Chủ tịch tỉnh Gia Lai tặng quà cho ông Đoàn Nguyên Đức và Tập đoàn HAGL

Chủ tịch tỉnh đặc biệt ấn tượng với những nghĩa cử nhân văn của tập đoàn, điển hình là việc tặng 160 căn hộ và hàng triệu cổ phiếu cho nhân viên tại dự án Khu phức hợp Phù Đổng để tri ân những người đã gắn bó trong lúc gian khó. "Đây là việc làm tạo tiếng vang lớn, xây dựng hình ảnh đẹp cho tỉnh nhà. Chính quyền cam kết sẽ luôn sát cánh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp yên tâm phát triển" - ông Tuấn khẳng định.

Về định hướng tương lai, lãnh đạo tỉnh cho biết sẽ cùng HAGL sang làm việc với các địa phương tại Lào và Campuchia để mở rộng hợp tác kinh tế. Tỉnh cũng đặt mục tiêu đến năm 2035 sẽ có ít nhất 5 doanh nghiệp vươn tầm quốc tế và 10 doanh nghiệp có thương hiệu uy tín trong nước, trong đó HAGL được kỳ vọng là "đầu tàu" trong lĩnh vực công nghiệp chế biến.