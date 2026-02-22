Loạt ông lớn 'rót' nghìn tỷ vào sàn giao dịch tài sản mã hóa, riêng một cái tên rút lui

Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong thời gian 5 năm đã mở lối cho thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Đây được xem là khung pháp lý đầu tiên cho thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.



Đến ngày 10/12/2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định thành lập Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa đánh dấu những bước đi phù hợp với xu thế và yêu cầu quản lý hiện nay.

Khi đã được mở lối về khuôn khổ pháp lý, hàng loạt công ty tài sản mã hóa được thành lập trong năm 2025, đứng sau đó là nhiều tên tuổi trong ngành tài chính.

Tháng 5/2025, CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Techcom (TCEX), công ty có liên quan đến hệ sinh thái Techcombank, được thành lập với tên gọi ban đầu là CTCP Sàn giao dịch TSMH Techcom vốn khởi điểm 3 tỷ đồng. Trong đó ông Nguyễn Xuân Minh nắm 89% cổ phần, TCBS góp 9,9% và TechcomCapital nắm 1,1%.

Ngay trong tháng 5/2025, doanh nghiệp đổi tên thành CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Techcom. Đến tháng 8/2025, TCEX đã tăng vốn lên 101 tỷ đồng, gấp 34 lần.

Cũng trong tháng 8/2025, CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa VIX (VIXEX) chính thức ra đời với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Cơ cấu sở hữu cho thấy: FTG Việt Nam góp 64,5% vốn, Chứng khoán VIX nắm 15%, và Công ty Máy tính – Truyền thông – Điều khiển 3C chiếm 20,5%.

Sang tháng 9/2025, CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) ra đời với vốn điều lệ 25 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập gồm Chứng khoán VPBank (VPBankS) nắm 11%, LynkiD nắm 50% và Future Land nắm 39%.

Ngày 25/9/2025, CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa HD (HDEX) được thành lập với vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Trong đó Chứng khoán HD (HDS) góp 30 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 15% vốn; Công ty TNHH Galaxy Pay góp 10% và CTCP Galaxy Technology Services góp 75%.

Được biết, cả Galaxy Pay và Galaxy Technology Services đều là thành viên của Công ty TNHH Galaxy Digital Holdings – tập đoàn công nghệ số thuộc hệ sinh thái Sovico Group. Ngày 15/12/2025, HDEX đã tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng.

Ngày 30/09/2025, CTCP Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX) được thành lập với vốn điều lệ 6,8 tỷ đồng. Trong đó ông Dương Văn Quyết góp 40%, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc 30%, ông Vũ Đại Phát 30%. Công ty do ông Nguyễn Duy Phong làm Tổng Giám đốc.

Ngành nghề chính là hoạt động tư vấn đầu tư (trừ hoạt động thoả thuận và giải quyết các giao dịch tài chính, bao gồm giao dịch thẻ tín dụng; hoạt động tư vấn môi giới thế chấp, các dịch vụ uỷ thác, giám sát trên cơ sở phí và hợp đồng; loại trừ hoạt động tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán. Ngoài ra, Công ty còn có ngành nghề về kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; tư vấn bất động sản; cung cấp dịch vụ liên quan tài sản mã hóa, chuyển giao công nghệ; cổng thông tin; lập trình máy tính...

Trước đó, Chứng khoán SSI đã đi tiên phong với việc thành lập CTCP Công nghệ số SSI (SSI Digital) vào tháng 3/2022. Cách đây không lâu, doanh nghiệp đã nâng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng, cao gấp năm lần so với thời điểm ra mắt ban đầu. SSI Digital được định vị là nền tảng công nghệ tài chính, tập trung vào hạ tầng tài chính số, giải pháp fintech và đầu tư tài sản mã hóa. Chủ tịch SSI, ông Nguyễn Duy Hưng đồng thời đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT tại SSID.

Đáng chú ý, công ty này gần đây đã ký thỏa thuận hợp tác với Tether, U2U Network và Amazon Web Services (AWS), nhằm phát triển các giải pháp về blockchain và điện toán đám mây phục vụ thị trường tài chính số tại Việt Nam.

Tuy nhiên, hiện tại chỉ có một vài doanh nghiệp trong số những cái tên đã ra đời đáp ứng điều kiện vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng được đặt ra tại Nghị quyết 05/2025/NQ‑CP.

Đó là CTCP Kinh doanh tiền mã hóa và tài sản mã hóa Vimexchange thành lập vào tháng 6/2025 với vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm: CTCP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex góp 5.000 tỷ đồng, tương đương 50% cổ phần; Công ty Chứng khoán Hòa Bình - đơn vị thuộc hệ sinh thái Vimedimex, góp 200 tỷ đồng, chiếm 2%; CTCP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải (10%), CTCP Đầu tư và Phát triển Hòa Bình (10%); CTCP Biển Tiên Sa (6%); CTCP Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam (5%), CTCP Dược phẩm Vimedimex 2 (15%); CTCP Quản lý Quỹ Quốc tế (2%).

Người đại diện pháp luật của Vimexchange là bà Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1970) - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Trái lại, CTCP Chứng khoán Vietcap gây bất ngờ khi thông báo rút khỏi kế hoạch thành lập sàn giao dịch tài sản mã hóa. Lý do chính là điều kiện vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng mà Nghị quyết 05/2025/NQ‑CP và các hướng dẫn liên quan đặt ra cho đơn vị vận hành sàn giao dịch.

Với vốn điều lệ hiện tại của Vietcap và kế hoạch tăng vốn đã công bố, ban lãnh đạo đánh giá rằng mức đầu tư vào lĩnh vực mới này vượt quá khả năng và sẽ kéo theo việc dồn nhiều nguồn lực vào phân khúc có rủi ro cao và nhiều yếu tố chưa rõ.

Không chỉ là áp lực vốn lớn, Vietcap còn xem xét những thách thức khác: như khung pháp lý cho hoạt động sàn tài sản mã hóa vẫn còn trong giai đoạn thí điểm; trách nhiệm tuân thủ cao (KYC/AML, lưu ký tài sản mã hóa); chi phí đầu tư công nghệ, bảo mật và vận hành hệ thống giao dịch; và cạnh tranh thanh khoản từ cả sàn trong nước và quốc tế. Những khó khăn này khiến công ty quyết định ưu tiên củng cố năng lực cốt lõi thay vì mở rộng sang mảng mới ngay lúc này.

Nghị quyết 05/2025/NQ-CP, về thí điểm thị trường tài sản mã hóa cho phép triển khai thử nghiệm các hoạt động phát hành, chào bán, niêm yết, giao dịch và lưu ký tài sản mã hóa, với điều kiện tài sản này phải gắn với tài sản cơ sở có thật, không phải chứng khoán hay tiền pháp định. Điều kiện cấp phép sàn giao dịch tài sản mã hóa: doanh nghiệp vận hành sàn phải là pháp nhân Việt Nam, có vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng, trong đó ít nhất 65% vốn thuộc các tổ chức trong nước, tối thiểu 2 định chế tài chính, công nghệ lớn như ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty fintech hoặc quỹ đầu tư tham gia góp vốn.



