Nhiều doanh nghiệp chuẩn bị kế hoạch IPO năm 2026

Tách Điện Máy Xanh khỏi công ty mẹ

Ngày 19/1/2026, Công ty cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (MW) - thành viên chủ chốt trong hệ sinh thái của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã: MWG) chính thức công bố khởi động lộ trình IPO và dự kiến niêm yết ngay trong năm 2026. Được biết, Chứng khoán Vietcap sẽ đóng vai trò là đơn vị tư vấn chiến lược cho thương vụ này.

Việc tách "ra riêng" của chuỗi bán lẻ điện máy này được kỳ vọng sẽ giúp định giá lại tài sản cho công ty mẹ, đồng thời khơi thông dòng vốn mới cho chiến lược mở rộng thị phần.

Hiện MW đã thành công trong việc nhân bản mô hình sang Indonesia với EraBlue - chuỗi bán lẻ điện máy số một tại thị trường này về doanh thu và số lượng cửa hàng. Chuỗi này đã đạt điểm hòa vốn và đang tăng tốc mở rộng với mục tiêu 500 cửa hàng, hướng đến IPO theo lộ trình liên doanh, minh chứng cho khả năng mở rộng khu vực của MW.

Tháng 12/2010, Thế giới di động ra mắt chuỗi bán lẻ điện máy với tên gọi dienmay.com. Đến năm 2015, hệ thống này được đổi nhận diện thành Điện Máy Xanh cùng chiến dịch quảng cáo "người xanh" với độ nhận diện thương hiệu mạnh.

Dù đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực, đến nay, hai chuỗi Thegioididong.com và Điện Máy Xanh vẫn là nguồn thu chủ lực của Thế Giới Di Động.

Với định hướng năm 2026 từ MWG, Điện Máy Xanh dự kiến đóng góp khoảng 65% doanh thu và 80% lợi nhuận cho tập đoàn. Điều này tương đương với kế hoạch tăng trưởng 15% về doanh thu và 20% về lợi nhuận của Điện Máy Xanh.

Tương tự, Bách Hóa Xanh cũng được định hướng "tăng tốc để hiện thực hóa tầm nhìn 2030 và mục tiêu niêm yết". MWG nhận định thị trường thực phẩm và hàng tiêu dùng nhanh Việt Nam có quy mô 60 tỷ USD, vẫn còn dư địa tăng trưởng rất lớn cho Bách Hóa Xanh.

Riêng trong năm 2026, Bách Hóa Xanh dự kiến đóng góp khoảng 30% doanh thu và 20% lợi nhuận cho MWG, tương ứng với mục tiêu lãi sau thuế xấp xỉ 1.840 tỷ đồng.

Chứng khoán LPBank

Tháng 2/2026, Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS) đã được cổ đông thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Theo đó, công ty dự kiến chào bán hơn 141,86 triệu cổ phiếu (tăng thêm gần 15 triệu cổ phiếu so với tờ trình công bố trước đó), tương đương 11,19% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Giá chào bán 30.000 đồng/cổ phiếu. Với hơn 4.256 tỷ đồng dự kiến huy động tối đa từ đợt chào bán, LPBS sẽ phân bổ 50% để đầu tư giấy tờ có giá trên thị trường như: trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, hợp đồng tiền gửi; 45% để bổ sung vốn cho vay margin; 5% còn lại bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh.

Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu, tối đa không quá 70,4 triệu cổ phiếu (tương đương 5% vốn điều lệ). Số lượng cổ phiếu IPO sẽ được tự do chuyển nhượng. Số lượng cổ phiếu chưa được phân phối hết trong đợt chào bán nếu có sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm.

Thời gian triển khai đợt IPO dự kiến trong năm 2026. Nếu hoàn tất, LPBS sẽ tăng vốn điều lệ từ 12.668 tỷ đồng lên mức tối đa 14.086,6 tỷ đồng. Sau đó, công ty sẽ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK TPHCM (HoSE).

Hoa Sen Home và Nhựa Hoa Sen

Tahsng 11/2025, CTCP Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG) đã thông qua việc triển khai góp vốn tỷ lệ 99% để thành lập CTCP Hoa Sen Home. Vốn điều lệ dự kiến của công ty này là 1.000 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị đặt khác trong xây dựng.

HĐQT cử ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch HSG làm người đại diện theo uỷ quyền đối với toàn bộ phần vốn góp vào Hoa Sen Home tại thời điểm thành lập và các lần góp thêm vốn tiếp theo (nếu có).

Hoa Sen Home là thương hiệu chuỗi bán lẻ nội thất và vật liệu xây dựng được HSG vận hành nhằm tối ưu hiệu quả phân phối cho ngành sản xuất thép chủ lực. Khởi đầu từ năm 2021 với 35 cửa hàng, Hoa Sen Home mở rộng lên 110 cửa hàng vào năm 2022, 114 cửa hàng vào cuối năm 2023 và 120 cửa hàng vào cuối năm 2024.

Việc thành lập pháp nhân cho Hoa Sen Home là bước tiến mới của HSG trong kế hoạch IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng) mảng kinh doanh này.

Theo kế hoạch kinh doanh 2 năm tài chính gần đây, giai đoạn 2025 - 2026, chuỗi Hoa Sen Home được định hướng phát triển thành công ty độc lập - chuyên phụ trách mảng phân phối vật liệu xây dựng và nội thất. Tập đoàn Hoa Sen sẽ sở hữu trên 99% vốn cổ phần công ty này và lên kế hoạch IPO, niêm yết cổ phiếu khi công ty đi vào hoạt động ổn định, bộ máy quản trị - điều hành được hoàn thiện, điều kiện thị trường thuận lợi.

Ngoài Hoa Sen Home, HSG còn có kế hoạch IPO Nhựa Hoa Sen - công ty con phụ trách mảng nhựa và ống thép.

Đầu năm 2026, CTCP Hạ tầng Gelex (Gelex Infra, mã: GEI) và CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (mã: HPA) đã IPO thành công và đưa cổ phiếu chính thức lên sàn HoSE ngày 6/2.



