Sau Vinaconex miễn nhiệm Chủ tịch, Newtecons của ông Nguyễn Bá Dương thay Tổng giám đốc

21-02-2026 - 07:45 AM | Doanh nghiệp

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Newtecons vừa bổ nhiệm Tân Tổng Giám Đốc

Theo thông tin cập nhật từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, sự thay đổi người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc tại Newtecons đã hoàn tất thủ tục cách đây một tuần.

Sau Vinaconex miễn nhiệm Chủ tịch, Newtecons của ông Nguyễn Bá Dương thay Tổng giám đốc- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Quang Thụy

Tân Tổng giám đốc Nguyễn Quang Thụy sinh năm 1973, là nhân sự gắn bó với công ty từ những ngày đầu thành lập và giữ chức Giám đốc điều hành trước khi được bổ nhiệm. Trong thời gian công tác, ông trực tiếp tham gia xây dựng hệ thống quản lý công trình và đào tạo nguồn nhân lực thi công.

Sau Vinaconex miễn nhiệm Chủ tịch, Newtecons của ông Nguyễn Bá Dương thay Tổng giám đốc- Ảnh 2.

Ông Võ Thanh Liêm

Cùng với quyết định này, ông Võ Thanh Liêm rời vị trí điều hành cấp cao nhất sau hơn hai năm đảm nhiệm kể từ tháng 6/2022.

Biến động nhân sự thượng tầng của Newtecons diễn ra khi doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 1.500 tỷ đồng và quy mô 5.360 nhân sự này đang đảm nhận khối lượng công việc lớn tại các dự án hạ tầng quốc gia.

Cụ thể, Newtecons là một trong 10 thành viên thuộc Liên danh Vietur đang thi công gói thầu 5.10 nhà ga hành khách sân bay quốc tế Long Thành trị giá 35.000 tỷ đồng. Tham gia liên danh này cùng Newtecons còn có hai doanh nghiệp khác cùng hệ sinh thái của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Bá Dương là Ricons và Sol E&C, bên cạnh các nhà thầu như IC Istas, Tổng công ty Xây dựng số 1, Vinaconex và Phục Hưng Holdings.

Đáng chú ý, thị trường xây dựng cũng ghi nhận sự thay đổi nhân sự lãnh đạo tại một thành viên khác thuộc liên danh Vietur cùng thời điểm. Cụ thể, Vinaconex đã thông qua việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hữu Tới và bầu ông Trần Đình Tuấn, Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc lên thay thế.

Năm tài chính gần nhấ tổng doanh thu của hệ sinh thái của ông Nguyễn Bá Dương đạt 29.000 tỷ đồng, trong đó mảng xây lắp của ba công ty nòng cốt đóng góp 26.000 tỷ đồng. Với việc kiện toàn bộ máy điều hành mới, doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu trên 40% trong năm nay, đồng thời định hướng tiếp tục mở rộng tỷ trọng tham gia thi công tại các dự án hạ tầng và giao thông trọng điểm.

Anh Khôi

