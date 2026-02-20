Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hồ sơ startup Việt gọi vốn lớn nhất năm 2025

20-02-2026 - 08:55 AM | Doanh nghiệp

Coolmate đặt mục tiêu trong năm 2030, mảng đồ thể thao cho phụ nữ sẽ trở thành nhóm sản phẩm dẫn dắt tăng trưởng, góp phần mở rộng thương hiệu.

Theo báo cáo "Triển vọng công nghệ và đầu tư mạo hiểm Việt Nam 2025: Định hình lại tăng trưởng cho kỷ nguyên mới" do Quỹ đầu tư công nghệ VinVentures công bố mới đây, Coolmate là startup dẫn đầu về giá trị gọi vốn trong năm 2025.

Doanh nghiệp thương mại điện tử theo mô hình D2C (bán trực tiếp đến người dùng) trong lĩnh vực thời trang nam này đã huy động thành công 22,34 triệu USD ở vòng Series B+.

Theo thông tin từ Coolmate, startup này cũng vừa hoàn tất vòng gọi vốn Series C do Vertex Growth Fund dẫn dắt, cùng sự tham gia của Cool Japan Fund, YoungOne CVC và các nhà đầu tư hiện hữu Vertex Ventures SEA & India, Kairous Capital.

Với số tiền huy động từ vòng Series C, Coolmate đã mở ra ba chiến lược tăng tốc cho giai đoạn 2026-2030. Đó là mở sang khách hàng nữ (Go Women); mở rộng sang kênh phân phối Offline (Go Offline); mở rộng ra quốc tế (Go Global).

Coolmate đặt mục tiêu trong năm 2030, mảng đồ thể thao cho nữ sẽ trở thành nhóm sản phẩm dẫn dắt tăng trưởng, góp phần mở rộng từ "thương hiệu của đàn ông" sang "thương hiệu thể thao dành cho tất cả", với mục tiêu 40% doanh thu đến từ phân khúc khách hàng này.

Hồ sơ startup Việt gọi vốn lớn nhất năm 2025- Ảnh 1.

CEO Coolmate phát biểu tại Hội nghị thường niên Amazon Vietnam 2025

Ở kênh bán lẻ, cửa hàng vật lý đầu tiên dự kiến khai trương cuối tháng 12-2025. Doanh nghiệp này kỳ vọng đến năm 2030, mảng offline sẽ chiếm 40% tổng doanh thu.

Coolmate đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành thương hiệu thời trang mang tính biểu tượng của Việt Nam, đạt 500 triệu USD doanh thu toàn cầu và hiện diện tại nhiều quốc gia.

Theo công ty tư vấn tăng trưởng thương mại điện tử YouNet ECI, thành công của Coolmate đến từ việc tập trung vào dòng sản phẩm tối giản, ứng dụng cao cho nam giới, song song với việc không ngừng cải tiến chất lượng, mở rộng thêm sản phẩm cho nữ.

Thương hiệu này cũng xây dựng cộng đồng khách hàng trung thành nhờ kết hợp KOLs, chia sẻ nội dung gần gũi như mẹo phối đồ hay hoạt động thường ngày.

Theo Lê Tỉnh

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cơ trưởng Vietnam Airlines Phạm Đình Hưng: Gần 60 tuổi vẫn phải liên tục rèn thể lực, ai muốn vào nghề, bên cạnh thu nhập, hãy lưu tâm đến sự khắc nghiệt

Cơ trưởng Vietnam Airlines Phạm Đình Hưng: Gần 60 tuổi vẫn phải liên tục rèn thể lực, ai muốn vào nghề, bên cạnh thu nhập, hãy lưu tâm đến sự khắc nghiệt Nổi bật

Năm Ngựa nói chuyện Hermès: "Cỗ xe" 16 tỷ Euro miễn nhiễm khủng hoảng, lãi kỷ lục bất chấp thế giới thắt lưng buộc bụng

Năm Ngựa nói chuyện Hermès: "Cỗ xe" 16 tỷ Euro miễn nhiễm khủng hoảng, lãi kỷ lục bất chấp thế giới thắt lưng buộc bụng Nổi bật

Robot Trung Quốc gây sốt đêm Giao thừa: Công ty nào sản xuất, giá bao nhiêu?

Robot Trung Quốc gây sốt đêm Giao thừa: Công ty nào sản xuất, giá bao nhiêu?

08:30 , 20/02/2026
Tổng bí thư Tô Lâm chứng kiến một Bệnh viện Việt Nam chi gần 2.000 tỷ đồng sở hữu công nghệ xạ trị ung thư hàng đầu thế giới

Tổng bí thư Tô Lâm chứng kiến một Bệnh viện Việt Nam chi gần 2.000 tỷ đồng sở hữu công nghệ xạ trị ung thư hàng đầu thế giới

08:05 , 20/02/2026
Nhìn từ việc CEO người Hàn Quốc quỳ lạy khán giả Việt Nam

Nhìn từ việc CEO người Hàn Quốc quỳ lạy khán giả Việt Nam

07:53 , 20/02/2026
Lỗ lũy kế 347 tỷ, gánh 760 tỷ đồng nợ vay, Sá xị Chương Dương muốn bán nhà máy

Lỗ lũy kế 347 tỷ, gánh 760 tỷ đồng nợ vay, Sá xị Chương Dương muốn bán nhà máy

07:50 , 20/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên