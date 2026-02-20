Lỗ lũy kế 347 tỷ, gánh 760 tỷ đồng nợ vay, Sá xị Chương Dương muốn bán nhà máy

Để giải quyết bài toán thanh khoản, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức ngày 27/2/2026, Hội đồng quản trị sẽ trình phương án chuyển nhượng Dự án đầu tư nhà máy Nước giải khát Nhơn Trạch 3 .

Dự án này được phê duyệt đầu tư năm 2019 và cấp chứng nhận đầu tư năm 2020 . Ban lãnh đạo cho biết đã nhận được bản chào giá không ràng buộc từ một đối tác.

Động thái bán tài sản diễn ra sau khi công ty phải xin gia hạn các khoản vay nội bộ trị giá hơn 450 tỷ đồng từ công ty mẹ Sabeco vào tháng 9/2025 do mất khả năng chi trả.

Báo cáo tài chính cho thấy tổng nợ phải trả của Chương Dương tính đến 31/12/2025 là 759,5 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm 563,8 tỷ đồng . Trọng số lớn nhất trong cơ cấu này là khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ghi nhận mức 488,7 tỷ đồng .

Áp lực nợ vay đang tác động trực tiếp lên kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Trong năm 2025, chi phí lãi vay ghi nhận 43,3 tỷ đồng, cao hơn mức lợi nhuận gộp 41,4 tỷ đồng thu được từ hoạt động bán hàng .

﻿ Kết thúc năm tài chính, doanh thu của công ty đạt 167 tỷ đồng và ghi nhận mức lỗ sau thuế 80,4 tỷ đồng . Đây là năm thứ 5 liên tiếp Chương Dương báo lỗ . Tính đến cuối năm 2025, lỗ lũy kế đã lên mức 346,9 tỷ đồng, làm vốn chủ sở hữu âm 157,6 tỷ đồng .

Thực trạng tài chính hiện tại hoàn toàn trái ngược với vị thế của thương hiệu này trong quá khứ. Tiền thân của Chương Dương là nhà máy Usine Belgique, được xây dựng từ năm 1952 trực thuộc Tập đoàn BGI của Pháp.

Sau khi chuyển sang hoạt động theo mô hình cổ phần vào năm 2004 và trở thành đơn vị phụ trách mảng nước giải khát của Sabeco, công ty từng dẫn đầu thị trường phía Nam với sản phẩm sá xị con cọp. Doanh thu của hãng từng đạt đỉnh 417 tỷ đồng vào năm 2016 trước khi bắt đầu thu hẹp thị phần từ năm 2017 do áp lực cạnh tranh.