Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lỗ lũy kế 347 tỷ, gánh 760 tỷ đồng nợ vay, Sá xị Chương Dương muốn bán nhà máy

20-02-2026 - 07:50 AM | Doanh nghiệp

Lỗ lũy kế 347 tỷ, gánh 760 tỷ đồng nợ vay, Sá xị Chương Dương muốn bán nhà máy

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương vừa trình phương án chuyển nhượng dự án nhà máy Nhơn Trạch 3.

Để giải quyết bài toán thanh khoản, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức ngày 27/2/2026, Hội đồng quản trị sẽ trình phương án chuyển nhượng Dự án đầu tư nhà máy Nước giải khát Nhơn Trạch 3 .

Dự án này được phê duyệt đầu tư năm 2019 và cấp chứng nhận đầu tư năm 2020 . Ban lãnh đạo cho biết đã nhận được bản chào giá không ràng buộc từ một đối tác.

Động thái bán tài sản diễn ra sau khi công ty phải xin gia hạn các khoản vay nội bộ trị giá hơn 450 tỷ đồng từ công ty mẹ Sabeco vào tháng 9/2025 do mất khả năng chi trả.

Lỗ lũy kế 347 tỷ, gánh 760 tỷ đồng nợ vay, Sá xị Chương Dương muốn bán nhà máy- Ảnh 1.

Báo cáo tài chính cho thấy tổng nợ phải trả của Chương Dương tính đến 31/12/2025 là 759,5 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm 563,8 tỷ đồng . Trọng số lớn nhất trong cơ cấu này là khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ghi nhận mức 488,7 tỷ đồng .

Áp lực nợ vay đang tác động trực tiếp lên kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Trong năm 2025, chi phí lãi vay ghi nhận 43,3 tỷ đồng, cao hơn mức lợi nhuận gộp 41,4 tỷ đồng thu được từ hoạt động bán hàng .

Lỗ lũy kế 347 tỷ, gánh 760 tỷ đồng nợ vay, Sá xị Chương Dương muốn bán nhà máy- Ảnh 2.

﻿ Kết thúc năm tài chính, doanh thu  của công ty đạt 167 tỷ đồng và ghi nhận mức lỗ sau thuế 80,4 tỷ đồng . Đây là năm thứ 5 liên tiếp Chương Dương báo lỗ . Tính đến cuối năm 2025, lỗ lũy kế đã lên mức 346,9 tỷ đồng, làm vốn chủ sở hữu âm 157,6 tỷ đồng .

Lỗ lũy kế 347 tỷ, gánh 760 tỷ đồng nợ vay, Sá xị Chương Dương muốn bán nhà máy- Ảnh 3.

Thực trạng tài chính hiện tại hoàn toàn trái ngược với vị thế của thương hiệu này trong quá khứ. Tiền thân của Chương Dương là nhà máy Usine Belgique, được xây dựng từ năm 1952 trực thuộc Tập đoàn BGI của Pháp.

Sau khi chuyển sang hoạt động theo mô hình cổ phần vào năm 2004 và trở thành đơn vị phụ trách mảng nước giải khát của Sabeco, công ty từng dẫn đầu thị trường phía Nam với sản phẩm sá xị con cọp. Doanh thu của hãng từng đạt đỉnh 417 tỷ đồng vào năm 2016 trước khi bắt đầu thu hẹp thị phần từ năm 2017 do áp lực cạnh tranh.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cơ trưởng Vietnam Airlines Phạm Đình Hưng: Gần 60 tuổi vẫn phải liên tục rèn thể lực, ai muốn vào nghề, bên cạnh thu nhập, hãy lưu tâm đến sự khắc nghiệt

Cơ trưởng Vietnam Airlines Phạm Đình Hưng: Gần 60 tuổi vẫn phải liên tục rèn thể lực, ai muốn vào nghề, bên cạnh thu nhập, hãy lưu tâm đến sự khắc nghiệt Nổi bật

Năm Ngựa nói chuyện Hermès: "Cỗ xe" 16 tỷ Euro miễn nhiễm khủng hoảng, lãi kỷ lục bất chấp thế giới thắt lưng buộc bụng

Năm Ngựa nói chuyện Hermès: "Cỗ xe" 16 tỷ Euro miễn nhiễm khủng hoảng, lãi kỷ lục bất chấp thế giới thắt lưng buộc bụng Nổi bật

Chưa đến Vía Thần Tài, vì sao hàng loạt công ty vàng bạc đã đua nhau khai trương từ mùng 4 Tết ?

Chưa đến Vía Thần Tài, vì sao hàng loạt công ty vàng bạc đã đua nhau khai trương từ mùng 4 Tết ?

07:48 , 20/02/2026
Lộ diện doanh nghiệp dẫn dắt liên danh đầu tư siêu dự án gần 60.000 tỷ tại Nghệ An

Lộ diện doanh nghiệp dẫn dắt liên danh đầu tư siêu dự án gần 60.000 tỷ tại Nghệ An

20:31 , 19/02/2026
Sau Tết, ngành nào tại TPHCM khát nhân lực?

Sau Tết, ngành nào tại TPHCM khát nhân lực?

19:08 , 19/02/2026
Từng lên chùa vay tiền Sư thầy cứu doanh nghiệp, 30 năm qua Chủ tịch Phú Thành luôn làm điều này vào mùng 1 Tết

Từng lên chùa vay tiền Sư thầy cứu doanh nghiệp, 30 năm qua Chủ tịch Phú Thành luôn làm điều này vào mùng 1 Tết

16:53 , 19/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên