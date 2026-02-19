Năm Ngựa nói chuyện Hermès: "Cỗ xe" 16 tỷ Euro miễn nhiễm khủng hoảng, lãi kỷ lục bất chấp thế giới thắt lưng buộc bụng

Biểu tượng cỗ xe ngựa Duc-carriage với chú ngựa chờ đợi gia chủ từ lâu đã trở thành nhận diện thương hiệu kinh điển của Hermès. Bước sang năm 2026 - năm Bính Ngọ theo lịch Á Đông, biểu tượng này càng trở nên đặc biệt khi đối chiếu với bức tranh tài chính vừa được tập đoàn công bố.

Logo Hermes

Giữa bối cảnh nhiều doanh nghiệp cùng ngành phải vật lộn với bài toán tồn kho và sụt giảm doanh số tại các thị trường trọng điểm, báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 của Hermès lại cho thấy một ngoại lệ của quy luật cung cầu.

Số liệu hợp nhất ghi nhận doanh thu toàn tập đoàn đạt xấp xỉ 492.973 tỷ đồng (tương đương 16 tỷ Euro), tăng trưởng 9% theo tỷ giá cố định so với năm trước. Đáng chú ý, lợi nhuận hoạt động định kỳ chạm mốc 202.371 tỷ đồng (6,569 tỷ Euro), tương ứng với biên lợi nhuận hoạt động đạt 41%.

Kết quả kinh doanh Hermes International (nguồn: yahoo finance)

Đây là mức tỷ suất sinh lời cao nhất trong lịch sử hoạt động của hãng, vượt qua con số 40,5% của năm 2024. Nếu không tính các khoản thuế đặc biệt phát sinh tại Pháp, lợi nhuận ròng của tập đoàn này đạt khoảng 149.722 tỷ đồng (4,86 tỷ Euro), tăng 5,5% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo tài chính năm 2025 công bố ngày 12/02/2026, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) tiếp tục là động lực tăng trưởng chính. Doanh thu tại khu vực này đạt khoảng 206.098 tỷ đồng (6,69 tỷ Euro), tăng 5% bất chấp nền so sánh rất cao của năm 2024.

Việc duy trì đà tăng trưởng dương tại thị trường Châu Á, trong đó có đóng góp từ Việt Nam, cho thấy sức đề kháng tốt của phân khúc khách hàng siêu giàu trước các biến động kinh tế vĩ mô.

Sự tự tin của "cỗ xe ngựa" còn thể hiện qua chính sách đãi ngộ nhân sự khi tập đoàn quyết định chi trả khoản thưởng 138 triệu đồng (4.500 Euro) cho mỗi nhân viên trên toàn cầu.

Cửa hàng Hermes ở Hà Nội

Tại thị trường Việt Nam, dấu ấn của hãng được củng cố ngay trước thềm năm mới Bính Ngọ bằng việc khai trương cửa hàng mới tại số 24 Tràng Tiền, Hà Nội vào giữa tháng 1/2026.

Không gian này không chỉ mở rộng quy mô kinh doanh mà còn lồng ghép các yếu tố văn hóa bản địa thông qua các tác phẩm điêu khắc đất nung hình ngựa của nghệ sĩ Việt Nam tại khu vực trưng bày chính.

Sức mạnh tài chính của Hermès đến từ chiến lược định vị khác biệt khi kiên định với mô hình thủ công và sự khan hiếm có kiểm soát. Các dòng sản phẩm cốt lõi như túi xách da tiếp tục đóng vai trò là cột trụ doanh thu, được người tiêu dùng đánh giá như một loại tài sản lưu trữ giá trị.