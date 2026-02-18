Điểm mặt các thương vụ thoái vốn hàng trăm tỷ đồng ngay đầu năm 2026

Mở đầu cho thương vụ thoái vốn đầu năm 2026 là Công ty TNHH SSJ Consulting (Việt Nam) đã bán ra toàn bộ gần 19,6 triệu cổ phiếu GMD của CTCP Gemadept, tương đương tỷ lệ sở hữu 4,62% vốn điều lệ của Gemadept. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận diễn ra từ ngày 9/1/2026 đến ngày 20/1/2026.

Sau giao dịch này, SSJ Consulting chính thức không còn là cổ đông của Gemadept khi không còn sở hữu bất kỳ cổ phiếu GMD nào.

Tạm tính giá cổ phiếu GMD theo phiên giao dịch sáng ngày 9/1/2025 là 62.000 đồng/cổ phiếu, SSJ Consulting dự kiến sẽ thu về khoảng gần 1.221 tỷ đồng từ giao dịch bán ra cổ phiếu nêu trên.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 8/12/2025 đến ngày 26/12/2025, SSJ Consulting cũng đã bán ra 10 triệu cổ phiếu GMD.

Được biết, ông Iida Shuntaro- Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của SSJ Consulting hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị của Gemadept.

Theo tìm hiểu, SSJ Consulting là thành viên của Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản), trở thành cổ đông lớn của Gemadept từ tháng 7/2019 sau khi mua vào gần 29,7 triệu cổ phiếu GMD, tương đương 10% vốn điều lệ công ty này.

Ảnh minh họa

Cùng chiều, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, MCK: HAG, sàn HoSE) cũng đã bán ra thành công gần 91,4 triệu cổ phiếu HNG đăng ký trước đó. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận diễn ra từ ngày 12/1/2026 đến ngày 16/1/2026.

Sau giao dịch, HAGL giảm tỷ lệ sở hữu từ 8,24% xuống 0% vốn tại HAGL Agrico và chính thức không còn là cổ đông tại doanh nghiệp này.

Tạm tính giá cổ phiếu HNG theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 12/1/2026 là 6.400 đồng/cổ phiếu, HAGL đã thu về khoảng 584,8 tỷ đồng từ giao dịch bán ra cổ phiếu nêu trên.

Trong khi đó, Tập đoàn Geleximco - CTCP mới đây đăng ký bán toàn bộ cổ phần nắm giữ tại Chứng khoán An Bình (ABS, MCK: ABW, sàn UPCoM) trong thời gian từ ngày 15/01/2026-13/02/2026.

Cụ thể, Geleximco muốn bán thỏa thuận toàn bộ gần 46,37 triệu cổ phiếu ABW (tương đương 45,85% vốn điều lệ) nhằm cơ cấu lại nguồn vốn. Nếu giao dịch thành công, Geleximco từ vị thế cổ đông lớn nhất của ABW sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu nào.

Đến sáng 14/1, cổ phiếu ABW đang giao dịch quanh mức 12.200 đồng/cổ phiếu, ước tính giá trị giao dịch khoảng 565 tỷ đồng. Geleximco chưa công bố danh tính đối tác nhận chuyển nhượng.

Được biết, bà Vũ Thị Hương - Chủ tịch HĐQT ABS, đồng thời là Ủy viên HĐQT Geleximco. Ông Trần Kim Khánh - Phó Tổng Giám đốc Geleximco, kiêm Ủy viên HĐQT ABS.

Bên cạnh đó, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) cũng đã đăng ký bán ra hơn 19,6 triệu cổ phiếu SGP của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (Saigon Port). Giao dịch dự kiến diễn ra bằng phương thức khớp lệnh từ ngày 19/1/2026 đến ngày 13/2/2026.

Tạm tính giá cổ phiếu SGP theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 19/1/2026 là 28.000 đồng/cổ phiếu, VietinBank sẽ thu về khoảng gần 549,3 tỷ đồng nếu bán ra thành công số lượng cổ phiếu đã đăng ký nêu trên.

Trước đó, VietinBank đã dự kiến tổ chức phiên đấu giá số cổ phiếu SGP nêu trên vào ngày 22/12/2025 với giá khởi điểm 29.208 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về tối thiểu gần 573 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15h30 ngày 15/12/2025) không có nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần của Saigon Port. Do đó, HNX quyết định hủy bỏ phiên đấu giá do không đủ điều kiện để tổ chức.

Một thương vụ thoái bớt vốn khác đó là Ông Nguyễn Đức Anh – Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán DSC (MCK: DSC, sàn HoSE) đã bán ra thành công hơn 20 triệu cổ phiếu DSC trong phiên giao dịch ngày 26/1/2026.

Sau giao dịch này, ông Đức Anh đã giảm sở hữu cổ phiếu DSC từ hơn 85,4 triệu cổ phiếu xuống còn gần 65,4 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 31,06% xuống còn 23,77% vốn tại Chứng khoán DCS

Tạm tính giá cổ phiếu DSC theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 26/1/2026 là 15.150 đồng/cổ phiếu, ước tính ông Đức Anh đã thu về khoảng gần 303,8 tỷ đồng từ giao dịch bán ra cổ phiếu nêu trên.



