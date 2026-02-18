Bên trong cống ngăn triều của dự án 10.000 tỷ ở TP.HCM

Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM giai đoạn I được khởi công giữa năm 2016, dự kiến hoàn thành năm 2018.

Dự án có ý nghĩa rất quan trọng trong việc kiểm soát ngập do triều cường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng diện tích 570 km² với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và Trung tâm TP.HCM.

Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có quy mô gồm 6 cống ngăn triều (cống ngăn triều Tân Thuận, Bến Nghé, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và cống ngăn triều Phú Định) và xây kè ven sông dài 7,8km từ Vàm Thuật đến Sông Kinh. Dự án khởi công ngày 26/6/2016.