Crystal Bay của Chủ tịch Nguyễn Đức Chi có Tổng Giám đốc mới người Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng Giám đốc cũ người Việt trở thành Phó

18-02-2026 - 08:05 AM | Doanh nghiệp

Crystal Bay là pháp nhân lõi trong nhóm doanh nghiệp bất động sản nghỉ dưỡng do ông Nguyễn Đức Chi làm Chủ tịch HĐQT. Một số cái tên nổi bật trong hệ sinh thái Crystal Bay là Khu du lịch Cap Padaran Mũi Dinh, Crystal Bay Airlines...

Ông Olgun Mert ﻿Atadan

CTCP Crystal Bay Việt Nam của Chủ tịch Nguyễn Đức Chi vừa có công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, liên quan tới các vị trí lãnh đạo.

Tổng Giám đốc và cũng là 1 trong 4 người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là ông Olgun Mert ﻿Atadan, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Địa chỉ thường trú là Moscow, Nga.

Tổng Giám đốc cũ là ông Huỳnh Ngọc Duy có vị trí mới là Phó Tổng Giám đốc Phụ Trách.﻿

Ngoài ra, vị trí Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Đức Chi không đổi.﻿ Bà Nguyễn Thu Trang từ Phó Tổng Giám đốc trở thành Phó Tổng Giám đốc tài chính.

﻿Theo báo cáo định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2025, Công ty cổ phần Crystal Bay tiếp tục báo lỗ sau thuế hơn 41 tỷ đồng, thấp hơn mức lỗ gần 325 tỷ đồng cùng kỳ.

Tại ngày 30/6/2025, tổng nợ phải trả ghi nhận 5.440 tỷ đồng, gấp 3,44 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, dư nợ trái phiếu 2.287,5 tỷ đồng, 2.768 tỷ đồng nợ phải trả khác và nợ ngân hàng 385 tỷ đồng.

Đáng chú ý, kiểm toán nêu ý kiến ngoại trừ về dự án đầu tư Khu du lịch Rocko Bay Resort và dự án Sailing Ninh Chữ Bay đã bị thu hồi. Do đó, kiểm toán chưa đánh giá và định lượng được ảnh hưởng của hai dự án bị thu hồi này đến các khoản mục có liên quan của báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2025.

Một bước tiến mới của hệ sinh thái Crystal Bay là vào tháng 11/2025, hãng hàng không Crystal Bay Airlines được sáng lập.

﻿Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là vận tải hành khách hàng không. Trụ sở chính tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.﻿

Người đại diện pháp luật ﻿của doanh nghiệp gồm ông Nguyễn Đức Chi - Chủ tịch HĐQT và ông Bùi Tường Chi - Tổng giám đốc.

Về cơ cấu cổ đông sáng lập, Công ty cổ phần Tập đoàn Du lịch Crystal Bay góp 282 tỷ đồng, tương đương 94% vốn điều lệ. Ông Nguyễn Đức Chi, góp 15 tỷ đồng, chiếm 5% và ông Bùi Tường Chi góp 3 tỷ, nắm 1% còn lại.

