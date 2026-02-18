Doanh nghiệp bất động sản tất bật M&A trong năm 2025

Vinaconex bán dự án Cát Bà Amatina

Tháng 7/2025, Tổng CTCP Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã: VCG, sàn HoSE) đã chuyển nhượng toàn bộ 107,1 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 51%) đang sở hữu tại CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (Vinaconex ITC, mã: VCR, sàn UPCoM).

Vinaconex ITC chính là chủ đầu tư dự án khu đô thị du lịch Cái Giá - Cát Bà (tên thương mại Cát Bà Amatina), với tổng diện tích 176,1ha, nằm tại vịnh Cái Giá thuộc đảo Cát Bà, Hải Phòng. Tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu gần 11.000 tỷ đồng.

Dự án Cát Bà Amatina

Với thương vụ "bán con" này, Vinaconex chính thức rút khỏi dự án Cát Bà Amatina. Báo cáo tài chính quý III/2025 của VCG ghi nhận khoản lãi hơn 3.000 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng khoản đầu tư tại công ty con.

Chủ mới của Vinaconex ITC lộ diện là Công ty TNHH Sàn Giao dịch Bất động sản Hà Nội ANPHA, Công ty TNHH Imperia An Phú, Công ty TNHH Kinh doanh Quốc tế Silver Field và Công ty TNHH Khu Đông - Phú Quốc. 4 doanh nghiệp này mua vào tổng cộng gần 197 triệu cổ phiếu VCR, chiếm 94,2% vốn.

Đầu năm 2026, MIK Group công bố tham gia vào dự án Cát Bà Amatina trong vai trò đơn vị phát triển dự án. Việc phát triển Cát Bà Amatina nằm trong chiến lược mở rộng quỹ đất và đa dạng hóa hệ sinh thái sản phẩm của MIK Group, đặc biệt tại các địa bàn du lịch trọng điểm.

2 thương vụ M&A của Thaco

Theo Quyết định số 5354 ngày 29/10/2025 của UBND TP Hà Nội, Tập đoàn Geleximco – CTCP được chấp thuận chuyển nhượng một phần Dự án Ngôi sao An Bình 2 (An Bình City) cho CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco Group).

Phần dự án được chuyển nhượng có diện tích 1,4 ha, diện tích xây dựng 6.357 m², với tổng diện tích sàn gần 95.000 m². Dự án có chức năng văn phòng, thương mại – dịch vụ và văn phòng lưu trú (office-tel), gồm một tòa nhà cao 30–35 tầng, tổng mức đầu tư ước 2.850,3 tỷ đồng.

Toàn bộ dự án Ngôi sao An Bình 2 có tổng diện tích hơn 9,55ha tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2016.

Ở chiều ngược lại, thành viên Tập đoàn Thaco là CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần nắm giữ tại CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ AKYN (AKYN) cho CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã: PDR). Sau thương vụ, Phát Đạt sở hữu 50% vốn tại AKYN.

AKYN chính là chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại tại khu đất 239 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bàn Cờ (quận 3 cũ), TP.HCM. Đây là khu "đất vàng" rộng 3.500 m2, trong đó khoảng gần 3.000 m2 phù hợp quy hoạch.

Phát Đạt dự kiến phát triển tổ hợp chung cư kết hợp trung tâm thương mại, dịch vụ và văn phòng, với tổng mức đầu tư khoảng 5.500 tỷ đồng, thời gian triển khai từ 2026 đến 2030.

Savico bán dự án Long Hòa - Cần Giờ cho Gelex

Tháng 8/2025, CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico, mã: SVC) thông báo hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn tại dự án khu dân cư cao cấp Long Hòa - Cần Giờ thông qua đấu giá công khai, qua đó thu về hơn 619 tỷ đồng.

Đơn vị nhận chuyển nhượng là CTCP Hạ tầng Gelex, thành viên Tập đoàn Gelex. Việc thoái vốn khỏi dự án nằm trong kế hoạch tái cấu trúc danh mục bất động sản năm 2025.

Dự án Long Hòa - Cần Giờ được Savico hợp tác phát triển cùng CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM (Fideco, mã: FDC) từ năm 2002 theo hình thức góp vốn tỷ lệ 50-50, không thành lập pháp nhân mới.

Dự án có quy mô gần 30ha, nằm tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ (cũ), được UBND TP.HCM giao đất từ năm 2005 sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 1999. Tuy nhiên, sau khi san lấp một phần vào quý IV/2009, tiến độ đã gần như đình trệ trong nhiều năm.

Theo thiết kế ban đầu, tổng vốn đầu tư khoảng 320 tỷ đồng, kỳ vọng mang lại doanh thu thuần 672 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 254 tỷ đồng.

Về phía Fideco, doanh nghiệp từng kỳ vọng sẽ hoàn tất khu dân cư vào cuối năm 2015. Tuy nhiên, đến cuối tháng 6/2025, FDC vẫn đang hạch toán gần 160 tỷ đồng dưới dạng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn cho dự án này.

2 thương vụ "bán con" của DIC Corp



Cuối năm 2025, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã: DIG) thông qua chuyển nhượng 4 phân khu thuộc dự án khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước, gồm phân khu 1, 2, 3 và 7.1, qua đó thu về hàng nghìn tỷ đồng.



Trong đó, DIG chuyển nhượng phân khu 1, 2 và 3 với tổng diện tích 307,428m2 cho CTCP TNT Phú Hòa với giá hơn 2.465 tỷ đồng.

Được biết, TNT Phú Hòa thành lập vào tháng 3/2023 với vốn điều lệ 660 tỷ đồng. Trong đó CTCP Phát triển Bất động sản TNT là công ty mẹ với tỷ lệ sở hữu 99,8%, còn lại ông Lê Ngọc Khánh Việt và bà Hà Thị Nhung mỗi người sở hữu 0,1%. Đến cuối năm 2023, bà Vũ Thị Tuyết trở thành Giám đốc TNT Phú Hòa, đồng thời công ty tăng vốn lên 925 tỷ đồng.

Một phân khu thuộc Dự án khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước

Còn phân khu 7.1 với diện tích 143.906m2 do Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh đầu tư được DIG chuyển nhượng cho CTCP Everland An Giang. Giá trị thương vụ dự kiến hơn 489 tỷ đồng. Được biết, Everland An Giang là công ty liên kết của CTCP Tập đoàn EverLand (mã: EVG, sàn HoSE).

Dự án khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước của DIG tọa lạc tại xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai, có quy mô 464,5ha, tổng mức đầu tư 7.506 tỷ đồng.

Trước đó, trong quý III/2025, DIG cũng chuyển nhượng dự án khu nhà ở Lam Hạ Center Point tại phường Lam Hạ, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cũ (nay là phường Hà Nam 1, tỉnh Ninh Bình) với giá 1.330 tỷ đồng, chưa bao gồm VAT.

Dự án Constrexim Complex đổi chủ

Hồi tháng 7/2025, Tổng Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX Holdings, mã: CTX) công bố đã ký Hợp đồng số 01/2025/CNDA/CTX-VMH ngày 23/7/2025 với Công ty CP Xây dựng Đầu tư bất động sản Việt Minh Hoàng (Việt Minh Hoàng) về việc chuyển nhượng toàn bộ dự án Xây dựng tổ hợp công trình Trung tâm thương mại, căn hộ và văn phòng tại lô đất A1-2 khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Cầu Giấy (cũ), TP.Hà Nội.

Dự án còn có tên thương mại là Constrexim Complex, diện tích khoảng 2,5ha, tọa lạc tại vị trí "đất vàng" khu vực quận Cầu Giấy (cũ) với 3 mặt tiền tiếp giáp đường vành đai 3, đường Xuân Thủy và Trần Quốc Vượng. Theo quy hoạch, dự án sẽ được xây dựng 5 toà tháp cao 38 - 45 tầng.

Về chủ mới của dự án, Việt Minh Hoàng được thành lập vào tháng 4/2010, địa chỉ trụ sở tại tòa nhà Platinum Residences, số 6 Nguyễn Công Hoan (TP.Hà Nội). Người đại diện theo pháp luật là ông Bùi Văn Thanh (SN 1943).

Cập nhật đến 25/7/2025, Việt Minh Hoàng có vốn điều lệ ở mức 3.480 tỷ đồng. Sau đổi chủ, dự án hiện được đổi tên thành Sun Felia Suites.