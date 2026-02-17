Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Truy tìm đối tượng bị tố giác lừa đảo xin việc vào Nhà máy Z113

17-02-2026 - 14:42 PM | Doanh nghiệp

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang kêu gọi người dân cung cấp thông tin về Đào Hoàng Mạnh, sinh năm 1986, trú phường Bình Thuận.

Ngày 14/2, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra đang kiểm tra, xác minh tố giác về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra năm 2025 tại tỉnh Tuyên Quang.

Theo đó, Đào Hoàng Mạnh, sinh năm 1986, trú tại Tổ dân phố 13, phường Bình Thuận, tỉnh Tuyên Quang bị tố giác đã nhận tiền của nhiều người trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang để xin việc vào Nhà máy Z113, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Tuy nhiên, Mạnh đã chiếm đoạt tiền và bỏ trốn khỏi địa phương.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị thân nhân của Đào Hoàng Mạnh và người dân, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể khi có thông tin về Đào Hoàng Mạnh đề nghị thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang, địa chỉ: Tổ dân phố Phan Thiết 3, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang, số điện thoại 02073.871.161 hoặc điều tra viên Phạm Văn Trang, số điện thoại 0964.567.811.

Đề nghị những ai đã chuyển tiền cho Đào Hoàng Mạnh với hình thức tương tự đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang để trình báo hoặc liên hệ với điều tra viên Phạm Văn Trang để cung cấp thông tin.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cam kết bảo đảm tuyệt đối bí mật về cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin.

