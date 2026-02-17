Chủ tịch KBC Đặng Thành Tâm: Bước qua tuổi 60 không còn ân oán nợ đời, tự tin "vận đất nước đang ở điểm rất đẹp"

Khi mảng khu công nghiệp truyền thống dần thu hẹp dư địa, Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) đang từng bước chuyển dịch cơ cấu đầu tư. Lộ trình này đã được cụ thể hóa từ năm 2022 thông qua việc triển khai hàng loạt dự án nhà ở xã hội tại Bắc Giang, Hải Phòng và Đà Nẵng nhằm hoàn thiện hạ tầng an sinh cho các khu công nghiệp.

Đến năm 2025, KBC đầu tư thêm vào các dự án công nghệ và năng lượng. Điển hình là tháng 11/2025, doanh nghiệp đã ký kết hợp tác với AIC và VietinBank để triển khai Trung tâm dữ liệu AI SGI-HCM Campus tại KCN Tân Phú Trung, dự kiến quy mô vốn lên tới 2 tỷ USD.

Ngay đầu năm 2026, KBC có bước tiến mới trong mảng năng lượng tái tạo khi Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang (công ty con của KBC) được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt là nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu thực hiện hai dự án điện gió Vân Canh 1 và Vân Canh 2, tổng vốn đầu tư khoảng 14.700 tỷ đồng. Những bước đi này phản ánh định hướng mở rộng mô hình đầu tư của doanh nghiệp sang năng lượng và công nghệ.

Từng thành công thu hút các 'đại bàng' Foxconn và LG về các khu công nghiệp, năm 2024, ông Đặng Thành Tâm tiếp tục hợp tác cùng tập đoàn thuộc gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện dự án Trump International Hưng Yên.

Nhìn lại hành trình mời gọi các tập đoàn đa quốc gia, ông Đặng Thành Tâm thừa nhận bối cảnh hiện tại đã thay đổi hoàn toàn. Nếu như trước đây, việc thu hút LG có phần đơn giản vì xoay quanh câu chuyện chi phí. Ông Tâm cho biết, "LG đầu tư là bởi họ sản xuất cho chính họ. Quan hệ giữa họ với tôi lúc đó chỉ đơn giản là giá đất đắt hay rẻ và cam kết về điện nước. Hạ giá hợp lý là họ vào ngay"

Tuy nhiên, khi bắt tay với những "gã khổng lồ" hạ tầng như CTP của Châu Âu, bài toán không còn là giá cả mà là sự giao thoa về văn hóa và mô hình vận hành. Thay vì thuê đất, họ muốn liên doanh. Ông Tâm phân tích, đây mới là thử thách thực sự vì đòi hỏi sự hòa hợp về tư duy quản trị giữa hai nền văn hóa khác biệt.

"Mình làm việc thì họ có cái văn hóa riêng của họ, không giống ở Việt Nam nên làm việc với nhau nhiều khi không hợp."

Giải mã lý do khiến các "đại bàng" quốc tế chọn bắt tay với KBC, ông Tâm khẳng định chìa khóa nằm ở chiến lược "đi tắt". Tại Việt Nam, nếu một tập đoàn ngoại tự làm đề án, xin quy hoạch từ đầu sẽ rất tốn thời gian, trong khi đó, KBC nắm giữ lợi thế cốt lõi là các quỹ đất và quy hoạch đã sẵn sàng, hợp tác với Kinh Bắc, đối tác có thể đi tắt được rất nhiều công đoạn.

"Quan điểm bên tôi là mình chia sẻ, họ đi với mình, họ có kết quả sớm, mình đi với họ, mình cũng được nhẹ nhàng hơn và đạt được nhanh hơn" ông giải thích.

Về phương thức tiếp cận các tập đoàn đa quốc gia, chủ tịch KBC tiết lộ bí mật nằm ở mạng lưới quan hệ được xây dựng từ những lần hợp tác. Ông Tâm cho biết, chính từ mối quan hệ đối tác với Trump Organization, ông Tâm đã kết nối được với tỷ phú Ả Rập Hussain Sajwani – người đang bày tỏ sự quan tâm đến việc thực hiện dự án AI Data Center tại Việt Nam.

Dù vậy, ông Đặng Thành Tâm vẫn nhấn mạnh rằng sự quen biết chỉ là điều kiện cần, để đi đến thành công cuối cùng, doanh nghiệp phải chứng minh được năng lực thực thi thực chất.

"Quan trọng là người ta có tin mình hay không. Việt Nam có câu 'trăm voi không được bát nước sáo'. Bản thân mình mà làm việc phất pha phất phơ, khiến họ tốn thời gian mà không ra được sản phẩm gì thì cuối cùng cũng chẳng ai làm gì cả."

Theo ông, khi một dự án triển khai nhanh và có sản phẩm thực tế, điều đó có thể tạo hiệu ứng lan tỏa tới các nhà đầu tư khác.

Nói về dự án AI Data Center, theo ông Tâm, đây được xem là một bước đi khó khăn, bởi tại Việt Nam, lĩnh vực này vẫn chưa từng có tiền lệ.

Ông Đặng Thành Tâm cho biết, để nhận được sự tin tưởng từ các tập đoàn công nghệ trên thế giới, uy tín cá nhân là chưa đủ mà cần có sự cam kết mạnh mẽ từ cấp lãnh đạo nhà nước. Trở ngại lớn nhất nằm ở tâm lý lo ngại về tính bảo mật: các nhà đầu tư sợ dữ liệu bị kiểm soát hoặc can thiệp trái phép khi khung pháp lý trong nước chưa hoàn thiện.

Để hóa giải nút thắt này, KBC cùng với các cấp lãnh đạo đã làm việc trực tiếp với nhà đầu tư để đưa ra lời khẳng định rằng dù luật đang trong quá trình soạn thảo, Việt Nam vẫn cam kết bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu theo tiêu chuẩn quốc tế. Những khu vực như Trung tâm dữ liệu hay Trung tâm tài chính phải được vận hành như những "khu thương mại tự do" về mặt thông tin. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi không can thiệp vào dữ liệu của họ. Nếu không đảm bảo được điều này, không bao giờ họ đặt chân đến Việt Nam."

Ông Tâm cho rằng, tầm quan trọng của dự án này nằm ở chỗ AI Data Center chính là Hạ tầng thông minh (AI Infrastructure). Theo ông Tâm, đây là hạ tầng quan trọng để phát triển các mô hình thành phố thông minh. Nó không đơn thuần là cái "kho" chứa dữ liệu cơ học, mà là một trung tâm vận hành với robot tự động xử lý tức thì.

Trong tương lai gần, sự hiện diện của các trung tâm này sẽ thay đổi hoàn toàn cách chúng ta sử dụng công nghệ: máy tính hay điện thoại cá nhân không cần cấu hình mạnh hay tốn pin để xử lý tác vụ; mọi thứ sẽ được đẩy lên đám mây (cloud) xử lý rồi gửi trả kết quả về thiết bị đầu cuối với tốc độ nhanh đến mức người dùng không thể nhận ra sự biệt.

Ông Tâm chia sẻ, việc KBC kéo được các dự án AI Data Center về nhằm mục tiêu gia tăng hạ tầng cơ sở tốt hơn, từ đó mở rộng khả năng thu hút các tập đoàn công nghệ quy mô lớn. Ông Tâm nêu ví dụ như AI Data Center giúp Amazon vận hành chuỗi cung ứng toàn cầu mà không cần quá nhiều cửa hàng vật lý, giúp Apple cung cấp dịch vụ iCloud cho hàng triệu người.

Chia sẻ về hoạt động kinh doanh khu công nghiệp của KBC, ông Tâm cho biết, năm nay có nhiều điều kiện thuận lợi. Những dự án trọng điểm như Tràng Cát đang hoàn thiện hạ tầng, khi xong, chỉ cần tung ra thị trường một phần quỹ đất cũng thu về dòng tiền rất lớn.

Tuy nhiên, ông nhìn thấy một "ngưỡng" giới hạn đang đến gần. "Mảng khu công nghiệp (KCN) tôi đang làm, quỹ đất không thể mở rộng mãi được. Theo quy hoạch mới, dư địa phát triển không còn nhiều, có lẽ chỉ 3-5 năm nữa là tôi thất nghiệp."

Đây cũng là lí do Kinh Bắc đang dồn lực đầu tư vào năng lượng tái tạo. Với ông Tâm, đây là chiến lược để có doanh số lâu dài và ổn định. Mục tiêu của KBC là hình thành các KCN xanh, đảm bảo được nguồn năng lượng sạch và nước sạch, thực hiện đúng cam kết với các nhà đầu tư công nghệ cao.

Riêng với mảng năng lượng, ông Tâm cho biết: "Tôi xây dựng nhà máy điện để phục vụ trực tiếp cho KCN của mình. Khi luật thị trường điện cạnh tranh mở rộng, chủ đầu tư KCN tự cung ứng điện là tối ưu nhất, không lý do gì lại nhường cơ hội cho bên thứ ba."

Ông Đặng Thành Tâm dự kiến triển khai quy mô năng lượng lên tới vài nghìn MW. Theo ông, suất đầu tư cho năng lượng tái tạo đã giảm mạnh so với trước đây, trong khi đó, đối với điện khí LNG, mặc dù chi phí tuabin khí rất rẻ, nhưng rủi ro cốt lõi nằm ở giá nguyên liệu đầu vào luôn biến động không ngừng, tạo ra áp lực lớn khi giá điện bán ra bắt buộc phải giữ ở mức ổn định.

Chính vì sự chênh lệch và đặc thù này, chiến lược của ông là ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo trước để tạo ra lợi nhuận và dòng tiền ổn định. Khi đã xây dựng được nền tảng vững chắc, ông mới chuyển sang LNG để tận dụng thế mạnh công nghệ, đồng thời sử dụng chính nguồn năng lượng tái tạo làm "lá chắn" để bù đắp rủi ro nếu giá khí quốc tế xảy ra trục trặc.

"Vì vậy, chiến lược của tôi là ưu tiên năng lượng tái tạo trước để tạo ra lợi nhuận và dòng tiền ổn định. Khi đã có nền tảng vững chắc mới chuyển sang LNG. Nếu LNG gặp trục trặc giá khí, tôi vẫn còn năng lượng tái tạo để bù đắp rủi ro," ông Tâm chia sẻ.

Dù rủi ro nhưng theo ông Tâm, LNG là điều kiện bắt buộc để vận hành các dự án tiêu thụ điện lớn như Data Center vì năng lượng tái tạo không thể cung cấp liên tục 24/7.

"Hãy hình dung, một trung tâm dữ liệu chỉ rộng 10ha nhưng có thể ngốn tới 200MW — tương đương toàn bộ công suất một nhà máy điện gió lớn. Nếu không tự chủ được nguồn điện, tôi không thể cam kết với các nhà đầu tư quốc tế," ông Tâm kết luận.

Là một người thường hay xem tử vi mỗi năm, ông Tâm bất ngờ chia sẻ năm nay ông không xem tử vi nữa do ông đã đi hết vòng đời 60 năm, đã trả hết nợ đời. "Tôi chả còn ân oán nợ đời gì nữa, bây giờ tôi sống cho tôi thôi. Vượt qua 60 tuổi có nghĩa là hoạn nạn hầu như không còn và may mắn lúc ấy có nghĩa là mình làm cái gì được cái đấy", ông Tâm chia sẻ.

Không chỉ vận cá nhân, ông Tâm nhận định vận đất nước hiện nay cũng đang ở điểm rất đẹp, Việt Nam đang nhận được sự ủng hộ từ các cường quốc lớn như Mỹ, Nga, Ấn Độ. Theo ông Tâm, sự yêu mến của quốc tế không chỉ là may mắn, mà là yếu tố thuận lợi cho hợp tác và thu hút đầu tư đa phương.

Bên cạnh đó, với mục tiêu tăng trưởng hai con số, ông Tâm bày tỏ niềm tin rằng thị trường tài chính sẽ có những bước đột phá. Khi mục tiêu tăng trưởng được đặt ra ở mức cao, các chính sách tiền tệ và dòng vốn sẽ phải được khơi thông để thúc đẩy nền kinh tế.