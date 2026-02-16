Doanh nhân tuổi Tỵ U50 đứng sau kỳ lân công nghệ Việt Nam đã làm gì trong năm qua?

Ông Lê Hồng Minh sinh năm 1977, tuổi Đinh Tỵ, là nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT của CTCP Tập đoàn VNG (mã CK: VNZ).

Ông Minh theo học chuyên ngành Tài chính Ngân hàng của Đại học Monash (Australia). Khi trở về Việt Nam vào năm 2001, ông đầu quân cho quỹ đầu tư VinaCapital.

VNG ban đầu có tên gọi là Vinagame, thành lập năm 2004. Ông Minh từng chia sẻ lý do sáng lập VNG vào năm 2004 là muốn sở hữu một công ty game.

Tháng 6/2005 là dấu mốc thành công đầu tiên của Vinagame khi ký được hợp đồng với Kingsoft để mang game Võ Lâm Truyền Kỳ về Việt Nam, mở đường cho kỷ nguyên game nhập vai tại Việt Nam.

Với việc ghi nhận 300.000 người chơi truy cập cùng một thời điểm chỉ trong vòng 1 tháng ra mắt, Võ Lâm Truyền Kỳ đã đưa Vinagame được đứng trong hàng các nhà phát triển game lớn tại Việt Nam.

Từ thành công của Võ Lâm Truyền Kỳ, công ty của ông Minh tiếp tục phát hành các game khác tại Việt Nam. Đến năm 2006, doanh thu của Vinagame đã đạt 17 triệu USD, gấp 6 lần năm 2005.

Đến năm 2009, Vinagame đổi tên thành CTCP VNG. Bên cạnh mảng game, VNG đã đẩy mạnh lĩnh vực nội dung số và giải trí trực tuyến, với Zing MP3, Zing Me, Zing News.

ZingMe là sản phẩm lõi của VNG trong giai đoạn 2009 – 2012. Vào thời kỳ hoàng kim năm 2011, Zing Me thậm chí đã có số lượng khách truy cập đạt 6,8 triệu người, cao gấp 2 lần so với 3,1 triệu người của Facebook vào thời điểm đó. Thế nhưng, do chỉ tập trung vào người dùng là các game thủ nên Zing Me dần trở nên "yếu thế" so với các mạng xã hội khác như Facebook, Instagram,... Đến năm 2020, VNG quyết định đóng cửa mạng xã hội này.

Dù thất bại, song ZingMe đã giúp giới chủ VNG cọ xát và lấy kinh nghiệm để ra mắt Zalo - nền tảng nhắn tin phổ biến nhất tại Việt Nam.

Cùng với sự bùng nổ của ứng dụng chat Zalo, đến năm 2016, VNG đã phát triển thêm ZaloPay, đưa ứng dụng này nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những ví điện tử phổ biến tại Việt Nam.

Năm 2018, VNG tiếp tục mở rộng mảng kinh doanh từ B2C (khách hàng cá nhân) sang B2B (khách hàng doanh nghiệp) với VNG Cloud và tới năm 2023 là VNG Digital Business với 3 mảng chính: Bảo mật, AI Cloud và các sản phẩm dịch vụ trên nền tảng SaaS.

Năm 2024, VNG đẩy mạnh đầu tư hạ tầng về AI, cụ thể tháng 6/2024, VNG đã khai trương Trung tâm Dữ liệu Đám mây AI quy mô lớn đầu tiên tại Đông Nam Á ở Bangkok , hợp tác phát triển cùng Nvidia và ST Telemedia Global Data Centres. Dự án này cũng là bước đi đánh dấu chiến lược mở rộng toàn cầu của Công ty.

Kể lại về câu chuyện hợp tác với Nvidia, ông Lê Hồng Minh cho biết, ﻿năm 2023, ông Jensen-Huang, Nhà sáng lập, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Nvidia sang Việt Nam. Ông Minh có dịp ăn trưa với cùng ông Jensen và 2 bên đồng ý hợp tác.

Chỉ trong chưa đầy 6 tháng sau đó, VNG cùng Nvidia đã khai trương hạ tầng GPU Cloud đầu tiên tại Thái Lan, trở thành đơn vị triển khai và thương mại hóa AI nhanh nhất trong khu vực châu Á.

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025, VNG chính thức công bố AI và Toàn cầu hóa là 2 chiến lược trọng tâm tiếp theo.﻿

Mã chứng khoán VNZ của Công ty cổ phần VNG sẽ chính thức giao dịch trên sàn UPCoM từ 5/1/2023. Kết thúc phiên giao dịch cuối năm Ất Tỵ 2025, giá cổ phiếu VNZ đóng cửa ở mức giá 350.000 đồng/cp, là cổ phiếu có giá cao nhất thị trường. Vốn hóa doanh nghiệp hơn 10.000 tỷ đồng.﻿

Về kết quả kinh doanh, doanh thu thuần của VNG trong năm 2025 đạt 10.891 tỷ đồng, tăng trưởng 17% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế lỗ hơn 231 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ gần 1.200 tỷ đồng trong năm 2024.

Riêng quý 4/2025, VNG ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.194 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Ở mảng trò chơi trực tuyến, tổng gross bookings đạt 2.242 tỷ đồng, tăng tới 38% so với cùng kỳ, trong đó 17% đến từ thị trường quốc tế.

Nền tảng thanh toán Zalopay ghi nhận tổng giá trị giao dịch (TPV) tăng trưởng 83%. Zalo cũng tiếp tục duy trì vị thế hạ tầng số với gần 80 triệu người dùng hàng tháng

Ngoài ra, trong quý IV/2025, GreenNode và VNG Cloud đã hợp nhất thương hiệu thành GreenNode, tập trung phát triển các giải pháp AI Cloud và Cloud truyền thống.

