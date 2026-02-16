Nhìn lại những thương vụ thoái vốn trăm, nghìn tỷ đồng trong năm 2025

Trong nửa cuối năm 2025, hoạt động thoái vốn, cơ cấu danh mục đầu tư của các doanh nghiệp diễn ra khá sôi động, với nhiều thương vụ đấu giá cổ phần quy mô lớn được thực hiện thành công, mang lại nguồn thu đáng kể.

Theo đó, ngày 16/12/2025, phiên bán đấu giá gần 6,4 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Giầy Thượng Đình (MCK: GTD, sàn UPCoM) thuộc sở hữu của UBND TP.Hà Nội cũng đã diễn ra thành công.

Cụ thể, đã có 2 nhà đầu tư trúng đấu giá lô cổ phiếu nêu trên. Trong đó, giá đấu giá thành công cao nhất là 216.000 đồng/cổ phiếu, giá thấp nhất là 134.000 đồng/cổ phiếu, mức đấu giá thành công bình quân 215.999 đồng/cổ phiếu. Với kết quả này, ước tính UBND TP.Hà Nội đã thu về khoảng hơn 1.379 tỷ đồng từ thương vụ thoái vốn tại Giầy Thượng Đình lần này.

Không lâu trước đó, một thương vụ thoái vốn đáng chú ý khác cũng được ghi nhận. Cụ thể, ngày 11/12/2025, phiên đấu giá cổ phần tại Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, MCK: PET) thuộc sở hữu của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam, PVN) đã diễn ra thành công.

Kết quả có 6 nhà đầu tư cá nhân trong nước mua toàn bộ hơn 24,9 triệu cổ phần PET từ PVN, tương đương sở hữu 23,21% vốn điều lệ tại Petrosetco.

Giá trúng đấu giá bằng với giá khởi điểm là 36.500 đồng/cổ phần. Mỗi nhà đầu tư đăng ký mua từ 3-5 triệu cổ phần. Đấu giá thành công lô cổ phiếu trên, PVN thu về 909,4 tỷ đồng.

Mục đích thoái vốn là nhằm thực hiện đề án cơ cấu lại Petrovietnam giai đoạn đến hết năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1243 tháng 10/2023.

Cùng chiều, trong khoảng thời gian từ ngày 7/10/2025 đến ngày 13/10/2025, Tổng Công ty Thép Việt Nam- Công ty Cổ phần (VNSteel, MCK: TVN, sàn UPCoM) đã bán đấu giá công khai thành công toàn bộ gần 9,9 triệu cổ phiếu VCA đang nắm giữ, tương đương tỷ lệ sở hữu 65% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Thép Vicasa - VNSteel.

Sau giao dịch này, VNSteel sẽ không còn là cổ đông và công ty mẹ của Thép Vicasa - VNSteel khi không sở hữu bất kỳ cổ phiếu VCA nào.

Theo báo cáo của VNSteel, doanh nghiệp đã hoàn tất chào bán số cổ phiếu nêu trên theo lô cho 1 nhà đầu tư trong nước với giá gần 126,3 tỷ đồng/lô cổ phiếu, tương đương 12.790 đồng/cổ phiếu. Sau khi trừ đi tổng chi phí gần 711,8 triệu đồng, VNSteel thu ròng từ đợt chào bán gần 125,6 tỷ đồng.

Được biết, mục đích thực hiện giao dịch của VNSteel nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư theo Đề án tái cơ cấu giai đoạn đến năm 2025 ban hành tại Quyết định số 113/QĐ-VNS ngày 25/4/2024 của Hội đồng quản trị VNSteel.

Bên cạnh đó, làn sóng thoái vốn cũng ghi nhận ở khối nhà đầu tư nước ngoài. Trước đó, hồi tháng 7/2025, Ibeworth Pte. Ltd đã hoàn tất thương vụ thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (MCK: NLG, sàn HoSE), qua đó thu về số tiền lên đến nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày 24/7/2025, Ibeworth Pte. Ltd đã bán ra toàn bộ hơn 29,4 triệu cổ phiếu NLG, tương đương tỷ lệ sở hữu 7,64% vốn điều lệ, qua đó rời ghế cổ đông tại Nam Long.

Tạm tính giá cổ phiếu NLG theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 24/7/2025 là 40.450 đồng/cổ phiếu, ước tính Ibeworth Pte. Ltd đã thu về khoảng gần 1.190 tỷ đồng từ thương vụ thoái vốn nêu trên.

Được biết, Ibeworth Pte. Ltd là công ty thuộc quyền kiểm soát 100% của Keppel Land Limited (Keppel Land). Việc thoái vốn của Keppel Land tại NLG diễn ra sau khi "trùm" bất động sản Singapore có động thái rút nhiều khoản đầu tư ở Việt Nam trong thời gian gần đây.