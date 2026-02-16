Bức tranh kinh doanh của hai 'ông lớn' ngành bia Sabeco và Habeco năm 2025

Hai “ông lớn” Sabeco và Habeco vừa khép lại năm 2025 với kết quả kinh doanh nhiều điểm đáng chú ý. Trong khi Sabeco tiếp tục duy trì mức lợi nhuận nghìn tỷ dù doanh thu sụt giảm, Habeco lại cho thấy tín hiệu tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận trong cả năm.

Sabeco lãi nghìn tỷ đồng dù doanh thu giảm

Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, MCK: SAB, sàn HoSE) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 với tình hình kinh doanh khả quan.

Theo đó, Sabeco báo lãi ròng quý IV/2025 với mức hơn 1.062 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Đây là quý thứ 3 liên tiếp Sabeco duy trì mức lãi trên 1.000 tỷ đồng.

Đáng nói, doanh thu thuần trong kỳ giảm mạnh 23% so với cùng kỳ, còn hơn 6.836 tỷ đồng. Nhờ tiết giảm giá vốn lên tới hơn 34% qua đó lợi nhuận gộp được cải thiện.

Sabeco cho biết doanh thu thuần quý cuối năm thấp hơn cùng kỳ phù hợp với diễn biến sụt giảm sản lượng, trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng giai đoạn trước Tết, ảnh hưởng của tình trạng ngập lụt nghiêm trọng do nhiều cơn bão, cũng như sự khác biệt về thời điểm Tết giữa các năm. Cụ thể, Tết năm 2025 rơi vào cuối tháng 1, trong khi Tết năm 2026 diễn ra vào giữa tháng 2.

Ảnh minh họa

Lũy kế năm 2025, doanh thu Sabeco giảm 19% so với cùng kỳ, còn hơn 25.888 tỷ đồng, trong đó doanh thu bán bia chiếm gần 93%. Lãi ròng cả năm đạt gần 4.424 tỷ đồng, nhích nhẹ 2% so với năm trước.

Năm 2025, Sabeco lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần dự kiến đạt 31.641 tỷ đồng, giảm 1% so với doanh thu đã thực hiện trong năm 2024; lợi nhuận sau thuế ước đạt 4.835 tỷ đồng, tăng 8%.

Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành được 75% kế hoạch doanh thu thuần và hơn 91% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Sabeco đạt hơn 32.597 tỷ đồng, giảm hơn 800 tỷ đồng so với đầu năm. Trọng đó, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng ghi nhận hơn 14.985 tỷ đồng, chiếm 46% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức gần 9.598 tỷ đồng, tăng gần 600 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, khoản nợ vay hơn 435 tỷ đồng, chiếm gần 5% tổng nợ; khoản phải trả ngắn hạn khác hơn 3.555 tỷ đồng, chiếm 37% tổng nợ.

Habeco ghi nhận doanh thu và lợi nhuận năm 2025 tăng mạnh

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco, MCK: BHN, sàn HoSE) mang về doanh thu thuần hơn 2.203 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 632 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn mang về hơn 66 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 18% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính giảm từ hơn 1 tỷ đồng xuống còn gần 638 triệu đồng; chi phí bán hàng giảm nhẹ xuống còn 404 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 32% so với cùng kỳ, lên mức hơn 211 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng quý IV/2025 đạt hơn 74 tỷ đồng, giảm 34% so với quý IV/2024.

Lũy kế cả năm 2025, Sabeco mang về doanh thu thuần gần 8.525 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2024. Trong đó, doanh thu bán hàng hóa thành phẩm chiếm 99% tổng doanh thu, ở mức gần 8.471 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp cả năm 2025 đạt gần 493 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ.

Tổng tài sản của Sabeco tại thời điểm cuối năm 2025 ở mức hơn 7.543 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Trong đó, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn ghi nhận hơn 4.071 tỷ đồng, chiếm 54% tổng tài sản.

Ngoài ra, tiền và các khoản tương đương tiền gần 787 tỷ đồng, chiếm 10% tổng tài sản; hàng tồn kho hơn 664 tỷ đồng, chiếm 9% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 2.144 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Trong đó, khoản phải trả người bán ngắn hạn gần 670 tỷ đồng, chiếm 31% tổng nợ; thuế và các khoản phải nộp Nhà nước hơn 349 tỷ đồng, chiếm 16% tổng nợ.