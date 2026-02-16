Chủ doanh nghiệp thu gom rác ở Vĩnh Long bị khởi tố vì trốn thuế

Ngày 16-2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Huỳnh Thanh Triều (SN 1971; ngụ xã Vĩnh Kim) để điều tra về hành vi trốn thuế.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Huỳnh Thanh Triều

Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Thanh Triều (do Triều là người đại diện theo pháp luật) được thành lập vào năm 2018 với ngành, nghề đăng ký kinh doanh thu gom rác thải không độc hại.

Trong quá trình hoạt động, do doanh nghiệp nợ thuế nên năm 2025, Chi cục Thuế Khu vực Cầu Ngang - Trà Cú ra quyết định cưỡng chế bằng hình thức buộc DNTN Thanh Triều ngưng sử dụng hóa đơn nhưng doanh nghiệp này không chấp hành quyết định mà tiếp tục hoạt động.

Từ quý IV/2023 đến quý II/2024, Triều đã trực tiếp thu tiền của 83 tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn, xuất 280 hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp với tổng số tiền thanh toán là hơn 713 triệu đồng

Ngoài ra, từ năm 2022 đến năm 2024, DNTN Thanh Triều đã thu tiền dịch vụ gom rác của 597 hộ dân với tổng số tiền hơn 556,3 triệu đồng nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai thuế theo quy định. Tổng số tiền mà bị can Triều đã trốn thuế là hơn 206,7 triệu đồng.