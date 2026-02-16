Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh và Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT FLC Hương Trần Kiều Dung

Ngày 16/2, tức ngày 29 Tết Bính Ngọ 2026, trên Facebook của mình, ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch FLC cho biết Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh và Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng vừa thăm và chúc Tết Bamboo Airways.

Ông Trịnh Văn Quyết cho biết toàn thể cán bộ nhân viên Bamboo Airways đang làm việc với tinh thần cao nhất, để mỗi chuyến bay bận rộn cuối năm cố gắng được hanh thông, đúng giờ, chỉn chu và trọn vẹn nhất.

﻿Ngoài ra, tại buổi làm việc giữa FLC và Cục Hàng không, ông Uông Việt Dũng kỳ vọng trong giai đoạn mới, dưới sự lãnh đạo của ông Trịnh Văn Quyết và Ban điều hành, Bamboo Airways sẽ tái thiết hãng theo chiến lược rõ ràng, gia tăng tàu bay, tập trung vào chất lượng dịch vụ, trải nghiệm khách hàng xuất sắc và đóng góp tích cực vào việc nâng tầm hệ thống dịch vụ hàng không Việt Nam.

Đồng thời, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cũng bày tỏ sự ghi nhận đối với những đóng góp của ông Trịnh Văn Quyết – người sáng lập và cũng là người đang tiếp tục tái cơ cấu Bamboo Airways, tâm huyết xây dựng một hãng hàng không Việt Nam có chất lượng dịch vụ cao, chuyên nghiệp và bền vững.

Ban điều hành Bamboo Airways khẳng định quyết tâm nỗ lực cao nhất trong công tác khai thác cao điểm Tết, bảo đảm an toàn tuyệt đối, duy trì tỷ lệ bay đúng giờ và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trong giai đoạn cao điểm của ngành hàng không.

Trong bối cảnh thị trường hàng không đang dần hồi phục và đòi hỏi sự linh hoạt cao hơn trong quản trị chi phí, Bamboo Airways và FLC đang cho thấy sự linh hoạt của mình. Cũng trong tháng 2/2026, Cuộc gặp gỡ cấp cao giữa nhà sáng lập Trịnh Văn Quyết và lãnh đạo Boeing Việt Nam tại trụ sở FLC Group đã chính thức tái khởi động mối quan hệ đối tác chiến lược, đồng thời mở ra hướng đi mới cho Bamboo Airways với kế hoạch khai thác dòng tàu bay thân hẹp 737 MAX.