Những thú chơi xa xỉ ngày Tết của đại gia Việt

Không sắm Tết một cách thông thường, giới nhà giàu thường thích chọn những món đồ độc lạ, xa xỉ, đắt đỏ, chứng tỏ đẳng cấp cá nhân.

Chơi cây cảnh “độc bản”, giá hàng trăm triệu

Hoa, cây cảnh là một trong những thú chơi không thể thiếu trong ngày Tết của nhiều gia đình Việt. Nhưng với những người có điều kiện tài chính thì thú chơi này lại được đẩy lên tầm cao mới.

Những năm gần đây, lan hồ điệp được ưa chuộng trong dịp Tết nhờ vẻ đẹp, màu sắc đa dạng và lâu tàn. Bên cạnh những loại giá mềm thì cũng có loại được trồng cầu kỳ trên những vật liệu độc đáo có giá từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng thu hút khách nhà giàu. Thậm chí, có đại gia còn thuê cả nghệ nhân đến tận nhà cắm hoa theo yêu cầu hoặc đặt chế tác chậu riêng để thêm phần sang chảnh. Vì thế, tùy từng độ "chịu chơi", giá của loại hoa này rất đắt đỏ, có thể lên tới tiền tỷ.

Lan hồ điệp cắm trên gỗ lũa thiết kế công phu, phục vụ khách hàng giàu có.

Hay như bưởi cảnh "khủng" giá vài trăm triệu đồng cũng là thú chơi ngày Tết xa hoa. Năm nay, chậu bưởi Diễn nặng gần 4 tấn, với 400 trái đã được vận chuyển từ Hà Nội vào miền Nam cho một đại gia ở TP.HCM.

Điểm đặc biệt của chậu bưởi Diễn này nằm ở cấu trúc “độc nhất vô nhị”: không phải một cây đơn lẻ mà là bốn cây bưởi gieo từ hạt, mọc sát nhau từ khi còn rất nhỏ. Theo nhà vườn, các cây không ghép mà phát triển tự nhiên, dính liền thành một khối thống nhất.

Bưởi Diễn có giá đắt đỏ nhưng vẫn hút khách nhà giàu. (Ảnh: NGUYỄN LIẾN)

Sản phẩm dát vàng

Bên cạnh chơi cây cảnh "khủng", giới nhà giàu Việt còn gây chú ý với trào lưu mua sắm các sản phẩm dát vàng dịp Tết như một cách khẳng định đẳng cấp và cầu may đầu năm.

Tượng ngựa dát vàng hay đúc bạc hút khách nhà giàu dịp Tết Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Minh Đức)

Vì thế, thị trường Tết ngày càng xuất hiện nhiều mặt hàng mạ vàng 24K độc đáo, từ linh vật theo con giáp, tượng phong thủy, cây tài lộc cho tới đồ gia dụng cao cấp như bát đĩa, ấm trà, ly rượu... Thậm chí, không ít nhà giàu còn đặt chế tác riêng các tượng linh vật dát vàng, được chạm khắc tinh xảo.

Không chỉ linh vật mà cây cảnh cũng được dát vàng 24K để phục vụ nhà giàu chơi Tết. Thị trường từng ghi nhận chậu lan được rao bán gần 4 tỷ đồng, được ghép bởi 2.868 cành hoa lan vàng của Đà Lạt, trồng trên chiếc chậu dát vàng lấp lánh. Thời gian làm chậu mất 3 tháng và tiến hành ghép hoa trong vòng 3 ngày. Mọi công đoạn đều được thực hiện thủ công.

Chậu lan dát vàng gần 4 tỷ từng gây xôn xao thị trường Tết. (Ảnh: Znews)

Mua quà Tết tiền tỷ

Vài năm gần đây, quà Tết của giới nhà giàu Việt ngày càng mang tính cá nhân hóa và có giá trị cao, vượt xa những giỏ quà truyền thống quen thuộc. Thay vì bánh mứt, trà rượu phổ thông, nhiều đại gia lựa chọn các món quà đắt đỏ, có hộp quà Tết trị giá từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng.

Đông trùng hạ thảo Tây Tạng được nhiều đại gia săn lùng làm quà Tết.

Một trong số đó phải kể đến đông trùng hạ thảo Tây Tạng nguyên con 100% tự nhiên giá 230 triệu đồng/hộp 100g được nhiều đại gia săn lùng. Với mức giá này, mỗi kg đông trùng hạ thảo loại này giá khoảng 2,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhụy hoa nghệ tây cũng được nhiều nhà giàu Việt tìm mua để dùng và làm quà biếu Tết. Một vị khách ở TP.HCM từng chi 100 triệu đồng mua 2 lạng nhụy hoa nghệ tây. Hay một người khác ở Hà Nội đã chi tới 225 triệu đồng mua nửa kg nhụy hoa nghệ tây, một nửa làm trà đãi khách dịp Tết, một nửa làm quà biếu đối tác.

Sơn hào hải vị "cưỡi máy bay" về nước

Ngoài món ăn truyền thống, giới nhà giàu Việt sẵn sàng chi tiền để mua các món sơn hào hải vị đắt đỏ bậc nhất thế giới để làm phong phú thêm bàn tiệc của gia đình. Theo đó, cua hoàng đế, tôm hùm Alaska, cua Tasmania Úc, thịt bò Kobe... dần trở thành sản phẩm phổ biến trong dịp Tết Nguyên đán.

Cua hoàng đế là hải sản nhập khẩu được đại gia lùng mua dịp Tết. (Ảnh: Ekago)

Tất nhiên, giá những món "sơn hào hải vị" này rất cao. Ví dụ gần chục triệu đồng mỗi con cua hoàng đế. Còn với cua Tasmania Úc, giá nhiều thời điểm lên tới 7,5 triệu đồng/kg. Tính ra, mỗi con cua Tasmania Úc có giá dao động từ hơn 10 - 60 triệu đồng.