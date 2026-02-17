10 startup Việt hút vốn nhiều nhất năm 2025: Coolmate, Dat Bike dẫn đầu cuộc đua, theo sau là những cái tên quên thuộc

Theo báo cáo "Triển vọng Công nghệ và Đầu tư mạo hiểm Việt Nam 2025: Định hình lại tăng trưởng cho kỷ nguyên mới" của Quỹ đầu tư công nghệ VinVentures công bố mới đây, thị trường đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam trong năm 2025 tiếp tục ở giai đoạn điều chỉnh, khi số lượng thương vụ giảm còn khoảng 41 giao dịch, còn tổng vốn giải ngân ước đạt khoảng 215 triệu USD, giảm 30% so với mức đỉnh năm 2021.

Tuy vậy, báo cáo cũng chỉ ra rằng thị trường không chỉ thu hẹp mà dòng vốn ngày càng có xu hướng tập trung hơn, với phần lớn nguồn lực được rót vào các vòng gọi vốn giai đoạn muộn, có mức giải ngân từ 5–10 triệu USD, dành cho những doanh nghiệp đã chứng minh được lực kéo thị trường. Bên cạnh đó, vốn đầu tư được phân bổ chọn lọc vào các lĩnh vực có độ chắc chắn cao, mang phong cách đầu tư tương tự private equity, như EdTech, ClimateTech và bán lẻ – thương mại điện tử.

Báo cáo cũng điểm tên 10 thương vụ nổi bật chiếm khoảng 72% giá trị các thương vụ đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam:

1. Coolmate: 22,34 triệu USD (Series B+)

Lĩnh vực: Thương mại điện tử thời trang

Mô hình kinh doanh: Direct-to-Consumer (D2C), bán trực tiếp qua website và sàn TMĐT

Coolmate huy động 22,34 triệu USD vòng Series B+. Doanh thu năm 2025 ước đạt khoảng 35,5 triệu USD (khoảng 850 tỷ đồng). Hãng thời trang cho biết đã phục vụ 1,2 triệu khách hàng, bán được hơn 5,7 triệu món đồ trong năm qua.

Mô hình D2C giúp Coolmate kiểm soát sản xuất – tồn kho – phân phối, giảm phụ thuộc trung gian và cải thiện biên lợi nhuận. Doanh thu chủ yếu đến từ bán lẻ online, với tỷ lệ khách hàng quay lại cao nhờ chính sách đổi trả linh hoạt và quản trị dữ liệu. Lợi thế cạnh tranh nằm ở tối ưu chuỗi cung ứng nội địa và xây dựng thương hiệu thời trang nam quy mô lớn.

Theo startup, nguồn vốn mới sẽ được sử dụng để đầu tư vào 3 hướng chiến lược trọng tâm: mở rộng sang thị trường nữ giới (Go Women); phát triển kênh bán hàng trực tiếp (Go Offline) và mở rộng ra thị trường quốc tế. Coolmate đặt mục tiêu doanh thu quốc tế đạt khoảng 50% tổng doanh thu vào năm 2030.

2. Manabie: 22,26 triệu USD (Series A)

Lĩnh vực: Công nghệ giáo dục

Mô hình kinh doanh: B2B2C (cung cấp nền tảng cho trường học, trung tâm; thu phí học sinh)

Manabie gọi 22,26 triệu USD vòng Series A. Tại Việt Nam, nền tảng ghi nhận hơn 350.000 lượt tải ứng dụng trong năm đầu, vận hành khoảng 30 trung tâm học tập tích hợp công nghệ.

Công ty phát triển hệ thống LMS riêng, tích hợp học trực tuyến và quản lý lớp học. Doanh thu đến từ phí sử dụng nền tảng và học phí. Mô hình B2B2C giúp giảm chi phí marketing so với edtech B2C thuần túy. Lợi thế cạnh tranh là khả năng số hóa toàn bộ quy trình đào tạo thay vì chỉ cung cấp khóa học online đơn lẻ.

3. Dat Bike: 22 triệu USD (Series B+)

Lĩnh vực: Xe máy điện

Mô hình kinh doanh: Sản xuất – bán lẻ trực tiếp (D2C kết hợp showroom)

Thành lập năm 2019, Dat Bike nhanh chóng vươn lên thành thương hiệu xe máy điện nội địa hiệu suất cao, với dòng sản phẩm chủ lực Quantum S-series. Công ty tuyên bố năng lực sản xuất tăng 5 lần năm 2024, mạng lưới cửa hàng 3S (trọn gói bán xe, bảo dưỡng, cung cấp phụ tùng) đã có mặt ở các thành phố lớn.

Nguồn vốn mới giúp công ty mở rộng sản xuất. Công ty hiện có công suất khoảng 30.000 xe/năm, mục tiêu đạt 100.000 xe/năm vào cuối 2026. Tháng 8/2025 ghi nhận lợi nhuận hoạt động dương hàng tháng lần đầu tiên.

4. CME Solar: 20 triệu USD (Pre-Series A)

Lĩnh vực: Điện mặt trời áp mái công nghiệp

Mô hình kinh doanh: B2B, hợp đồng mua bán điện dài hạn (PPA)

CME Solar cung cấp giải pháp điện mặt trời cho doanh nghiệp sản xuất. Mô hình PPA cho phép khách hàng không cần vốn đầu tư ban đầu, thanh toán tiền điện theo hợp đồng 10–20 năm.

Doanh thu đến từ bán điện và dịch vụ vận hành – bảo trì. Khách hàng chủ yếu là nhà máy FDI yêu cầu tiêu chuẩn ESG cao. Lợi thế cạnh tranh nằm ở cấu trúc tài chính dự án và khả năng huy động vốn hạ tầng quốc tế. Công ty đã triển khai gần 160 MW điện mặt trời áp mái ở Việt Nam.

Các startup chứng minh được năng lực thực tế sẽ được các quỹ ưu tiên rót vốn

5. OKXE Việt Nam: 14,5 triệu USD (Series A)

Lĩnh vực: Thương mại xe máy

Mô hình kinh doanh: Marketplace + dịch vụ tài chính tích hợp

Ra đời từ năm 2018, Okxe được sáng lập bởi ông Wooseok Kim. Đến nay, ứng dụng này đã đạt hơn 8,2 triệu lượt tải về, kết nối với hơn 2.130 đại lý và có khoảng 1,5 triệu người dùng thường xuyên.

OKXE kết nối người bán, đại lý và người mua xe máy. Nền tảng ghi nhận hàng chục nghìn tin đăng mỗi tháng. Doanh thu đến từ phí giao dịch, quảng cáo và hoa hồng tài chính.

Thị trường xe máy cũ tại Việt Nam trị giá hàng tỷ USD mỗi năm nhưng thiếu chuẩn hóa. OKXE xây dựng hệ thống kiểm định và hợp tác ngân hàng để cung cấp trả góp. Lợi thế cạnh tranh là hệ sinh thái giao dịch – tài chính thay vì chỉ rao vặt trực tuyến.

6. Orochi Network: 12 triệu USD (Seed)

Lĩnh vực: Hạ tầng blockchain

Mô hình kinh doanh: B2B, thu phí dịch vụ oracle và xác minh dữ liệu

Orochi phát triển giải pháp xác minh dữ liệu phi tập trung phục vụ các dự án web3 quốc tế. Công ty đã thiết lập hơn 80 mối quan hệ đối tác với nền tảng blockchain, ứng dụng phi tập trung và doanh nghiệp truyền thống. Orochi cũng thu hút hơn 2,25 triệu người dùng tham gia hoạt động marketing trên Bybit Web3.

Orochi Network hiện cung cấp giải pháp cho hơn 40 nền tảng blockchain toàn cầu.

7. Ephyra (GameBeast): 10,5 triệu USD (Series A)

Lĩnh vực: Phát triển game

Mô hình kinh doanh: Phát triển IP game, doanh thu từ in-app purchase và quảng cáo

Ephyra ghi nhận hàng triệu lượt tải game trên nền tảng di động. Doanh thu đến từ người chơi toàn cầu.

Khác với nhiều studio gia công, Ephyra phát triển IP riêng, giúp gia tăng định giá tài sản trí tuệ. Sau Series A, công ty mở rộng marketing quốc tế. Lợi thế cạnh tranh là khả năng xây dựng IP dài hạn thay vì phụ thuộc hợp đồng outsource.

8. AI Hay: 10 triệu USD (Series A)

Lĩnh vực: Nền tảng tìm kiếm ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Mô hình kinh doanh: Freemium + SaaS doanh nghiệp

AI Hay cung cấp phiên bản miễn phí và gói trả phí. Đồng thời triển khai dịch vụ tích hợp AI cho doanh nghiệp. Doanh thu đến từ thuê bao premium và hợp đồng B2B. Lợi thế cạnh tranh là tối ưu mô hình ngôn ngữ cho tiếng Việt, phục vụ nhu cầu nội địa mà các mô hình toàn cầu chưa chuyên sâu.

Ra mắt lần đầu vào tháng 6-2024, chỉ sau một năm hoạt động, AI Hay đã có hơn 10 triệu lượt tải ứng dụng, xử lý thành công hơn 100 triệu câu hỏi mỗi tháng, đồng thời nhận được đánh giá 4.8/5.0 từ hơn 140.000 người dùng thực tế.

9. Galaxy Education: 10 triệu USD (Pre-Series A)

Lĩnh vực: Giáo dục trực tuyến

Mô hình kinh doanh: B2C kết hợp hệ sinh thái đa thương hiệu

Galaxy Education phục vụ hàng trăm nghìn học viên mỗi năm thông qua các nền tảng luyện thi và học online. Doanh thu đến từ học phí và nội dung bản quyền.

Hậu thuẫn từ tập đoàn mẹ giúp doanh nghiệp có nguồn lực marketing và M&A. Lợi thế cạnh tranh là xây dựng hệ sinh thái thay vì phát triển đơn sản phẩm.

Galaxy Education được thành lập năm 2020. Tính đến nay, công ty đã phục vụ hơn 8 triệu người học tại Việt Nam và 34 quốc gia. Công ty đã bắt đầu có lãi từ quý I/2025. Trước đó, mảng giáo dục phổ thông (K-12) của Galaxy Education đã ghi nhận lợi nhuận EBITDA dương vào tháng 4/2024.

10. Kyna English: 10 triệu USD (Series B+)

Lĩnh vực: Đào tạo tiếng Anh trực tuyến

Mô hình kinh doanh: B2C (khóa học online dài hạn)

Nền tảng tích hợp AI hỗ trợ cá nhân hóa nội dung học tập. Lợi thế cạnh tranh là thư viện khóa học lớn và khả năng mở rộng sang thị trường Đông Nam Á. Doanh thu đến từ học phí và chương trình đào tạo dài hạn cho trẻ em và người đi làm.

Năm 2015, Kyna.vn và Kynabiz.vn bắt đầu từ việc đào tạo kỹ năng mềm cho người đi làm. Đến năm 2019, một phần mô hình này được chuyển nhượng cho Navigos Group. Kyna English chuyển hướng giảng dạy tiếng Anh trực tuyến và năm 2020 triển khai mô hình học 1 kèm 1.

Kyna English đã mở rộng hoạt động sang Thái Lan, Lào và Indonesia từ năm 2022. Nền tảng đã tổ chức hơn 10 triệu lớp học tại 4 quốc gia, thu hút hơn 150.000 học viên.