Phụ thu Tết: Bài toán quen thuộc nhưng chưa bao giờ dễ với chủ quán F&B

Khi chi phí vận hành đồng loạt "đội trần"

Tết luôn là giai đoạn cao điểm của ngành F&B, nhưng cũng là thời điểm chi phí tăng mạnh nhất trong năm. Để giữ chân nhân sự làm việc xuyên Tết, nhiều quán buộc phải trả lương tăng ca gấp 2–3 lần ngày thường, thậm chí cao hơn với các vị trí chủ chốt. Không chỉ nhân sự, giá nguyên vật liệu cũng leo thang do nguồn cung gián đoạn, chi phí vận chuyển tăng và sức mua dồn vào cùng một thời điểm.

Bên cạnh đó, cường độ phục vụ cao trong khi phần lớn nhân sự đều mong muốn nghỉ Tết sớm khiến bài toán vận hành càng thêm căng thẳng. Để đảm bảo quán mở cửa xuyên suốt, không ít chủ quán buộc phải tự mình hoặc huy động người thân trực tiếp tham gia phục vụ. Thực tế cho thấy, dù doanh thu ngày Tết có thể cao hơn ngày thường, nhưng sau khi trừ toàn bộ chi phí, lợi nhuận mang lại không tăng tương xứng.

"Quán càng đông thì tôi càng lo. Mỗi ly bán ra không chỉ là doanh thu, mà là cả một chuỗi trải nghiệm của khách hàng phía sau", anh Minh - chủ quán cà phê tại Hà Nội chia sẻ.

Câu hỏi về thu phụ phí nhận được sự quan tâm của nhiều chủ quán tại một hội nhóm trên nền tảng Facebook

Trong bối cảnh đó, việc thu thêm phụ phí trở thành lựa chọn khó tránh để bù đắp chi phí. Tuy nhiên, ngay cả khi đã quyết định phụ thu, chủ quán vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro. Khi quán đông khách, việc tính toán thủ công dễ dẫn đến nhầm lẫn mức giá, thu thiếu phụ phí hoặc sai sót hóa đơn. Nếu thông tin phụ thu không được công khai rõ ràng, phản ứng tiêu cực từ khách hàng là điều khó tránh. Cuối ngày, chủ quán lại mất thêm thời gian đối soát, loay hoay không chắc mình đã thu đúng, thu đủ hay chưa.

iPOS.vn: Lời giải cho bài toán thu phụ phí mà vẫn "đẹp lòng" khách hàng?

Thực tế cho thấy, điều khiến nhiều chủ quán trăn trở không nằm ở việc có nên phụ thu hay không, mà là phụ thu như thế nào để minh bạch, gọn gàng và không làm gián đoạn trải nghiệm của khách hàng.

Thay vì treo bảng phụ thu tạm thời hoặc để nhân viên "nhắc miệng" từng bàn, nhiều quán đã lựa chọn chuẩn hóa toàn bộ quy trình bằng công nghệ. Phụ phí được thiết lập sẵn trong hệ thống và tự động áp dụng đúng thời điểm lễ Tết. Nhân viên chỉ cần thao tác bán hàng như ngày thường, qua đó hạn chế tối đa nhầm lẫn trong giờ cao điểm.

Trước nhu cầu thực tế này, các nhà phát hành giải pháp công nghệ cũng đã bổ sung những tính năng phù hợp. Với phần mềm quản lý bán hàng iPOS FABi được phát hành bởi iPOS.vn, chủ quán có thể chủ động thiết lập phụ thu Tết, phí dịch vụ hoặc điều chỉnh giá theo từng giai đoạn. Mọi khoản phụ phí đều được thể hiện công khai trên hóa đơn, rõ ràng với khách hàng và dễ dàng đưa vào menu ngay từ đầu - yếu tố quan trọng giúp khách hiểu và thông cảm chấp nhận.

Quan trọng hơn, toàn bộ dữ liệu doanh thu và phụ phí được tổng hợp minh bạch, giúp chủ quán kiểm soát chính xác hiệu quả kinh doanh trong suốt mùa Tết. Khi quán đông khách, hệ thống vận hành ổn định đóng vai trò như một "bộ lọc sai sót", giảm áp lực cho nhân viên và giúp chủ quán tập trung nhiều hơn vào trải nghiệm dịch vụ.

Tết vẫn luôn là mùa kinh doanh nhiều cơ hội với F&B. Nhưng để cơ hội ấy thực sự trọn vẹn, bài toán chi phí cần được giải quyết một cách bài bản. Và đôi khi, lời giải không nằm ở việc tăng hay không tăng giá, mà ở cách chủ quán lựa chọn công cụ để thu phụ phí minh bạch, chủ động và văn minh hơn trong những ngày bận rộn nhất năm.