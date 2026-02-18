Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Petrosetco góp vốn thành lập loạt công ty con, công ty liên kết mới

18-02-2026 - 09:58 AM

Petrosetco vừa thông qua phương án góp vốn vào 3 công ty con và công ty liên kết mới, mỗi công ty có vốn điều lệ ở mức 10 tỷ đồng.

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, MCK: PET, sàn HoSE) vừa công bố thông tin về việc thông qua phương án góp vốn thành lập các công ty con, công ty liên kết.

Cụ thể, Petrosetco sẽ góp vốn thành lập Công ty TNHH Hạ tầng Gelex Bắc Sài Gòn 1 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Trong cơ cấu vốn, Petrosetco trực tiếp góp 5,1 tỷ đồng, tương đương 51% vốn điều lệ và giữ vai trò chi phối tại doanh nghiệp này.

Bên cạnh đó, công ty tiếp tục góp 4,1 tỷ đồng trong tổng vốn điều lệ 10 tỷ đồng để thành lập Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng Gelex Bắc Sài Gòn 2, tương ứng tỷ lệ sở hữu 41%.

Ngoài hai pháp nhân trên, Petrosetco cũng góp vốn 4,1 tỷ đồng thành lập Công ty TNHH Hạ tầng Gelex Tây Thành phố có vốn điều lệ 10 tỷ đồng, tương đương 41% vốn điều lệ.

Petrosetco góp vốn thành lập loạt công ty con, công ty liên kết mới - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trong một diễn biến khác, mới đây Petrosetco đã công bố Nghị quyết về việc bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Hội tụ Thông minh (Smartcom) được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)- Chi nhánh Chợ Lớn.

Cụ thể, Petrosetco sẽ bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang cho Smartcom được cấp hạn mức tín dụng tại OCB với hạn mức 200 tỷ đồng.

Phạm vi bảo lãnh bao gồm toàn bộ các nghĩa vụ trả nợ của Smartcom đối với OCB trong phạm vi nợ gốc tối đa 200 tỷ đồng và toàn bộ các khoản lãi, phí phát sinh; toàn bộ nghĩa vụ thanh toán, hoàn trả của Smartcom với OCB trong trường hợp Hợp đồng cấp tín dụng bị vô hiệu, hủy bỏ, chấm dứt thực hiện.

Thời hạn bảo lãnh từ ngày ký Văn bản bảo lãnh cho đến khi Smartcom đã thực hiện xong tất cả các nghĩa vụ được bảo lãnh và các cam kết, thỏa thuận khác với OCB hoặc Petrosetco đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo lãnh, hoặc việc bảo lãnh được hủy bỏ hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác, tùy thời điểm nào đến trước.

Được biết, Smartcom dự kiến sử dụng hạn mức tín dụng nêu trên vào mục đích bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh thương mại nguyên vật liệu/máy móc thiết bị/ vật tư phục vụ xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm/phần cứng máy tính, máy móc/thiết bị/vật tư ngành điện/điện tử/viễn thông, vật liệu xây dựng các loại (cột thép,...).

Tính đến ngày 31/12/2025, Smartcom đang là công ty con trực tiếp của Petrosetco với tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết 55%. Doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực thiết bị và linh kiện điện tử.

