Di sản văn hóa Việt trong hành trình phát triển thương hiệu Vietnam Airlines

Trong hành trình ấy, tà áo dài, biểu tượng văn hóa đặc trưng của dân tộc đã trở thành một yếu tố gắn bó, góp phần định hình bản sắc thương hiệu của hãng.

Năm 2026, khi Vietnam Airlines xác lập lộ trình tiệm cận chuẩn hãng hàng không dịch vụ 5 sao quốc tế, câu chuyện di sản văn hóa tiếp tục được đặt trong một bối cảnh mới: hiện đại hơn, hội nhập sâu hơn, nhưng vẫn giữ vững những giá trị nền tảng.

Áo dài: Di sản văn hóa "cất cánh" cùng thương hiệu quốc gia

So với các bộ sưu tập áo dài được giới thiệu trước đây, bộ sưu tập áo dài trên chuyến bay chào đón Tết Bính Ngọ năm 2026 thể hiện cách tiếp cận sâu hơn về mặt văn hóa. Không chỉ dừng ở yếu tố thẩm mỹ, các thiết kế tập trung khai thác những lớp ý nghĩa biểu tượng, gắn với tinh thần chuyển động và khát vọng vươn lên trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Lấy cảm hứng từ linh vật Ngựa của năm Bính Ngọ 2026, bộ sưu tập "Mã Xuân Hồng" do nhà thiết kế La Sen Vũ thực hiện gửi gắm thông điệp về sự bền bỉ, tiến về phía trước và "mã đáo thành công". Trong văn hóa dân gian Việt Nam, hình tượng ngựa không chỉ gắn với sức mạnh và tốc độ, mà còn hiện diện trong tín ngưỡng thờ Mẫu, nghi lễ hầu đồng, mang ý nghĩa linh thiêng, biểu trưng cho sự bảo hộ, chở che và ước vọng về một năm mới bình an, thuận hòa.

Bộ sưu tập áo dài "Mã Xuân Hồng" của NTK La Sen Vũ trên chuyến bay chào đón Tết Bính Ngọ năm 2026 của Vietnam Airlines

Các họa tiết quen thuộc như hoa đào, hoa sen, hoa văn rồng thời Lê cùng những đường nét mây và sóng nước được xử lý tiết chế, tạo nên tổng thể hài hòa giữa sự mềm mại và trang trọng. Bảng màu xuân rực rỡ kết hợp với phom dáng áo dài suông hiện đại giúp trang phục phù hợp với môi trường khai thác hàng không, đồng thời vẫn giữ được nét thanh lịch đặc trưng của áo dài Việt.

Tà áo dài của đội ngũ tiếp viên đóng vai trò là điểm chạm đầu tiên của hành khách quốc tế với văn hóa Việt Nam

Trong không gian khoang máy bay, tà áo dài của đội ngũ tiếp viên không chỉ đóng vai trò là đồng phục, mà trở thành điểm chạm đầu tiên của hành khách quốc tế với văn hóa Việt Nam. Ở độ cao 10.000 mét, giữa không gian khoang bay và giai điệu "Khúc giao mùa" của nhạc sĩ Huy Tuấn gợi nhịp giao thoa đầu năm, áo dài trở thành một "ngôn ngữ văn hóa" trực quan, kể câu chuyện về một đất nước giàu bản sắc, hiếu khách và có chiều sâu truyền thống.

Cùng với âm nhạc, mùi hương đặc trưng, ẩm thực và không gian dịch vụ được chăm chút, hình ảnh áo dài góp phần hoàn thiện trải nghiệm đa giác quan, nơi hành khách không chỉ "di chuyển", mà còn cảm nhận Việt Nam bằng đầy đủ các giác quan trên mỗi chuyến bay.

Di sản văn hóa trong chiến lược hướng tới hãng hàng không 5 sao quốc tế

Trong lộ trình tiệm cận chuẩn hãng hàng không dịch vụ 5 sao, Vietnam Airlines xác định trải nghiệm hành khách không chỉ được đo bằng tiện nghi hay công nghệ, mà còn bằng khả năng khơi gợi cảm xúc. Từ thị giác với hình ảnh áo dài và không gian khoang, thính giác với những giai điệu giàu cảm xúc, khứu giác với mùi hương đặc trưng, vị giác qua ẩm thực trên không, đến xúc giác trong từng chi tiết dịch vụ, mỗi chuyến bay được thiết kế như một hành trình đánh thức trọn vẹn năm giác quan của hành khách.

Năm 2026 được Vietnam Airlines xác định là năm bản lề trong lộ trình nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới chuẩn hãng hàng không dịch vụ 5 sao. Trong chiến lược này, yếu tố di sản văn hóa không đứng ngoài quá trình phát triển, mà được xem là một cấu phần của trải nghiệm thương hiệu.

Song song với việc đầu tư đội tàu bay, nâng cấp dịch vụ mặt đất, khoang hành khách và ứng dụng công nghệ, Vietnam Airlines chú trọng xây dựng trải nghiệm đồng bộ, giàu bản sắc. Áo dài, với giá trị văn hóa và lịch sử lâu đời, trở thành một trong những điểm nhận diện giúp hãng tạo khác biệt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng rõ nét của ngành hàng không toàn cầu.

Vietnam Airlines luôn hướng tới việc tạo ra những chuyến bay chạm tới cảm xúc, nơi mỗi giác quan của hành khách đều được quan tâm và chăm sóc một cách đồng bộ

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, việc duy trì và làm mới áo dài không chỉ nhằm nâng cao hình ảnh thương hiệu, mà còn thể hiện trách nhiệm của Hãng Hàng không Quốc gia trong việc gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống. Trong chiến lược nâng tầm trải nghiệm, hãng hướng tới việc tạo ra những chuyến bay chạm tới cảm xúc, nơi mỗi giác quan của hành khách đều được quan tâm và chăm sóc một cách đồng bộ.

Ở góc độ sáng tạo, nhà thiết kế La Sen Vũ chia sẻ rằng mỗi mẫu áo dài được thực hiện không chỉ với yêu cầu thẩm mỹ, mà còn được đặt trong bối cảnh văn hóa và không gian đặc thù của hàng không. Bộ sưu tập "Mã Xuân Hồng" là sự kết hợp giữa sức mạnh, chuyển động của ngựa và vẻ đẹp thanh khiết của hoa sen, đại diện cho khát vọng vươn lên song hành cùng sự gìn giữ bản sắc và văn hóa Việt.

Trong bối cảnh công nghệ và dịch vụ ngày càng tiệm cận, bản sắc văn hóa trở thành yếu tố tạo nên khác biệt. Việc Vietnam Airlines tiếp tục đưa áo dài, một di sản sống của văn hóa Việt, hiện diện trên các chuyến bay quốc tế cho thấy lựa chọn phát triển không tách rời cội nguồn, đồng thời khẳng định vai trò của hãng trong dòng chảy văn hóa đương đại của đất nước.