Lọc hóa dầu Bình Sơn chốt ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

18-02-2026 - 11:25 AM | Doanh nghiệp

Ngày 11/3/2025 tới đây, Lọc hóa dầu Bình Sơn sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, cuộc họp dự kiến được tổ chức vào ngày 13/4/2026 tại TP.HCM.

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã có văn bản thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (MCK: BSR, sàn HoSE).

Theo đó, ngày 11/3/2025 tới đây sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để Lọc hóa dầu Bình Sơn chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, ngày giao dịch không hưởng quyền 10/3/2026. Tỷ lệ thực hiện 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền biểu quyết.

Doanh nghiệp dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 vào ngày 13/4/2026, địa điểm tại TP.HCM. Nội dung họp nhằm thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Lọc hóa dầu Bình Sơn chốt ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, Lọc hóa dầu Bình Sơn mang về doanh thu thuần hơn 37.621 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt gần 3.035 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái báo lỗ ròng gần 83,4 tỷ đồng.

Kết quả lợi nhuận sau thuế đạt được như trên là nhờ khoảng cách giá giữa sản phẩm và giá dầu thô trong quý IV/2025 tốt hơn nhiều so với quý IV/2024, ngoài ra sản lượng tiêu thụ cũng cao hơn cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2025, Lọc hóa dầu Bình Sơn mang về doanh thu thuần hơn 141.578 tỷ đồng, tăng 15,1% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 5.189 tỷ đồng, gấp 8,8 lần cùng kỳ.

Năm 2025, Lọc hóa dầu Bình Sơn lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu dự kiến đạt 137.043 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 2.710 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành được 103,3% kế hoạch doanh thu và 191,5% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Lọc hóa dầu Bình Sơn tăng 3,8% so với đầu năm, lên mức gần 85.069 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn gần 36.136 tỷ đồng, chiếm 42,5% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 24.583 tỷ đồng, giảm 25,2% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 10.504 tỷ đồng, chiếm 42,7% tổng nợ.

Theo PV

An ninh tiền tệ

