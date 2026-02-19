Lộ diện doanh nghiệp dẫn dắt liên danh đầu tư siêu dự án gần 60.000 tỷ tại Nghệ An

Vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận liên danh do Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đứng đầu sẽ là nhà đầu tư của dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập.

Cụ thể liên danh nhà đầu tư sẽ gồm PV Power, Công ty TNHH Mía đường Nghệ An và SK Innovation Co., Ltd (Hàn Quốc).

Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập sản xuất điện từ khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), nằm trong Quy hoạch điện VIII đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đóng vai trò trọng tâm trong chiến lược phát triển nguồn điện sạch, chuyển đổi năng lượng và giảm phát thải khí carbon của Việt Nam.

Đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh Nghệ An; thu hút vốn đầu tư cho sản xuất công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao tỷ trọng tăng trưởng công nghiệp tỉnh trong giai đoạn tới. Đáp ứng các tiêu chí về môi trường, góp phần giảm thiểu phát thải khí nhà kính tác động đến môi trường.

Quy mô đầu tư của dự án gồm nhà máy nhiệt điện công suất 1.500 MW (2x750MW); kho chứa LNG với bồn chứa khoảng 250.000 m3 cùng hệ thống tái hóa khí; bến cảng chuyên dùng phục vụ nhà máy và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Dự án được triển khai tại phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An với tổng mức đầu tư hơn 59.372 tỷ đồng.

Phối cảnh tổng thể dự án Nhà máy điện LNG Quỳnh Lập.

Hiện nay, PV Power là một trong những đơn vị dẫn đầu trong hệ sinh thái của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) về phát triển và triển khai các dự án điện khí LNG. Doanh nghiệp này sở hữu nền tảng kinh nghiệm thực tiễn từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến tổ chức triển khai, phối hợp chuỗi cung ứng nhiên liệu và vận hành nhà máy theo chuẩn mực quốc tế.

PV Power đang vận hành hiệu quả dự án Nhà máy điện LNG đầu tiên tại Việt Nam - Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, đồng thời cũng đang triển khai dự LNG Quảng Ninh.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh, trong tháng đầu tiên của năm 2026, PV Power ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, với tổng sản lượng điện đạt khoảng 2,06 tỷ kWh, hoàn thành 143% kế hoạch tháng; doanh thu ước đạt trên 4.100 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả này đến từ việc các nhà máy điện chủ lực như Vũng Áng 1, Nhơn Trạch 2, các nhà máy thủy điện đã huy động vận hành an toàn, hiệu quả. Đặc biệt, Nhà máy điện khí LNG đầu tiên tại Việt Nam - Nhơn Trạch 3&4 được giao Qc và tham gia thị trường điện ngay từ tháng đầu năm, sớm hơn so với kế hoạch, qua đó tạo thêm dư địa tăng trưởng sản lượng và doanh thu cho tổng công ty trong năm 2026.

Nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3&4 được giao Qc và tham gia thị trường điện ngay từ tháng đầu năm 2026.

Trong chiến lược đến năm 2030, định hướng đến năm 2050, PV Power đặt mục tiêu giữ vững vị thế một trong ba nhà cung cấp điện năng hàng đầu Việt Nam. Trong đó, PV Power sẽ tập trung phát triển điện khí LNG và từng bước chuyển đổi nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện sang hydrogen, amoniac theo quy hoạch điện.

Đến năm 2030, PV Power phấn đấu đạt tổng công suất đặt 7.532 MW, trong đó điện khí và LNG giữ vai trò chủ đạo với 4.324 MW. Định hướng đến năm 2050, tổng công suất đặt đạt 25.892 MW, trọng tâm chuyển sang phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và năng lượng mới.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu và mở rộng danh mục dự án trong các lĩnh vực điện khí LNG, năng lượng tái tạo, thủy điện, lưu trữ năng lượng và hạ tầng năng lượng chiến lược; chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư hoặc M&A đối với các dự án tiềm năng trong và ngoài nước, phù hợp xu thế chuyển dịch năng lượng.