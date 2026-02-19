Ngay Tết, hàng loạt cửa hàng vàng ra thông báo nóng

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) vừa có thông báo tới khách hàng về việc thanh toán không dùng tiền mặt khi đến giao dịch bán vàng.

Dẫn Nghị định số 320/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, SJC cho biết tại điều 9, khoản 1 của nghị định này quy định: "Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một người bán có giá trị dưới 5 triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ 5 triệu đồng trở lên thì chỉ được tính vào chi phí được trừ trong trường hợp có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt".

Công ty SJC thông báo khách hàng khi đến giao dịch bán vàng tại các địa điểm kinh doanh thuộc công ty có giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên sẽ được thực hiện thanh toán thông qua hình thức chuyển khoản đến tài khoản của chính khách hàng. Đồng thời, việc thanh toán mua vàng chuyển khoản không áp dụng thanh toán qua các loại ví điện tử như Momo, Zalopay…

Công ty Mi Hồng cũng thông báo theo Nghị định số 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, và Nghị định số 181/2025/NĐ-CP và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2025, khách đi bán vàng có giá trị từ 5 triệu đồng và khách mua vàng có giá trị từ 20 triệu đồng sẽ phải thông qua tài khoản ngân hàng.

Nghị định 232/2025 nêu rõ việc thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 khuyến cáo người dân khi giao dịch vàng trên 20 triệu đồng trở lên, cần thực hiện thông qua tài khoản ngân hàng để tránh bị xử phạt.

Theo Nghị định số 340/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, mức phạt từ 10 triệu đồng tới 20 triệu đồng áp dụng đối với hành vi không thanh toán mua, bán vàng qua tài khoản theo quy định.

Theo quy định của Nghị định 232/2025/NĐ-CP, việc thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản thanh toán của doanh nghiệp mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Điều này đồng nghĩa các hình thức thanh toán vốn phổ biến, tiện lợi trước ngày 10/10/2025 như thẻ tín dụng, phiếu giảm giá, voucher, ví điện tử hoặc qua trung gian thanh toán (sàn thương mại điện tử, ship COD) giờ đây không được phép sử dụng cho các giao dịch trên 20 triệu đồng.

Thay vào đó, các giao dịch thanh toán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên buộc phải sử dụng tài khoản thanh toán. Chỉ những giao dịch thực hiện trực tiếp từ tài khoản thanh toán chính chủ của khách hàng đến tài khoản của doanh nghiệp kinh doanh vàng (như PNJ, DOJI, SJC, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng...) mới đúng quy định pháp luật.

(Tổng hợp)