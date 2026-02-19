Tổng giám đốc Lotte Entertainment quỳ gối cầu xin khán giả Việt Nam cho Mùi Phở một cơ hội

Tính đến thời điểm hiện tại, đường đua phim Tết 2026 đã đến ngày thứ 3, và cả 4 dự án gồm Thỏ Ơi!!, Nhà Ba Tôi Một Phòng, Mùi Phở và Báu Vật Trời Cho đang tăng tốc công tác truyền thông. Trong đó, Mùi Phở, hiện "đội sổ", đang tích cực chạy cinetour để tiếp cận tới nhiều khán giả hơn. Mới đây, tại buổi giao lưu hôm 18/2 ở đầu cầu Hà Nội, sự xuất hiện của Tổng Giám đốc Lotte Entertainment Việt Nam đã thu hút sự chú ý lớn.

Gây sốc nhất là ông Kim Jin Geun bất ngờ quỳ gối, cúi gập người trước toàn bộ khán phòng. Hành động đầy cảm xúc ấy khiến nhiều người sững sờ, trước khi những tràng pháo tay và tiếng reo hò vang lên không dứt. Khoảnh khắc đó không chỉ là điểm nhấn của sự kiện, mà còn thể hiện rõ quyết tâm và sự trân trọng mà ông dành cho dự án Mùi Phở.

Đồng thời, ông Kim Jin Geun chọn một hình ảnh rất đỗi quen thuộc với người Hàn Quốc: kim chi. Ông chia sẻ: " Hai mươi năm trước, không ai biết kim chi là gì. Tuy nhiên, đến hiện tại, kim chi đã trở thành một biểu tượng toàn cầu cho văn hóa của Hàn Quốc. Điều đó chứng minh Hàn Quốc không chỉ mạnh về mặt kinh tế mà còn mạnh về việc lan tỏa văn hóa qua từng khung hình nghệ thuật. Đặc biệt hơn nữa, giới trẻ Hàn Quốc vô cùng tự hào về “nguồn” của mình”.

Từ câu chuyện kim chi, Tổng giám đốc Lotte Entertainment chuyển sang trải nghiệm của bản thân tại Việt Nam. Ông chia sẻ: “Khi tôi đặt chân đến Việt Nam, tôi nhận ra một tiềm năng tương tự”. Theo ông, Việt Nam hội tụ đầy đủ những yếu tố để xây dựng sức mạnh văn hóa bền vững: “Việt Nam không chỉ có nền văn hóa - ẩm thực đa dạng mà còn có bề dày lịch sử cùng niềm tự hào dân tộc to lớn”.

Ông đặc biệt đặt niềm tin vào điện ảnh như một phương tiện lan tỏa bản sắc: "Bản thân tôi đặc biệt tin rằng, tất cả quý vị đều có khả năng lan tỏa văn hóa Việt qua những thước phim của Mùi Phở. Đó cũng chính là lý do vì sao tôi và Lotte Entertainment lựa chọn đồng hành cùng Mùi Phở”.

Nhấn mạnh về đường đua phim Tết năm nay, ông thừa nhận thị trường có nhiều tác phẩm xoay quanh đề tài gia đình. Tuy nhiên, theo ông, Mùi Phở sở hữu màu sắc riêng biệt, đủ khả năng chạm đến cảm xúc khán giả. Bộ phim, như ông kỳ vọng, sẽ là chất keo gắn kết để các thành viên trong gia đình có thể cùng ngồi lại, cùng cười và cả cùng rơi nước mắt trong những ngày đầu năm.

Ông cũng thẳng thắn đề cập đến bài toán suất chiếu: “Vì những suất chiếu trong những ngày khác vẫn còn hạn chế, tôi thực sự mong rằng Mùi Phở nhận được sự ủng hộ của khán giả miền Bắc. Từ đó, có thể tạo ra làn sóng ủng hộ bộ phim, để tất cả các gia đình Việt cùng có dịp ngồi lại với nhau”.

Khép lại phần chia sẻ, ông nhấn mạnh yếu tố cốt lõi của một tác phẩm văn hóa: “Một bộ phim văn hóa hay, ý nghĩa không chỉ cần được đầu tư chỉn chu, mà còn cần tình cảm từ khán giả, sự đồng lòng của quý vị. Chính vì thế, tôi thực sự mong rằng chúng ta lan tỏa được văn hóa, lịch sử Việt Nam - thông qua Mùi Phở.".

Khoảnh khắc hiếm có này đã nhanh chóng gây bão MXH. Nhiều khán giả miền Bắc cho biết họ cảm nhận rõ sự tha thiết trong lời kêu gọi của ông khi nhấn mạnh mong muốn tất cả gia đình Việt cùng có dịp ngồi lại với nhau. Một số ý kiến còn cho rằng đây là minh chứng cho việc các nhà phát hành quốc tế đang nhìn nhận thị trường điện ảnh Việt Nam một cách nghiêm túc và đầy tôn trọng.

Như đã đề cập ở trên, Mùi Phở đang có dấu hiệu chững lại về mặt doanh thu, bị đẩy lùi xuống một bậc trên đường đua phim Tết. Sau hơn 2 ngày công chiếu, bộ phim đút túi hơn 13 tỷ đồng - một con số không quá thấp nhưng đang bị bỏ lại xa ở tình hình hiện tại. Bất lợi của Mùi Phở là công tác truyền thông chưa hiệu quả, chưa kể lượng suất chiếu quá ít ỏi khiến khán giả muốn đi xem cũng không dễ.

Trong Mùi Phở, NS Xuân Hinh vào vai ông Mùi - một người đàn ông đã ở tuổi xế chiều, có con cháu đầy đủ, cả đời gắn bó với quán phở gia truyền nhưng lại rơi vào nỗi lo lớn nhất khi con và cháu trai không chịu nối nghiệp, rể quý lại chính là con của đối thủ. Giữa lúc bế tắc, ông nảy ra một kế hoạch có phần điên rồ để thúc ép con cái quay về với quán phở, đó là tuyên bố sẽ lấy vợ trẻ. Và Kiều, một người phụ nữ bị gắn mác mát mát, ồn ào, kém duyên, trở thành người đồng hành cùng ông Mùi trong vở kịch này.