Nhiều doanh nghiệp bất động sản chốt quyền họp ĐHĐCĐ thường niên

19-02-2026 - 13:02 PM | Doanh nghiệp

Nhiều doanh nghiệp bất động sản thông báo chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 trong tháng 3 tới.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Đất Xanh Group, mã: DXG) thông báo ngày 6/3/2026 sẽ chốt danh sách cổ đông tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được 1 quyền biểu quyết.

Cuộc họp dự kiến được tổ chức trước ngày 30/6/2026, thời gian cụ thể và công tác cần thiết để tổ chức cuộc họp sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định.

Đất Xanh Group sẽ trình cổ đông thông qua các nội dung gồm Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán; Báo cáo tài chính năm 2025 của công ty kiểm toán; tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026; tờ trình chi trả thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026; kế hoạch kinh doanh năm 2026,... và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã: PDR, sàn HoSE) sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 9/3/2026. Đại hội dự kiến diễn ra ngày 16/4/2026.

Ngày 18/3/2026, CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, mã: HDC, sàn HoSE) sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026. Hodeco dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 vào ngày 24/4/2026.

Địa điểm họp tại Hội trường công ty, tầng 3, Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, phường Tam Thắng, TP.HCM. Nội dung họp sẽ được công ty thông báo cụ thể sau.

Tới ngày 20/3/2026, CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, mã: TDH, sàn HoSE) sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026. Cuộc họp dự kiến được tổ chức vào tháng 4/2026, địa điểm và lộ trình chi tiết sẽ được công ty thông báo sau đến các cổ đông.

Về nội dung, đại hội dự kiến trình cổ đông thông qua các tài liệu gồm báo cáo hoạt động năm 2025 của HĐQT; báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tổng Giám đốc; báo cáo hoạt động năm 2025 của UBKT; thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2025; thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026; thông qua thù lao đã chi năm 2025, kế hoạch chi thù lao năm 2026 của HĐQT, UBKT và các vấn đề khác phát sinh (nếu có).

Sớm hơn đó là Công ty CP Tập đoàn C.E.O (CEO Group, mã: CEO) sẽ chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 25/2/2026. Thời gian, địa điểm và hình thức họp sẽ được CEO Group thông báo tới cổ đông sau. Nội dung họp theo quy định của pháp luật và điều lệ Tập đoàn CEO.

HĐQT giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ tập đoàn.


