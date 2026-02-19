Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Vietnam Airlines ký mua 50 máy bay Boeing trị giá 8,1 tỷ đô

Ngày 19 tháng 2 năm 2026, Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã ký kết mua 50 tàu bay thân hẹp Boeing 737-8 trị giá lên đến 8,1 tỷ USD tại Washington, D.C. (Hoa Kỳ), dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nhân dịp chuyến công tác đến Hoa Kỳ tham gia Hội đồng Hòa bình.

Bên lề lễ ký kết, lãnh đạo Hãng cũng làm việc với Boeing về kế hoạch tiếp theo đầu tư 30 tàu bay thân rộng trong thời gian tới, với tổng giá trị ước tính hơn 12 tỷ USD (theo giá công bố), nhằm phục vụ chiến lược phát triển mạng bay quốc tế.

Vietnam Airlines dự kiến sẽ tiếp nhận 50 chiếc Boeing 737-8 trong giai đoạn từ năm 2030 đến năm 2032, nâng quy mô đội bay lên 151 chiếc vào năm 2030, trong đó ưu tiên phát triển đội tàu bay thân hẹp nhằm gia tăng tần suất, tính linh hoạt và tối ưu chi phí khai thác. Đây là bước đi chiến lược nhằm mở rộng và hiện đại hóa đội tàu bay, nâng cao hiệu quả khai thác và năng lực cạnh tranh của Hãng trong giai đoạn phát triển mới.

Các tàu bay Boeing 737-8 sẽ được khai thác trên các đường bay nội địa và khu vực châu Á, đáp ứng nhu cầu di chuyển ngày càng tăng. Vietnam Airlines đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân hai con số trong 5 năm tới, với tổng lưu lượng hành khách dự kiến đạt 168 triệu lượt và sản lượng hàng hóa hơn 2,25 triệu tấn.

Là dòng máy bay bán chạy nhất trong lịch sử của Boeing, Boeing 737-8 nổi bật về thiết kế tiên tiến, hiệu quả khai thác và tính bền vững vượt trội. Với cấu hình tối đa khoảng 200 ghế và tầm bay lên tới 6.570 km, máy bay này phù hợp khai thác linh hoạt trên nhiều đường bay.

Dòng máy bay này được trang bị động cơ thế hệ mới, kết hợp thiết kế khí động học tối ưu và cánh winglet công nghệ cao, giúp tiết kiệm tới 20% nhiên liệu so với máy bay thế hệ trước. Trung bình, mỗi chiếc có thể cắt giảm khoảng 3,6 nghìn tấn khí thải CO2 mỗi năm so với các đời máy bay trước đó. Khoang hành khách được thiết kế theo tiêu chuẩn Boeing Sky Interior, sử dụng hệ thống đèn LED tiết kiệm năng lượng, ngăn đựng hành lý lớn, ghế ngồi tối ưu không gian cùng hệ thống giải trí không dây (IFE) sẽ mang lại sự thoải mái, tiện nghi cho hành khách trong suốt hành trình.

Để đa dạng hóa và đảm bảo nguồn vốn, trong năm 2025, Vietnam Airlines đã tích cực làm việc với các ngân hàng trong nước cũng như các tổ chức định chế tài chính hàng đầu Hoa Kỳ như US EXIM Bank, CitiBank…để thu xếp tài trợ vốn cho các dự án chiến lược trong đó có đầu tư đội tàu bay. Các tổ chức cũng có thể hỗ trợ tư vấn cho Vietnam Airlines trong quá trình làm việc với các đối tác liên quan để xây dựng cấu trúc tài chính phù hợp, đảm bảo hiệu quả đầu tư và quản trị rủi ro.