Ngày 18/2 (theo giờ Washington, D.C., Mỹ, tức rạng sáng 19/2 giờ Hà Nội), trong khuôn khổ﻿ chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao đến Hoa Kỳ tham gia Hội đồng Hòa bình, Tập đoàn Boeing và hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways của Sun Group đã ký kết hợp đồng mua 40 tàu bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner hiện đại nhất, với tổng giá trị ước tính khoảng 22,5 tỷ USD.

Hoàn thiện nền tảng cho những chuyến bay xuyên lục địa

Việc lựa chọn dòng 787-9 Dreamliner - dòng tàu bay thân rộng hiện đại bậc nhất của Boeing hiện nay thể hiện rõ định hướng thiết lập mạng bay vươn tầm lục địa của Sun PhuQuoc﻿﻿ Airways. Thuộc dòng 787 Dreamliner - dòng tàu bay tái định nghĩa vận tải hàng không đường dài và được đánh giá là “cuộc cách mạng về du lịch hàng không hiện đại”, với sức chở khoảng 296 hành khách và tầm bay tối đa 14.010 km, 787-9 Dreamliner cho phép hãng thực hiện các﻿﻿ hành trình bay liên tục lên tới 16 tiếng, mở ra khả năng khai thác các đường bay thẳng xuyên﻿ lục địa kết nối Phú Quốc với Hoa Kỳ, các trung tâm kinh tế – du lịch trọng điểm tại châu﻿﻿ Âu như Vương Quốc Anh, Cộng hòa Séc, Pháp, Đức, khu vực Trung Đông, các quốc gia﻿ CIS, Nhật Bản và Úc trong tương lai. Bên cạnh hiệu suất khai thác vượt trội, 787-9 Dreamliner còn giúp tiết kiệm 20–25% nhiên liệu và giảm phát thải so với thế hệ trước, phù hợp với định hướng phát triển bền vững mà hãng theo đuổi.

Góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ

Trong bối cảnh Việt Nam đứng thứ 7 trong danh sách đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ năm 2025, với kim ngạch thương mại song phương đạt gần 171 tỷ USD, những hợp đồng quy mô lớn trong lĩnh vực công nghệ cao như hàng không mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Thương vụ 22,5 tỷ USD không chỉ giúp Sun PhuQuoc Airways hoàn thiện năng lực khai thác xuyên lục địa, mà còn đóng góp trực tiếp vào chuỗi giá trị sản xuất và dịch vụ hàng không của Hoa Kỳ. Đơn hàng này không chỉ góp phần tạo thêm việc làm, thúc đẩy sản xuất tại các nhà máy của Boeing mà còn củng cố niềm tin, thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương bền vững giữa doanh nghiệp hai nước.

Từ 10/8/2025 đến tháng 2/2026 (chưa đầy 6 tháng), hãng đã nâng quy mô đội bay lên 10 tàu.

Trong tháng 12/2025 & 01/2026 vừa qua, SPA đã liên tiếp đạt chỉ số đúng giờ cao nhất toàn ngành hàng không nội địa.

Từ nay đến hết năm 2026, hãng dự kiến sẽ kết nối Phú Quốc với nhiều điểm đến quốc tế như Đài Loan - Trung Quốc (Đài Bắc, Cao Hùng) Hàn Quốc (Seoul, Busan), Thái Lan (Bangkok), Singapore, Hong Kong và Ấn Độ (Mumbai, New Delhi).