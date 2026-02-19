Kido muốn mua lại hơn 14 triệu cổ phiếu để giảm vốn điều lệ

CTCP Tập đoàn Kido (mã KDC, sàn HoSE) vừa qua đã công bố nghị quyết HĐQT thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026. Đại hội dự kiến tổ chức vào sáng ngày 6/3 tới đây tại Sảnh Nile, Trung tâm hội nghị Riverside số 360D Bến Vân Đồn, phường Vĩnh Hội, TP.HCM.



Nội dung trọng tâm của đại hội sắp tới là việc HĐQT KDC trình phương án mua lại tối đa 14,49 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 5% số cổ phần đang lưu hành. Mục đích mua lại là để giảm vốn điều lệ, bảo vệ lợi ích của các cổ đông hiện hữu.

Thời gian dự kiến mua lại từ quý I/2026 đến hết quý III/2026, sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận. Phương thức giao dịch là khớp lệnh và/hoặc thoả thuận thông qua công ty chứng khoán.

Trên thị trường, cổ phiếu KDC đang giao dịch quanh vùng giá 52.000 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá này, Kido sẽ phải chi khoảng 750 tỷ đồng nếu mua lại tối đa số cổ phiếu dự kiến.

Về hoạt động kinh doanh, Kido vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2025 với 2.468 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 3% so với cùng kỳ năm 2024. Khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 470 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ này đạt 545 tỷ đồng, cao gấp 13,6 lần so với cùng kỳ năm trước; chi phí tài chính tăng 53% ở mức 69 tỷ đồng. Ngược chiều, chi phí bán hàng đi ngang ở mức 315 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ lên 131 tỷ đồng.

Sau khi trừ thuế phí, Kido báo lãi sau thuế đạt 461 tỷ đồng, gấp 35 lần quý IV/2024. Theo giải trình, lợi nhuận đột biến của KDC trong quý cuối năm đến từ việc thực hiện tái cấu trúc danh mục đầu tư, thoái một phần vốn tại các công ty liên kết, dẫn đến doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng mạnh. Phần lãi ghi nhận từ các công ty liên doanh, liên kết cũng cao hơn so với cùng kỳ năm trước, góp phần cải thiện kết quả kinh doanh.

Hồi cuối năm 2025, thông qua nghị quyết triển khai việc chuyển nhượng 36,33 triệu cổ phần, tương đương 49% vốn tại Công ty cổ phần Thực phẩm Đông lạnh Kido (KDF) thuộc quyền sở hữu của Kido cho Công ty cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood (Nutifood).

Nếu thương vụ này hoàn tất, Kido sẽ rút toàn bộ vốn tại KDF. Trước đó, Kido đã bán 24,03% cổ phần KDF cho Nutifood. Giao dịch này đã được thực hiện năm 2023 nhưng sau đó không được thông qua tại ĐHCĐ bất thường năm 2024.

Đáng chú ý, việc chuyển nhượng vốn tại KDF còn liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ các thương hiệu đình đám là Merino và Celano. Theo đó, Kido cho biết sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để xác lập lại quyền sở hữu các nhãn hiệu này cho KDF.

Luỹ kế năm 2025, tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Kido đạt 9.054 tỷ đồng, tăng 8,7% so với năm 2024; lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt gấp 6,8 lần và 8,7 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt mức 721 tỷ đồng và 587 tỷ đồng.

Năm 2025, KDC đặt mục tiêu doanh thu 13.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 800 tỷ đồng. Do đó, công ty chỉ hoàn thành gần 70% kế hoạch doanh thu và 90% chỉ tiêu lợi nhuận.



