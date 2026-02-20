Tổng bí thư Tô Lâm chứng kiến một Bệnh viện Việt Nam chi gần 2.000 tỷ đồng sở hữu công nghệ xạ trị ung thư hàng đầu thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ trao hợp đồng mua hệ thống xạ trị ung thư proton Mevion S250-FIT giữa Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và Công ty Mevion Medical Systems - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Ngày 18/2 tại Washington D.C (Mỹ), thỏa thuận chuyển giao công nghệ và thiết bị y tế giữa Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Tập đoàn Mevion Medical Systems đã chính thức được ký kết. Sự kiện có sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đại diện Bộ Thương mại và Bộ Ngoại giao Mỹ.

Với quy mô đầu tư gần 2.000 tỷ đồng để nhập khẩu hệ thống điều trị ung thư proton MEVION S250-FIT, đợt đầu tư này thể hiện rõ chiến lược của Tâm Anh trong việc rót vốn vào công nghệ lõi nhằm khai thác phân khúc dịch vụ chuyên sâu, mang lại rất nhiều lợi ích cho người bệnh tại Việt Nam giống như hàng chục nghìn bệnh nhân tại Mỹ đã được điều trị tốt bởi những thế hệ máy xạ trị proton Mevion trong những năm qua.

Đánh giá về lợi thế công nghệ, hệ thống S250-FIT mới được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép thương mại vào tháng 10/2025.

Đại diện hãng Mevion cho biết Việt Nam là quốc gia thứ hai bên ngoài nước Mỹ đặt mua phiên bản này, chỉ sau Bệnh viện Stanford.

Thiết bị ứng dụng trí tuệ nhân tạo để đưa chùm tia proton tiêu diệt chính xác các khối u ở những vị trí phức tạp như não, tủy sống hay gan. Điểm khác biệt này giúp bảo vệ tối đa các mô lành xung quanh và tối ưu hóa quy trình điều trị cho bệnh nhân so với phương pháp xạ trị tia X truyền thống.

Hệ thống Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và Tập đoàn Công nghệ Thiết bị Y tế hàng đầu của Mỹ Mevion (Mevion Medical Systems, Inc.) chính thức ký Hợp đồng Mua và chuyển giao công nghệ vận hành hệ thống “siêu máy” điều trị ung thư Proton MEVION S250-FIT thế hệ mới nhất (S250-Fit). Ảnh: Nhân dân

Nhìn nhận dưới góc độ kinh tế vĩ mô, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bệnh viện Tâm Anh Ngô Chí Dũng cho rằng dự án là bước đi thiết thực để y tế trong nước làm chủ các công nghệ hàng đầu thế giới.

Số liệu thực tế cho thấy người Việt đang chi trả hàng tỷ USD mỗi năm để sang nước ngoài chữa các bệnh hiểm nghèo. Việc cung cấp dịch vụ xạ trị kỹ thuật cao tiêu chuẩn Mỹ ngay tại Việt Nam sẽ giải quyết bài toán tối ưu chi phí cho người bệnh, đồng thời trực tiếp ngăn dòng ngoại tệ chảy ra nước ngoài và mở rộng dư địa tăng trưởng cho thị trường chăm sóc sức khỏe nội địa.