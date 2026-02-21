Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thầy giáo dạy Sinh thu 2 tỷ đồng/năm từ bầy "quái vật" không vảy trong bóng tối

21-02-2026 - 07:44 AM | Doanh nghiệp

Không chỉ làm giàu cho bản thân, thầy Bình còn được công nhận là thành viên tiêu biểu trong CLB Nông dân tỉ phú tại đại phương.

Thầy Huỳnh Văn Bình, 48 tuổi, giáo viên môn Sinh học tại một trường trung học cơ sở ở tỉnh Vĩnh Long, đã tận dụng mảnh vườn dừa của gia đình để xây dựng mô hình nuôi lươn giống thành công, mang lại lợi nhuận gần 2 tỷ đồng mỗi năm.

Ban đầu, thầy Bình kết hợp dạy học với việc nuôi lươn trong hơn 50 bể bạt đặt khắp vườn, mỗi bể rộng gần 20m², được lót bùn và trang bị hệ thống lọc nước, máy tạo oxy cùng nhà kính hiện đại.

Nhờ áp dụng kiến thức sinh học và công nghệ, trang trại của thầy nhanh chóng phát triển và trở thành một trong những cơ sở sản xuất giống lươn có uy tín ở địa phương.

Thầy giáo dạy Sinh thu 2 tỷ đồng/năm từ bầy "quái vật" không vảy trong bóng tối- Ảnh 1.

Thầy Bình kể rằng từ năm 2014, sau vài năm thử nghiệm nuôi lươn, ông nhận ra mô hình này phù hợp với điều kiện khí hậu vùng sông nước. Ban đầu ông nuôi khoảng 10.000 con lươn giống theo phương pháp thâm canh không bùn — vừa dễ chăm sóc, vừa phù hợp với lịch trình của người giáo viên bận rộn.

Sau thời gian đầu tư, ông chuyển hướng sang nuôi lươn bố mẹ để lấy trứng. Đàn lươn bố mẹ gần 7.000 con được tuyển chọn kỹ lưỡng, cho trứng đều đặn. Trứng lươn được thu mỗi 12 ngày, ấp trong máy khoảng 3 ngày rồi nuôi đến 2 – 3 tháng tuổi trước khi bán với giá vài nghìn đồng mỗi con. Nhờ kiểm soát tốt môi trường nước, tăng cường dinh dưỡng và phòng bệnh hiệu quả, trang trại đạt tỷ lệ sống cao và sản lượng ổn định.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, thầy Bình còn được công nhận là thành viên tiêu biểu trong CLB Nông dân tỉ phú tại đại phương. Ông thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ vốn và con giống cho bà con nông dân khác muốn khởi nghiệp với nuôi lươn, đồng thời đóng góp cho các hoạt động giúp đỡ người nghèo ở địa phương.

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tổng bí thư Tô Lâm chứng kiến một Bệnh viện Việt Nam chi gần 2.000 tỷ đồng sở hữu công nghệ xạ trị ung thư hàng đầu thế giới

Tổng bí thư Tô Lâm chứng kiến một Bệnh viện Việt Nam chi gần 2.000 tỷ đồng sở hữu công nghệ xạ trị ung thư hàng đầu thế giới Nổi bật

Hồ sơ startup Việt gọi vốn lớn nhất năm 2025

Hồ sơ startup Việt gọi vốn lớn nhất năm 2025 Nổi bật

Chuỗi gà rán 100 cửa hàng quen mặt giới trẻ Việt bất ngờ "đổi chủ" ngay đầu năm mới

Chuỗi gà rán 100 cửa hàng quen mặt giới trẻ Việt bất ngờ "đổi chủ" ngay đầu năm mới

07:41 , 21/02/2026
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát xuyên Tết: Chốt 30/4 khánh thành 2 siêu cao tốc 37.000 tỷ đồng

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát xuyên Tết: Chốt 30/4 khánh thành 2 siêu cao tốc 37.000 tỷ đồng

15:23 , 20/02/2026
HAGL chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026

HAGL chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026

13:42 , 20/02/2026
Vị tỷ phú 'bắt' con trai làm công nhân, quyên nửa tài sản làm từ thiện

Vị tỷ phú 'bắt' con trai làm công nhân, quyên nửa tài sản làm từ thiện

13:01 , 20/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên