Thầy giáo dạy Sinh thu 2 tỷ đồng/năm từ bầy "quái vật" không vảy trong bóng tối

Thầy Huỳnh Văn Bình, 48 tuổi, giáo viên môn Sinh học tại một trường trung học cơ sở ở tỉnh Vĩnh Long, đã tận dụng mảnh vườn dừa của gia đình để xây dựng mô hình nuôi lươn giống thành công, mang lại lợi nhuận gần 2 tỷ đồng mỗi năm.



Ban đầu, thầy Bình kết hợp dạy học với việc nuôi lươn trong hơn 50 bể bạt đặt khắp vườn, mỗi bể rộng gần 20m², được lót bùn và trang bị hệ thống lọc nước, máy tạo oxy cùng nhà kính hiện đại.

Nhờ áp dụng kiến thức sinh học và công nghệ, trang trại của thầy nhanh chóng phát triển và trở thành một trong những cơ sở sản xuất giống lươn có uy tín ở địa phương.

Thầy Bình kể rằng từ năm 2014, sau vài năm thử nghiệm nuôi lươn, ông nhận ra mô hình này phù hợp với điều kiện khí hậu vùng sông nước. Ban đầu ông nuôi khoảng 10.000 con lươn giống theo phương pháp thâm canh không bùn — vừa dễ chăm sóc, vừa phù hợp với lịch trình của người giáo viên bận rộn.



Sau thời gian đầu tư, ông chuyển hướng sang nuôi lươn bố mẹ để lấy trứng. Đàn lươn bố mẹ gần 7.000 con được tuyển chọn kỹ lưỡng, cho trứng đều đặn. Trứng lươn được thu mỗi 12 ngày, ấp trong máy khoảng 3 ngày rồi nuôi đến 2 – 3 tháng tuổi trước khi bán với giá vài nghìn đồng mỗi con. Nhờ kiểm soát tốt môi trường nước, tăng cường dinh dưỡng và phòng bệnh hiệu quả, trang trại đạt tỷ lệ sống cao và sản lượng ổn định.



Không chỉ làm giàu cho bản thân, thầy Bình còn được công nhận là thành viên tiêu biểu trong CLB Nông dân tỉ phú tại đại phương. Ông thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ vốn và con giống cho bà con nông dân khác muốn khởi nghiệp với nuôi lươn, đồng thời đóng góp cho các hoạt động giúp đỡ người nghèo ở địa phương.