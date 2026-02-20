Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát xuyên Tết: Chốt 30/4 khánh thành 2 siêu cao tốc 37.000 tỷ đồng

Thủ tướng lì xì công nhân trên công trình Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh là hai phân đoạn thuộc trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Trong đó, dự án Hữu Nghị - Chi Lăng có chiều dài 60 km tuyến chính và 17 km tuyến kết nối, tổng mức đầu tư là 11.808 tỷ đồng.

Sau gần một năm khởi công, sản lượng thi công Hữu Nghị - Chi Lăng hiện đạt 4.970 tỷ đồng. Con số này tương đương 63% tổng giá trị hợp đồng là 7.950 tỷ đồng. Trên công trường, các nhà thầu đang duy trì 150 mũi thi công với 3.200 nhân sự và 1.200 thiết bị máy móc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh kiểm tra tại Km 0 nhánh Cốc Nam thuộc công trình giao thông trọng điểm tại Lạng Sơn - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh có quy mô lớn hơn với tổng chiều dài 121 km. Dự án được chia làm hai giai đoạn đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) với tổng mức đầu tư 25.550 tỷ đồng.

Giai đoạn 1 của dự án phân bổ 14.331 tỷ đồng cho 93 km đường, 2 hầm xuyên núi và 64 cầu vượt. Giai đoạn 2 bổ sung 12.072 tỷ đồng để mở rộng phần đường hiện hữu và xây mới hơn 27 km.

Tỷ lệ hoàn thành giai đoạn 1 của Đồng Đăng - Trà Lĩnh hiện đạt 65% giá trị hợp đồng. Sản lượng thi công quy đổi đạt 7.459 tỷ đồng trên tổng số 11.476 tỷ đồng. Các nhà thầu đã huy động 2.800 nhân sự và 1.300 thiết bị, chia làm 211 mũi thi công.

Tiết kiệm 500 tỷ đồng và ﻿ ﻿thi công trong điều kiện khắc nghiệt

Một điểm đáng chú ý về hiệu quả tài chính tại dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh là việc rà soát và tối ưu hóa thiết kế. Thay vì làm tuần tự từng bước, các nhà đầu tư đã tổ chức thi công đồng thời cả giai đoạn 1 và giai đoạn 2.

Thủ tướng tặng quà, động viên công nhân thi công tại nút giao IC-07 dự án cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Việc gộp tiến độ thi công và điều chỉnh thiết kế khớp nhau ngay từ đầu đã giúp dự án tránh được các chi phí phát sinh, trực tiếp cắt giảm được hơn 500 tỷ đồng chi phí đầu tư, góp phần tăng hiệu quả sử dụng vốn cho toàn dự án PPP.

Tiến độ thi công của dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh chịu tác động trực tiếp từ các yếu tố tự nhiên. Theo báo cáo từ nhà đầu tư Tập đoàn Đèo Cả, địa hình khu vực miền núi phía Bắc kết hợp với thời tiết cực đoan năm 2025 làm thời gian thi công thực tế chỉ còn khoảng 4 tháng.

Sự cố lũ quét vào cuối tháng 9/2025 đã gây thiệt hại nặng nề. Ba kỹ sư tử nạn và công trường bị hao hụt nhiều tỷ đồng giá trị vật chất.

Nhằm bù đắp thời gian gián đoạn, các đơn vị thi công đã tăng cường nhân lực, tổ chức làm việc ba ca bốn kíp liên tục xuyên Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 để duy trì tiến độ.

Mục tiêu thông xe và giải phóng mặt bằng

Dữ liệu cập nhật cho thấy hai dự án đã thông tuyến cục bộ 135 km trên tổng số 152 km. Cụ thể, tuyến Hữu Nghị - Chi Lăng thông 50 km và tuyến Đồng Đăng - Trà Lĩnh thông 85 km.

Tối mùng 3 Tết (ngày 19/2), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến trực tiếp kiểm tra, thăm hỏi, động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động làm việc xuyên Tết tại nút giao IC03 (km17+420 giao với Quốc lộ 4B) thuộc phường Kỳ Lừa - Ảnh: VGP

Vấn đề cần giải quyết hiện nay nằm ở một số vị trí nhà ở và công trình hạ tầng kỹ thuật chưa được bàn giao mặt bằng. Lãnh đạo hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng cam kết sẽ hoàn tất công tác giải tỏa trong tháng 3/2026.

Để bảo đảm mốc thời gian khánh thành vào ngày 30/4/2026, Thủ tướng yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Bộ Quốc phòng được đề nghị điều động lực lượng quân đội tham gia hỗ trợ các hạng mục thi công phù hợp.

Các nhà thầu lớn cũng được giao nhiệm vụ tạo điều kiện để doanh nghiệp địa phương tham gia vào chuỗi cung ứng vật liệu và sản xuất. Việc này nhằm giải quyết việc làm tại chỗ và hỗ trợ đối tác địa phương tiếp cận công nghệ quản trị mới.